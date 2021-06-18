Diyarbakır AKP Hani ilçe binasına molotof kokteyli atıldı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, AKP il binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atıldı, ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, saldırgan M.E. ve ona yardım ettiği belirlenen Ş.B.’yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Olay, saat 20.55'te Diyarbakır’ın Hani ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre, Zirve Mahallesinde bir binanın 2'nci katında bulunan AKP Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, önce çevreyi kontrol etti.
Ardından yanında getirdiği motolof kokteyliyi ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan, koşarak bölgeden uzaklaştı. Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı.
Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
Öte yandan HDP İzmir İl Binasına yapılan ve bir kişinin öldürüldüğü saldırıdan sonra provokasyon uyarıları yapılmıştı.
Valilikten açıklama
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“18.06.2021 günü saat 21.10 sıralarında Ak Parti Hani İlçe Binasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu saldırıyla ilgili olarak, olayın faili olduğu tespit edilen M.E. ve olay esnasında gözcülük yapan Ş.B. isimli şahıslar yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmışlardır. Saldırıda kayda değer herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Konu ile ilgili tahkikat Hani Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde devam etmektedir”
- TIKLAYIN: Sedat Peker: HDP İzmir il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız
- TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: Namuslu savcılara son kez sesleniyorum; 10 milyon Euro'yu Ankara'da kimin için istediklerinin yanıtı, sizi Deniz'in katillerine de götürecek!
-
- TIKLAYIN: Sedat Peker: HDP İzmir il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız
-
- TIKLAYIN: HDP İzmir il binasına saldıran Onur Gencer'in saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
-
- TIKLAYIN - HDP İzmir il binasındaki saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz, rahatsızlanan annesinin yerine işe gitmiş
-
- TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum, bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz
-
- TIKLAYIN - HDP İzmir il binasına saldıran kişinin gözaltına alındığı anlar
-
- TIKLAYIN | HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti
-
- TIKLAYIN: HDP'li Sancar: Saldırının gerçekleştirildiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı, katil tarama yapmış
-
- TIKLAYIN - HDP saldırganının ilk ifadesi: "Başka kişiler de olsaydı, onlara da ateş açacaktım"
-
- TIKLAYIN - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan HDP binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyorum
-
- TIKLAYIN - HDP binasına silahlı saldırıya tepkiler: İktidar hedef gösterdi, tetikçiler görevlerini yerine getirdi
-
- TIKLAYIN - HDP MYK üyesi Güleryüz: Aylardır binamız hedef gösteriliyordu, emniyet ve valilikle görüştük, önlem alınmadı
-
- TIKLAYIN - Adalet Bakanı Gül'den HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır
-
- TIKLAYIN - Akşener HDP saldırısını kınadı: Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar
-
- TIKLAYIN: HDP İzmir İl Eş Başkanı Baydur: Daha önce 3 kere emniyetle görüştük, binamızın saldırı altında olduğunu söyledik