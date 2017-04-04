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Yaşam
BBC Türkçe

DJ'i 'ezan remixi' çalan gece kulübü kapatıldı

Nabeul kentinde bir gece kulubü, DJ'inin ezanı remix formatında çaldığını gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kapatıldı

04 Nisan 2017 15:23

Tunus'un Nabeul kentinde bir gece kulubü, DJ'inin ezanı "remix" formatında çaldığını gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kapatıldı.

Nabeul Valisi Mnaouar Ouertani, gece kulubünün ikinci bir emre kadar kapalı kalacağını, işletmecisinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Bu kişi hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Ouertani, "Dini duygulara ve değerlere saldırılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Tunus'un popüler tatil beldelerinden Hammamet'teki Orbit Müzik Festivali'nde çekilen ve Pazar günü paylaşılan video, Tunus'ta bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

Videoda, bazı insanlar 'ezanın remixi'ni dinleyip dans ederken görüntülenmişti.

Festivalin organizatörleri Pazartesi günü Facebook sayfası üzerinden özür dilemiş ancak "hakaret edici müzik" çalınmasından sorumlu olmadıklarını açıklamışlardı.

Facebook sayfasından yapılan açıklamada (Fransızca) ayrıca DJ'in, Tunus gibi bir Müslüman ülkede, dinleyicilerin bu müzikten rencide olacağını fark edemediğini söyledi.

DJ Dax J ise daha sonra yaptığı açıklamada çaldığı müzikten rahatsız olan herkesten özür diledi. "Amacım hiçbir şekilde birini üzmek veya rencide etmek değildi" dedi.

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