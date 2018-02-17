Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçik için dua

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki törer örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçik için dua etti.

Hatay\'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Anadolu\'nun ilk camisi olarak bilinen kentteki Habib-i Neccar Camii\'nde sabah namazı kıldırdı. Namaz sonrası Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerler için Fetih Suresi\'ni okuyup dualar eden Erbaş, Mehmetçik\'e başarı ve kolaylık diledi. Cami cemaatine vaaz eden Ali Erbaş, \"Ülkenin birlik ve bütünlüğü için vatandaşlara büyük görev düşüyor. Bir milletin bozulmasına sebep olacak en büyük etken fitne, fesattır. Vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerekiyor\" dedi.

\'HATAY ENSARLIK YAPIYOR\'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz sonrası Hatay\'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile buluştu. Hatay Vali Yardımcısı Bilal Ölmez, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Türkay Dereli\'nin de katıldığı toplantıda konuşan Erbaş, \"Hatay farklı inançlardan, mezheplerden ve kültürlerden insanları içerisinde barındırıyor. Hatay muhacirlere ensar olması ile öne çıkmaktadır. İlk ensarlığı da bundan 2 bin sene önce Habib-i Neccar\'a yapmıştır. Bugün de yaklaşık 500 bin muhacire ensarlık yapıyor\" diye konuştu.

\'İYİLİK SAHİPLERİ GÜÇLÜ OLURSA, FİTNE BAŞARILI OLAMAZ\'

Kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal yaşamda çok önemli rollerinin bulunduğunu aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

\"İyilik ve erdem için bir araya gelenler güçlü olursa fitne ve bozgunculuk için bir araya gelenler başarılı olamayacaklar. Kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları iyilikte yardımlaşıyorlar. Düşmanlıkta ve günahta insanların buluşmasını önlemeye çalışıyor. Bugün coğrafyamızın, ümmetin ve insanlığın yaşadığı sorunlar; açlık, yoksulluk, savaşlar, bunalımlar, dünyevileşme, birlik ve kardeşliğin zayıflaması, bencillik gibi sorunlardır. Sorunlarımızın gerçek nedenlerini bilemezsek çözüm bulamayız. Onun için yaşanan problemleri çok iyi müzakere etmeliyiz. Ümmetin zayıflamasına sebep olan unsurlar fitne, tefrika, ırkçılık, mezhep çatışmaları, meşrep kavgaları ve cehalettir. Bizler, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri olarak bunlarla mücadele etmek zorundayız. Fitnenin ne büyük kötülüklere sebep olduğunu görerek yaşıyoruz. Bunu çocuklarımıza, gençlerimize ve bütün insanlığa anlatmak zorundayız. İlimle, hikmetle, ferasetle, dirayetle bu problemleri çözmeye çalışacağız. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında en önemli husus, Allah rızasını kazanmak ve samimi, beklentisiz çalışmalar yapmaktır. Özellikle gençlik konusunda fedakâr ve özverili çalışmalar yapılmamız gerekiyor. Gençlerin daha sağlıklı bir eğitim almalarını sağlamalıyız. İslam\'ın ilkelerine göre onlara rol model olmalıyız. Sağlıklı dini bilgiyi gençlerimize vermeliyiz. Ölçümüz Kuran ve sünnet, bu ikisini birbirinden ayırmak İslam\'a ihanettir. Böyle bir dini eğitimi vermek için hepimiz el birliği yapmalıyız.\"

\'ŞEHİDİN VASİYETİ GERÇEKLEŞTİRECEK\'

Hatay temasları kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu\'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi\'ndeki taziye çadırında şehidin babası Fadil ve ağabeyi Selahattin Pamukçu\'ya başsağlığı dileklerini ileten Erbaş, şehit için dua etti. Şehidin, annesi Seliz ve babası Fadil Pamukçu\'nun hacca gitmesi için yapmış olduğu vasiyeti hatırlatan Erbaş, \"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak burada bize düşen görev, hiçbir şekilde yazılmadan, kuraya da tabi tutmadan biz bu vasiyeti üstleniyoruz. Tabii kendileri arzu ettikleri takdirde biz bu vazifeyi inşallah yapmış olacağız\" dedi.



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