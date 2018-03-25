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Deutsche Welle

Doğu Guta'da tahliyeler devam ediyor

Suriye'de rejim güçlerinin 18 Şubat'tan beri ablukası altında olan ve muhalif grupların kontrolündeki Doğu Guta'da tahliyelere haftasonu devam edildi.

25 Mart 2018 17:27

Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşta muhalif grupların kontrolündeki Doğu Guta'da rejim güçleri ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde tahliyeler devam ediyor.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre bölgedeki Erbin mezrasını kontrol eden muhalif grup Faylek El-Rahman ile varılan anlaşma çerçevesinde cumartesi günü geç saatlerde 981 kişiyi taşıyan 17 otobüs yerleşimi tek etti.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre muhalif grup kontrolündeki Zamalka, Erbin, Cobar ve Ayn Tarma yerleşimlerinden ayrılan kişiler ülkenin kuzeybatısındaki İdlib vilayetine taşınacak.

Tahliyelerin Pazar günü de devam etmesiyle birlikte toplamda 7 bin kişinin bölgeden ayrılması planlanıyor.

Abluka altındaki bölge

Şam kırsalında bulunan Doğu Guta'da Rusya tarafından desteklenen rejim güçlerinin 18 Şubat'ta başlattığı saldırılar, ülkede halen muhalif grupların kontrolünde olan bu son bölgenin yüzde 90'ından fazlasının kontrol altına alınmasıyla birlikte devam ediyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre Rusya'nın hava saldırılarıyla desteklenen rejim güçlerinin operasyonunda bin 600'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Ülkenin resmi kaynaklarına göre de 107 binden fazla sivil bölgeyi terk etti.

Rusya'nın aracılığıyla muhalif gruplarla yapılan görüşmelerin ilk ayağında Ahrar-uş Şam örgütü Harasta kasabasından geçen hafta ayrıldı. Bin 400 muhalifin de aralarında olduğu 4 bin 500 kişi İdlib'e gitmek üzere kasabadan tahliye edildi.

İkinci anlaşma uyarınca Faylek El-Rahman silahlı grubunun kontrolündeki bölgelerden tahliyeler bu haftasonu devam ediyor.

Doğu Guta'daki muhaliflerin elinde kalan son ve bölgenin en büyük yerleşimi olan Duma kasabasının tahliyesi için Ceyş-ül İslam örgütü ile görüşmeler devam ediyor.

Suriye'de Mart 2011 hükümet karşıtı protestolarla başlayan ve daha sonra hükümetin sert müdahalesi sonrası şiddet karışmasıyla iç savaşa dönen krizde, Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre 400 binden fazla insan hayatını kaybetti, 11 milyondan fazla kişiyle ülkenin nüfusunun yarısı yerinden edildi.

AFP,dpa/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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