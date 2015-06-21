Diyarbakırlı erden 10 gündür haber alınamıyor!

İzmir'de askerlik yaparken Denizli'ye sürüldüğü iddia edilen Diyarbakırlı er Osman Karadeniz'den 12 Haziran gününden beri haber alınamıyor. Kayıp erin ağabeyi Kadir Karadeniz, yetkililerin kendilerine "Kardeşiniz dağda" dediğini iddia etti.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, İzmir Buca'da askerlik görevini yapan Diyarbakırlı er Osman Karadeniz, iddiaya göre Denizli'deki birliğe sürgün olarak gönderildiği 12 Haziran'dan bu yana bulunamıyor. Kayıp askerin ağabeyi Kadir Karadeniz, Diyarbakır'da HDP mitinginde meydana gelen patlamadan sonra kışlada kavga çıktığını ve bu nedenle kardeşinin moralinin bozuk olduğunu belirterek, "Olayın karanlık bir yönünün olduğunu düşünüyoruz, endişeliyiz" diyor. Kendilerine "Kardeşiniz firar etti, gidin dağda arayın" denildiğini savunan Karadeniz, "Bize terörist gözüyle bakıyorlar. Dağa bile çıkmış olsa askerin denetimindedir. Askerin on gündür ciddi bir uğraş göstermemesi, şaşırtıcıdır" dedi.

20 yaşındaki Osman Karadeniz, geçen yıl PKK üyeliği iddiasıyla bir süre tutuklu kalıp tahliye olunca askere gitti. Acemi birliğini Amasya'da tamamlayan Karadeniz, yaklaşık kırk gün önce İzmir Buca'daki İnzibat Merkez Komutanlığı'nda görevine başladı. Diyarbakır'da 5 Haziran'da HDP mitingine yönelik bombalı saldırıdan sonra ailesine telefon açan er Karadeniz, ağabeyi Kadir'e "Moralim çok bozuk, artık yapamayacağım" dedi. Daha sonra aradığı bir arkadaşını arayarak, birlikte kavga çıktığını ve kendisinin de bu kavgaya karıştığını söyleyerek, "Başıma bir şey getirebilirler" dedi. Er Karadeniz'in ailesiyle son görüşmesi, 11 Haziran akşamı oldu. Er Karadeniz'den bir daha haber alınamadı.

Ağabey Kadir Karadeniz, kardeşinin o gün Denizli'ye sürüldüğünü, kendilerine de "Firar etti" denildiğini ileri sürüyor. Kardeşinin bir büfeye çantasını bırakıp ortalıktan kaybolduğunu ifade eden Karadeniz, "Bu olayın karanlık olduğunu düşünüyoruz. Askerlerin bu kavgayı bizden saklaması ve sürgünün rutin olduğunun söylenmesi bizi kuşkulandırıyor. Firar etmiş olması da bir ihtimaldir, ancak askerin yaklaşımları bizi kaygılandırıyor. Bize 'Kardeşinizi dağda arayın' deniyor. Bize terörist gözüyle bakıyorlar. Dağa bile çıkmış olsa askerin denetimindedir. Askerin on gündür ciddi bir uğraş göstermemesi, şaşırtıcıdır" dedi.