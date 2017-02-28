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Ekonomi

"Dolar/TL'de ilk çeyrek sonu beklentimiz 3.50 - 3.55"

Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, TL'ye dair beklentilerini anlattı

28 Şubat 2017 16:06

Türk Lirası'na dair beklentilerini anlatan, Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş,  gelişen ülkelerle birlikte Türk varlıklarının da son dönemde değer kazandığını belirterek "Türk Lirası'nın makul değerlerde olduğunu düşünüyoruz hatta ocakta oldukça ucuzladığını görüyoruz. O nedenle TL'de yıl sonu için 3.81 seviyesini beklesek de ilk çeyrek sonu için 3.50 - 3.55 civarında bi hesaplama yapıyoruz" dedi.

Türk varlıklarındaki son yükselişi BloombergHT'ye değerlendiren Demirtaş ,"Türkiye'de ocakta birçok negatifliğin artık fiyatlandığını düşünüyorduk, buna ek olarak gelişen piyasalara olan ilginin de artmasıyla bu harekete biz de katıldık" diye konuştu.

En kötü geride mi kaldı?

Geçen yıl siyaset, terör olayları ve turizm sektöründeki sıkıntıların ardından en kötünün geri kalmış olabileceğini belirten Demirtaş, "Dolar için önemli olan turizm gibi sektörlerde bu yıl da çok bir hareket beklemiyoruz ancak en azından Mart-haziran döneminde 2018 yılı kurtarıldı mı ona bakacağız" dedi. 

Demirtaş hisse senedi piyasalarına ilişkin ise "Seçici hareket etmek durumundayız. Varlık fonu vs. konulardaki gelişmeleri göreceğiz. Ama yeniden br eşikteyiz ve bu eşikte ne olacağına dair mart ayında sinyalleri alacağız" değerlendirmesini yaptı.

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