Domenec Torrent: Sadece dört gündür buradayız

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Hatayspor deplasmanında aldıkları 4-2'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Göreve daha yeni geldiklerinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, Fatih Terim'in hakkında gelen soruyu da yanıtladı. Terim'in efsane olduğunu söyleyen Torrent, "Sadece burada değil futbol kariyeriyle Avrupa'da da saygıyı duyulan biri. Ancak futbolda önemli olan kulüplerdir" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, takımın başındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, haftayı 27 puanla 13. sırada tamamlarken, Atakaş Hatayspor ise 35 puan ile 3. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Torrent, "Sadece 4 gündür buradayız. 3-2'yle berabere şansı üzerine hamle yaptık, bu sebeple 4. gol geldi. Bu tarz şeyler olabilir. 4. golden sonra bir 3 puan kaybettiğimizi anladık fakat sadece 3 puan. Tabii ki gelişmemiz gerek. Birçok kontra atak yedik" dedi.

İspanyol hoca ayrıca, "Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük, beklerimiz fazla ileride kaldılar ve rakip açıklar buldu, goller geldi" ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda sorulan soruyu da yanıtlayan Torrent, "Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer kararını, kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

"Terim efsane ama önemli olan kulüplerdir"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Hatayspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında göreve gelişiyle ilgili konuştu.

Fatih Terim'in Türkiye'de bir efsane olduğunu söyleyen Domenec Torrent, "Sadece burada değil futbol kariyeriyle Avrupa'da da saygıyı duyulan biri. Ancak futbolda önemli olan kulüplerdir. Oyuncuların oynama süreçleri vardır, antrenörlerin kulüplerde geçirdiği süreler vardır fakat kalıcı olan kulüplerdir. Kendimi Terim ile karşılaştırma veya rekabet etme gibi bir durumda görmüyorum. Bu hata olur" dedi.

"Burada çok çalışmak, Galatasaray'la başarılı bir süreç elde etmek istiyorum" diyen Torrent, şunları kaydetti:

"Antrenörler olarak kendi kendimize baskı yapıyoruz çünkü kazanma isteğimiz var. Bizim önümüzde çalışmamız gereken çok şey var. Belli yıllarda istediğimiz sonuçları elde edemeyebiliriz.

New York ve Flamengo'da bu stilde oynadım. Şunu düşünmeniz lazım, biz burada sadece 4 gün geçirdik. Dünyanın herhangi bir antrenörü, zamana ihtiyaç duyar. Biz, Pep'le Manchester City'e gittiğimiz ilk sene hiçbir şey kolay değildi. Bu tarzda oynayabilmek için öncelikle biraz zamana ihtiyacım var. Sonra da buna adapte olmuş oyunculara ihtiyacım var. Galatasaray'ın çok iyi oyuncuları var ama çok spesifik bir formasyon ve sistemle oynamak istiyorsanız, spesifik oyunculara ihtiyaç duyarsınız."