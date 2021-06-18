Diyarbakır AKP Hani ilçe binasına molotof kokteyli atıldı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, AKP il binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atıldı, ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, saldırgan M.E. ve ona yardım ettiği belirlenen Ş.B.’yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Olay, saat 20.55'te Diyarbakır’ın Hani ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Zirve Mahallesinde bir binanın 2'nci katında bulunan AKP Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, önce çevreyi kontrol etti.

Ardından yanında getirdiği motolof kokteyliyi ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan, koşarak bölgeden uzaklaştı. Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı.

Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Öte yandan HDP İzmir İl Binasına yapılan ve bir kişinin öldürüldüğü saldırıdan sonra provokasyon uyarıları yapılmıştı.

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“18.06.2021 günü saat 21.10 sıralarında Ak Parti Hani İlçe Binasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu saldırıyla ilgili olarak, olayın faili olduğu tespit edilen M.E. ve olay esnasında gözcülük yapan Ş.B. isimli şahıslar yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmışlardır. Saldırıda kayda değer herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Konu ile ilgili tahkikat Hani Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde devam etmektedir”