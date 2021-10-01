Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Başkanlığımızla ilgili yanlış bilgi ve mesnetsiz yorumlar üzerinden itibar suikastı yapılmaya çalışılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurum olarak yapıcı, yararlı, ufuk açıcı eleştirileri kimden gelirse gelsin önemsediklerini ve dikkate aldıklarını belirterek, "Ancak milletimizin dini ve sosyal hayatına, insanlığın huzur ve geleceğine hizmet eden teşkilatımızın mesnetsiz ithamlarla yıpratılmaya çalışılması asla kabul edilebilir bir tutum değildir" dedi. "Başkanlığımızla ilgili yanlış bilgi ve mesnetsiz yorumlar üzerinden itibar suikastı yapılmaya çalışılıyor" diyen Erbaş, ""Bilinmelidir ki bu gibi durumlar, milletimizin geleceğine yönelik yapacağımız hizmetlerden bizleri asla alıkoyamayacaktır" mesajını verdi.

Erbaş, Selimiye Camisi'nin avlusunda düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne İslam'a ve insanlığa hizmet eden din görevlilerinden vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet diledi.

"Adeta bir seferberlik ruhuyla çalışmalar yapmıştır"

Diyanet İşleri Başkanlığının bir taraftan milletin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirmek için azami gayret gösterirken diğer taraftan da fitne ve tefrika odaklarıyla yılmadan her zaman mücadele ettiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Özellikle yakın geçmişte yaşadığımız 15 Temmuz ihanetine karşı milletimizin direnişine büyük katkı sunmuş ve akabinde inanç ve medeniyet değerlerimizi istismar eden FETÖ, DEAŞ, PKK gibi örgütlere, sapkın anlayışlara ve zararlı alışkanlıklara karşı milletimizi ve bilhassa gençlerimizi bilinçlendirmek için adeta bir seferberlik ruhuyla çalışmalar yapmıştır.

Aynı şekilde bu güzide kurum ve onun çok değerli mensupları, yangın, sel, deprem ve salgın hastalık gibi doğal felaketlerin meydana geldiği zor zamanlarda da daima milletimizin yanında yer almış, hizmetinde bulunmuştur. Böylece, milli ve manevi değerlerimizin muhafazası konusunda yaptığı hizmetlerle milletimizin güvenini kazanmış, teveccühüne mazhar olmuştur. Nitekim bunun açık bir tezahürü olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki hizmetlerimize yönelik aziz milletimizin maddi ve manevi desteğinin her geçen gün daha da attığını müşahede etmekteyiz."

“Başkanlığımızla ilgili yanlış bilgi ve mesnetsiz yorumlar üzerinden itibar suikastı yapılmaya çalışılıyor”

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının, devlet, millet ve tüm İslam alemi için kıymetli bir imkân olduğunu belirtti.

“Bugün birçok ülkede, özellikle de İslam coğrafyasında din üzerinden yaşanan kavga ve kargaşanın Türkiye'de yaşanmamasında Diyanet İşleri Başkanlığının varlığı ve mensuplarının azimli, kararlı ve bilinçli şekilde yaptığı çalışmaların etkisinin büyük olduğunu” ifade eden Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne var ki görsel, yazılı ve sosyal medya organlarında zaman zaman, bunu özellikle ifade etmeliyim ki Başkanlığımızla ilgili asılsız, iftira dolu, art niyetli olduğu aşikâr haberlere ve paylaşımlara da şahit oluyoruz. Bu milletin değerlerine yabancı çevrelerce üretilen yanlış bilgi ve mesnetsiz yorumlar üzerinden bir algı yönetimi ve itibar suikastı yapılmaya çalışıldığını da maalesef görüyoruz.

"Bu gibi durumlar, milletimizin geleceğine yönelik yapacağımız hizmetlerden bizleri asla alıkoyamayacaktır"

Bilinmelidir ki bu gibi durumlar, milletimizin geleceğine yönelik yapacağımız hizmetlerden bizleri asla alıkoyamayacaktır çünkü biz hizmetlerimizi imani bir mükellefiyetle yapıyoruz. Anayasal bir görev olarak yapıyoruz. İnsani bir sorumluluk duygusuyla yapıyoruz. Elbette kurum olarak yapıcı, yararlı, ufuk açıcı eleştirileri kimden gelirse gelsin önemsiyor, dikkate alıyoruz ancak milletimizin dini ve sosyal hayatına, insanlığın huzur ve geleceğine hizmet eden teşkilatımızın mesnetsiz ithamlarla yıpratılmaya çalışılması asla kabul edilebilir bir tutum değildir."

"Zihinleri bulandıran tavırlar Müslüman bilinci ve ciddiyetiyle bağdaşmaz"

Din hakkında konuşup yazan herkese önemli sorumluluklar düştüğüne işaret eden Erbaş, yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna hitap eden herkesin, hakikate bağlı kalmak zorunda olduğunun altını çizdi.

Dini değerlerin ve dine ait hükümlerin tahlile ve teyide muhtaç bilgilerle gelişigüzel tartışmalara konu edilmesinin hiç kimseye fayda sağlamayacağını vurgulayan Erbaş, "Bilakis bu hususta sorumsuzca ve fütursuzca yapılan açıklamalar, nesillerimizin bilincinde onulmaz yaralara, telafisi mümkün olmayan toplumsal sorunlara yol açacaktır. Dolayısıyla dini argüman ve söylemlerle kendisini hakikatin merkezinde gibi gösteren fakat usul, esas ve hakikatten yoksun bir şekilde kaynağı belirsiz bilgiler paylaşarak zihinleri bulandıran tavırların Müslüman bilinci ve ciddiyetiyle asla bağdaşmadığını vurgulamak istiyorum" diye konuştu.