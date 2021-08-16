Doğuş Holding Hırvatistan’daki otelini de satıyor

Yönetim kurulu başkanlığını Ferit Şahenk’in yaptığı Doğuş Holding, borçlarını yeniden yapılandırdıktan sonra varlık satışını sürdürüyor. Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre Hırvatistan’daki oteli Villa Dubrovnik’i ülkenin önde gelen emeklilik fonlarını yöneten Erste d.o.o.’ya satıyor. Villa Dubronvik’ten Zagreb Borsası’na yapılan açıklamaya göre yüzde 90’lık hissenin alımı için de anlaşma imzalandı.

Bankalara olan 2.7 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılanırdıktan sonra birçok turizm yatırımını devreden Doğuş Grubu, 2020 yılında İstanbul’daki en önemli alışveriş merkezlerinden olan İstinyePark’taki hisselerini Katarlılara devretmişti.