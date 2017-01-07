Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu da KHK ile ihraç edildi

679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çok sayıda kamu çalışanı ihraç edildi. Daha önce yayınladığı bir barış mesaj yüzünden açığa alınan Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu da görevinden ihraç edildi.

İhraç edildiğini Twitter hesabından duyuran T24 yazarı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, kişisel sitesinde şu açıklamayı yaptı:

Devlet memurluğundan ihraç edilmemle ilgili açıklamam

Kamuoyuna,

Son KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilmişim. Suçum, barış istemek, eşitlik, adalet ve hak mücadelesi vermek.

Açığa alındığım süre içinde de hak bildiğimi söyledim, şimdi de sonrasında da söyleyeceğim. Çünkü bu toprakların tüm kimlikleri adalete çağıran seslere çok ihtiyacı var. Kendi yaratılışını insandan üstün gören Şeytandan sonra dünyamızda değişen çok şey yok. Yine insanlar adalet yerine zulüm, barış yerine savaşı tercih ediyorlar. Bu gidişe "dur" diyenler tarihin her döneminde güç sahiplerince engellemelerle karşılaşsa da hakikatın ışığı söndürülememiştir. Irkçılık yapana karşı çıkan Hz. Musa haklı çıkmış, "Dünya siz ne derseniz deyin, ne yaparsanız yapın dönüyor" diyen Galile galip gelmiş, onları engelleyenler mahcup olmuştur. Biliniz ki evrensel değerlere sahip çıkan yenilmez.

Hiçbirşey olmamış gibi ortalıkta mutlu mesut dolaşan güçlü dindarlarım, yegane güç sahibinin zerre miktarı haksızlıktan soracağı bir gün var..! Dünya hayatı ve lezzetleri geçicidir.

Bir hekim ve barış aktivisti olarak yaşamdan, yaşatmaktan, yaşam hakkını savunmaktan yana olan duruşum, yürüyüşüm devam etmektedir, edecektir. Bu topluma karşı sorumluluğumu hiçbir karar engelleyemeyecektir.

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu