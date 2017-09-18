Dizel araçlar 5 bin kişinin ölümüne neden oldu

Norveç Meteoroloji ve Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsü'nün (IIASA) yaptığı araştırmaya göre, "Dieselgate" skandalı nedeniyle Avrupa'da ölüm oranlarında kayda değer artış görüldü. En az 10 bin prematüre bebek ölümünün "Dieselgate" ile doğrudan ilişkili olduğu bildirildi. Ayrıca yılda 5 bin kişinin de ölümüne sebebiyet verdiği aktarıldı.

Avrupa'da yaklaşık 100 milyon aracın nitrojen oksit gazları salınımının düşük beyan edilmesinin (Dieselgate skandalı) yılda 5 bin kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi. Araştırmaya göre, salınan zehirli gazlardan en çok etkilenen Avrupa ülkeleri, yoğun nüfus ve dizel otomobil kullanımı oranları dolayısıyla İtalya, Almanya ve Fransa oldu.

Salınımdan en az etkilenen ülkelerin ise Norveç, Finlandiya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu belirtildi. Skandal, 2015'in eylül ayında Volkswagen'in ölçümleri yanlış beyan ettiğini açıklamasının ardından patlak vermiş ve firma araçlarını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Fiat, Peugeot ve Renault şirketlerinin de diesel salınımı konusunda benzer yöntemlere başvurdukları belirlenmişti. Araştırma, "Environmental Research Letters" dergisinde yayımlandı.