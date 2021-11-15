Diyarbakır'da 14 siyasetçi ve sendikacı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8-9 Kasım'da gözaltına alınan, aralarında siyasetçi ve sendikacıların bulunduğu 19 kişiden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkında tutuklama kararı verilen isimler şöyle:

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü yöneticileri Hüseyin Baran, Mehmet Asena, HDP Bağlar İlçe Eşbaşkanı Nasır Yelter, HDP Bismil ilçe Eşbaşkanı Şakir Demir, HDP eski yöneticilerinden Abdullah Cengiz, Ömer Filitoğlu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Örgütü yöneticileri Yasemin Akengin, Ali Alkan ve Mehmet Süslü, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Diyarbakır İl Eşbaşkanı Erkan Keskin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şube Yöneticisi Gülhan Tekin, Eğitim Sen 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Arzu Koç, Barış Anneleri Meclis üyesi Nazife Yiğit.

Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, tutuklama kararına yapılan itiraz sonucu serbest bırakıldı.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre; Bayram Bozyel'in avukatı Hasan Dağtekin, PSK partisi tarafından düzenlenen etkinlikler ve Halepçe katliamı anma programına katılımın da suç olarak görüldüğünü söyledi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, parti isminden Kürdistan kelimesi olduğu için Anayasa Mahkemesi PSK hakkında kapatma davası açtı. O davadan sonra PSK, aynı gerekçeyle kapatılması istenen diğer Kürt partilerle Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın açıklaması yapmıştı. Bu toplantı bile suçlamalar arasında yer aldı. Bununla da sınırlı değil, 2013 yılından itibaren Bayram Bey'in yazdığı yazılar, verdiği demeçler de suçmuş gibi önüne getirildi. 'Kürt' ve 'Kürdistan' kelimesini neden kullandığı soruldu ve PKK/KCK'li olduğu suçlamasıyla tutuklandı."

Savcılık, iki kişi hakkında ev hapsi kararı verirken, üç kişiye yurt dışı yasağı koydu.

Tutuklananlar, Diyarbakır T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.