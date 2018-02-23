Doktor, ormanlık bölgede ağır yaralı bulundu

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, aile hekimi Dr. Hasan Koca (44), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülerek ormanlık bölgede yol kenarına bırakıldı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Dr. Koca, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kozlu ilçesine bağlı Ören Köyü yakınlarında meydana geldi. Kentte çektiği fotoğraflarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı başarılarla tanınan Acılık Aile Sağlığı Merkezi\'nde görevli Dr. Hasan Koca, yol kenarında ağır yaralı halde bulundu. Ormanlık bölgede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülerek yol kenarına bırakıldığı belirlenen Dr. Koca, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Dr. Hasan Koca, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Dr. Koca\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri, doktora saldıran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



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