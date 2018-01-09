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Diyarbakır'da 69 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ile Kulp ilçelerinin kırsal kesiminde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 69 köy ve mezrada bu sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi

09 Ocak 2018 12:44

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ile Kulp ilçelerinin kırsal kesiminde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 69 köy ve mezrada bu sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır Valiliği, iki ilçenin mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Baharlar, Üçdamlar, Yaprakköy, Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Çiftlik, Leyhosor, Mahmutlu, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Aşağıhodik, Konuklu, Perpank, Yeşilburç, Kilimli, Gelberi, Bilgin, Hegogözer, Koçmarin, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, Sıkas, Guçik, Eskiköy, Semezi, Yaka, Karaç, Kayadibi, Baverda ve Kumumirza mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan Ağıllı, Akdoruk, Ağaçlı, Aşağıelmalı, Çağlayan, Kaynakköy, Karpuzlu  köyleri ile Ağıllı, Derecik, Harabe, Güldiken, Dirlik, Kefan, Yukarıelmalı, Deveboynu, Astal, Işıklar, Gümüşsuyu, Soğanlı ve Çotuk mezraları 09 Ocak 2018 Salı günü saat 08.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır.\"

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