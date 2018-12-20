Doğtaş Kelebek ortaklık ve gayrimenkul değerlendirmesi için Ernst&Young ile anlaştı

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Doğtaş Kelebek, yurtiçi-yurtdışı stratejik ortaklık modellerinin ve Doğtaş Kelebek bünyesinde yer alan gayrimenkullerin değerlendirilmesi konusunda Ernst&Young ile anlaştı.

Doğtaş Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, konuyla ilgili açıklamasında, \"Doğtaş ve Kelebek Türkiye’de mobilya sektörüne yön veren önemli markalardır\" dedi ve ekledi:

\"Yurtiçinde yoğun açılışlar yaparken yurtdışında da ihracata yönelik önemli adımlar atıyoruz. Daha geçtiğimiz hafta Karadağ mağazamızı açtık. Eylülde Pakistan’da 4 mağazamızın açılışını yaptık.

\"Kelebek’te 4 ayda 9 pazara girdik, 2019’da 7 ülkede yer alacağız, tüm bu gelişmeleri fark eden, markalarımızın köklü geçmişine inanan Asya ve Avrupa’dan yatırımcılar var. Ciddi taleple karşı karşıyayız.

\"Dolayısıyla çeşitli stratejik alternatifleri, şirketimizin büyüme potansiyelini daha dinamik bir şekilde değerlendirilmek ve dünya markası olma yolunda ilerlemek istiyoruz.

\"18 Aralık’ta kurumsal finansman ve danışmanlık konusunda da faaliyet gösteren, dünyanın sayılı şirketlerinden Ernst&Young’la yurtiçi-yurtdışı stratejik ortaklık modellerinin ve Doğtaş Kelebek bünyesinde yer alan gayrimenkullerin değerlendirilmesi konusunda bir danışmanlık sözleşmesi imzaladık.

\"Markalarımızı ve şirketimizi sürdürülebilir karlılıkla daha ileriye taşımak arzusu ile gelen teklifleri değerlendireceğiz.\" (Fotoğraflı)