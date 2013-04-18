Doğan Holding İdefix'i aldı

Doğan Müzik Kitap (D&R), internet üzerinden kitap satışı gerçekleştiren 'idefix' ve 'prefix'i satın aldı. Doğan Holding'in bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap (D&R), internet üzerinden kitap satışı gerçekleştiren 'idefix' ve 'prefix' markalarını bünyesinden barındıran Elektronik Bilgi İletişim Hizmetleri şirketini 11.5 milyon liraya satın alarak bünyesine kattı.

Doğan Holding'den KAP'a yapılan açıklamada; 'Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama (D&R) 16.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; "idefix" ve "prefix" gibi, kamuoyunda bilinen marka ve web sitesi alan adlarını bünyesinde barındıran Elektronik Bilgi İletişim Hizmetleri Reklamcılık ve Ticaret A.Ş'nin, sermayesinin tamamını temsil eden paylarını, karşılıklı "pazarlık usulü" belirlenen değer üzerinden ve imzalanan "Pay Alım ve Satım Sözleşmesi"ne istinaden, Canan Çelebioğlu, Mehmet Budak, İdil Eser, Cahit Can Tokgöz ve Mehmet Kaya'dan toplam 11.500.000 Türk Lirası bedel üzerinden satın ve devir alınmasına karar vermiştir' dedi.

Açıklamaya göre, Elektronik Bilgi İletişim Hizmetleri Reklamcılık ve Ticaret A.Ş'nin geçen yılki net satış tutarı yaklaşık 24 milyon lira. 200 bin adet siparişle bu satışların yüzde 56'sını gerçekleştiren www.idefix.com'un yıllık ziyaretçi sayısı da 16 milyon civarında. www.prefix.com.tr ise toptan satışlar yapıyor.