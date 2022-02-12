Domenec Torrent, Galatasaray tarihine geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında karşılaştığı Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray, 2022 yılında henüz resmi maç kazanamadı.

Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 69. dakikasında konuk Kayserispor Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçti.

Rakibine 85. dakikada Mustafa Muhammed ile karşılık veren Galatasaray, skoru 1-1'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 29'a yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla Spor Toto Süper Lig'in 13. sırasında yer aldı.

Ayrıca OPTA'nın verilerine göre Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk beş maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör oldu (2B 3M).