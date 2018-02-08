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Doğu Ekspresi yolcularına mehterli karşılama

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ANKARA’dan Kars’a giden Doğu Ekspresi yolcuları, Erzincan’da mehter takımı ile karşılandı, yolculara tulum peyniri ikramında bulunuldu

08 Şubat 2018 17:23

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ANKARA’dan Kars’a giden Doğu Ekspresi yolcuları, Erzincan’da mehter takımı ile karşılandı, yolculara tulum peyniri ikramında bulunuldu.
Doğu Ekspresi treniyle Ankara’dan yola çıkıp yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Kars’a ulaşan yolcular, Erzincan’da mehter takımı ile karşılandı. Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy yolculara Erzincan tulum peyniri ikram etti. Mehter sürprizi ile karşılanan yolcular, cep telefonları ile görüntü alarak, mehter takımı üyeleri ile fotoğraf çektirdi. Tren garında, 20 dakikalık mola süresince mehter takımının çaldığı marşlar yolcular alkış aldı.
Kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden yolculardan Elif Gökçe, “Tren yolculuğu muhteşem, bir de üzerine Erzincan’da mehter sürprizi ile daha da mutlu olduk. Arkadaşlarımız daha önce Kars’a gitmişlerdi ama daha önce mehter takımı ile karşılananı duymamıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz\" dedi.
Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise son zamanlarda Doğu Ekspresi\'ne artan ilgiden dolayı Erzincan’da böyle bir karşılama yaptıklarını, yolculara tulum peyniri ikram ettiklerini söyleyerek; “Şehrimizin tanıtımı için güzel bir fırsat oldu, yolcularımızı kentimizden memnun göndermek bizleri de çok mutlu etti\" diye konuştu.

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