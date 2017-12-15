Disney Fox'un çoğunu satın alıyor

Sinema ve televizyon eğlence sektöründe faaliyet gösteren Disney, aynı alanda birçok şirketi bulunan 21st Century Fox ve onun altında faaliyet gösteren Twentieth Century Fox şirketlerinin hisselerinin çoğunun yaklaşık 52 milyar dolar ile yeni sahibi olmaya hazırlanıyor.

1 ila 1,5 yıl içerisinde tamamlanması beklenen anlaşma aracılığıyla Disney, Fox'un film ve televizyon stüdyolarına, kablolu televizyon ağlarına ve uluslararası televizyon iştiraklerine sahip olacak.

Böylelikle Star Wars ve Karayip Korsanları gibi sinema serilerinin tüm haklarının sahibi Disney, portfolyosuna X-Men ve Deadpool çizgi roman serilerinin film hakları ile Avatar'ın yanı sıra, National Geographic kanalını ve The Simpsons gibi televizyon dizilerini de eklemiş olacak.

Walt Disney iştiraklerinin CEO'su Robert Iger 2021'e kadar görevine devam etmeye karar verirken, bu birleşme sayesinde en az iki milyar dolar tasarruf sağlayacaklarını söyledi. Her iki şirketin yönetim kurulları varılan anlaşmayı onaylarken, birleşmenin gerçekleşmesi için hissedarların da onayı gerekiyor.

Şu ana kadar emekliliğini üç kere erteleyen Iger, birleşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve satın alınan Fox iştiraklerinin Disney'e tam olarak entegre edilebilmesi için bu kararı verdiğini açıkladı.

ABC kanalına konuşan Disney CEO'su, "(Bu anlaşma) Fox'un müthiş içeriğini Disney'ninki ile birleştirme imkânı, daha fazla uluslararası görünürlük ve tüketicilerin daha fazla ilgilisi çekmek için en son teknolojilerden yararlanma fırsatı veriyor" sözlerini kullandı.

Anlaşmaya göre Disney ayrıca Fox'un 13,7 milyar dolarlık net borcunu da üstlenmiş olacak.

Fox haber

Anlaşma Fox'un özellikle muhafazakâr çevreler tarafından takip edilen haber ve iş dünyası ile spor kanallarını içermiyor.

Birleşmeden sonra başka bir çatı altında "yeni Fox" olarak hayatına devam edecek olan bu televizyon ağlarının kontrolü 86 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch ve oğullarında kalmaya devam edecek.

Fox'tan yapılan açıklamaya göre "'Yeni Fox', Fox ağının gücünü arkasına alan ve canlı habercilik ve spor markalarını merkeze yerleştirmiş büyümeye odaklı bir şirket olacak."

Birleşme ile bir açıklama yapan Murdoch, "Yeni Fox” ile ilgili olarak "Medyadaki uzun yıllara yayılan kariyerim boyunca öğrendiğim önemli bir dersten yola çıktık: O da içerik ve izleyicilere hitap eden haberler her zaman değerli olacaktır" ifadesini kullandı.

Henüz 21 yaşında babasından miras kalan bir Avustralya gazetesinin yönetimini üstlenerek medya imparatorluğu kuran Murdoch, son yıllarda şirketinin iştiraklerini satarak küçülme yoluna gitmişti.

Talebe bağlı video pazarında rekabet

Fox'u satın alması ile Disney aynı zamanda internet üzerinden video yayını servisi sunan Hulu'nun da kısmen sahibi olacak. Hulu'nın diğer ortakları Comcast Corp ve Time Warner şirketleri.

Hulu ile birlikte Disney'nin, son yıllarda özellikle Netflix ve Amazon Video gibi internet üzerinden yayın yapan "talebe bağlı video" hizmetlerinin yaygınlaşması ve izleyicilerin "geleneksel" televizyon izleme alışkanlıklarından uzaklaşması ile kızışan rekabet ortamına dâhil olması bekleniyor.

Netflix'in gelecek seneki programları için sekiz milyar dolardan fazla harcaması beklenirken, Amazon da Yüzüklerin Efendisi gibi ikonik serilerin televizyon dizisi haklarını satın aldı.

Bunların yanı sıra Facebook, Google ve Apple gibi bilişim ve elektronik şirketleri talebe bağlı video portfolyolarını genişletecek yatırımlar peşinde.

Kullanım alışkanlıkları değiştikçe reklam bütçelerinin yönü de farklılaşıyor. Son yıllarda reklam verenler, geleneksel televizyon kanallarından büyük ölçüde Google ve Facebook'a yönlenmiş durumda.

AP/Reuters/AFP/ÇÖ,BÖ

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