DİTİB'den Erdoğan'ın ziyaretine dair açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DİTİB’e bağlı Köln’deki Merkez Camii’yi ziyaret etmek istediğine dair çıkan haber, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından “spekülatif” olarak nitelendirildi.Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül sonunda Almanya’ya yapacağı ziyaret sırasında DİTİB'e bağlı Köln'deki Merkez Camii'yi ziyaret etmek istediğine dair çıkan haberlerin "spekülatif” olduğunu açıkladı.

Almanya’nın Köln kentinde yayınlanan Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine açıklama yapan DİTİB Sözcüsü Ayşe Aydın, “Bu hususta bize gelen bir başvuru yok” dedi. “Eğer somut bir bilgi olsaydı, o zaman biz sizi bilgilendirirdik” diyen Aydın, bu konuda bir gizliliğe gerek olmadığını belirtti. Aydın ayrıca Erdoğan’ın Köln Merkez Camii'ni ziyaret etmek istemesi üzerine yapılan haberi "spekülatif” olarak nitelendirdi.

Aydın’ın "spekülatif” olarak değerlendirdiği haber Düsseldorf’ta yayınlanan Rheinischen Post gazetesinin Çarşamba günü yayınlanan haberine dayanıyor. Türk hükümetindeki bir yetkiliye dayandırılarak verilen bu haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27-29 Eylül tarihleri arasında Berlin’e yapacağı devlet ziyareti sırasında Köln'de DİTİB'e bağlı Merkez Camii'yi de ziyaret etmek istediği belirtildi. Yetkili gazeteye verdiği bilgide ziyaretin sadece Alman tarafı ile mutabakat sağlanması durumunda gerçekleşeceğini ifade etmişti.

Alman tarafından ise Erdoğan'ın DİTİB'i ziyaret isteğine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan Türklere hitaben konuşma yapmak istemesi ülkede daha önce tartışmalara yol açmıştı. Türkiye’de geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk hükümet yetkililerinin etkinliklerine izin verilmemesinin ardından yaşanan gelişmeler iki ülke arasındaki ilişkilerde de gerginliğe neden olmuştu.

DW,KNA/DÇÜ,BÖ

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