Disney Plus'ın iddialı projesi ertelendi

Cenk Soner ve Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği Disney Plus, 14 Haziran itibarıyla Türkiye'de yayın hayatına başlayacak. Atatürk, Organize İşler, Recep İvedik gibi dizi ve film projelerine imza atmaya hazırlanan Disney Plus’ın projeleri tek tek belli oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Engin Akyürek’le Kaçış, Can Yaman’la El Turco, Halit Ergenç’le Nomen, Demet Özdemir’le Dünyayla Benim Aramda dizilerini yapan platformun projeleri arasında Büşra Cebe’nin yazdığı aynı adlı kitaptan uyarlanan Siyaha Bulaşan Kadınlar da vardı.



Projeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Ebru Şahin, Elçin Sangu, Biran Damla Yılmaz ve Tuba Büyüküstün gibi çok sayıda ünlü ismin teklif aldığı Medyapım imzalı dizi 2023’e ertelendi.

Disney Plus’ın ilk yılında daha eğlence ağırlıklı işleri yayınlamak istediği için bu kararın alındığı öğrenildi.