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Dünya

DJ Avicii'nin ailesinden yeni açıklama

Aile, açıklamada 'intihar' kelimesini kullanmadı

27 Nisan 2018 13:48

Umman'ın başkenti Muskat'ta geçen hafta bir otel odasında ölü bulunan ve 'Avicii' ismiyle tanınan İsveçli ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling'in ailesi yeni bir açıklama yaptı. Aile 28 yaşındaki oğullarının kendi yaşamına son verdiğini ima etti.

Bergling'in ailesi, oğulları hakkındaki yeni açıklamada 'intihar' kelimesini kullanmadı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Bergling Umman'da arkadaşlarıyla tatildeydi. Ummanlı yetkililer Bergling'in ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapmamıştı.

"Huzur bulmak istedi"

Ailenin açıklaması şöyle:

"Oğlumuz Tim bir arayıcıydı, varoluşsal sorulara yanıtlar arayan kırılgan bir sanatçı ruhtu. Aşırı strese yol açan sert bir hızla seyahat eden ve çok çalışan bir mükemmeliyetçiydi. Gezilerini sonlandırınca mutlu olmak için hayatta bir denge bulmak ve en sevdiği şey olan müzik yapmayı istedi. Yaşam, mutluluk ve anlam hakkındaki düşünceler konusunda zorluk yaşıyordu. Daha fazla devam edemedi. Huzur bulmak istedi. Tim kendini içinde bulduğu iş dünyası makinesi için uygun değildi, hayranlarını seven ancak spot ışıklarından çekinen hassas biriydi."

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