Dolar zirvesini 14,79 liraya çıkardı

Dolar güne 14,50'li seviyelerden başlamasının ardından gün içinde yükselişini sürdürerek tarihi zirvesini 14,79'a taşıdı.

Doların hafta başında 14,75 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemesinin ardından Merkez Bankası döviz kurlarına müdahalede bulunmuş ve dolar söz konusu müdahalenin etkisiyle 13,80'li seviyelerin altına çekilmişti. Dolar daha sonra kaybettiği kazanımlarını geri alırken, tekrar 14 lira seviyesinin üzerine çıkarak kademeli artışını sürdürmüştü.

Euro ise 16,67 lira seviyesini gördü.

Fed ve TCMB'nin faiz kararları bekleniyor

Öte yandan bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'da açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) kararı bekleniyor.

Fed bir önceki toplantıda faiz oranında artışa gitmezken, varlık alımlarında 15 milyar dolarlık azaltıma gitmişti.

Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faiz kararını yarın 14.00'da verecek. Piyasa beklentisi faizin 100 baz puan indirim yapılarak yüzde 14'e çekilmesi yönünde.