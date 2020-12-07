DİSK: 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalı

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır" dedi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ndeki basın toplantısında Çerkezoğlu, “Kriz ve salgın emekçi sınıflarını yoksullaştırdı. Asgari Ücret tespit süreci bildiğiniz gibi Türkiye’nin en büyük ücret pazarlığıdır. Asgari ücret birçok Avrupa ülkesinde sembolik bir ücrettir ama Türkiye’de milyonların meselesidir. 10 milyon işçi asgari ücretin altında ve asgari ücrete yakın çalışmaktadır." dedi.

Çerkezoğlu, "Asgari ücret birçok parametreyi de belirlemektedir. Asgari ücret giderek ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tümüyle vergi dışında bırakılmalı. 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır” açıklamasını yaptı.