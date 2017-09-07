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Dışişleri'nden 'İrma Kasırgası' uyarısı

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, 'İrma Kasırgası' nedeniyle Karayipler'le Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde bulunan ve bu bölgelere seyahat edecek Türk vatandaşları için uyarıda bulunuldu

07 Eylül 2017 18:52

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'nca, \'İrma Kasırgası\' nedeniyle Karayipler\'le Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Florida eyaletinde bulunan ve bu bölgelere seyahat edecek Türk vatandaşları için uyarıda bulunuldu. Kasırganın etkili olduğu bölgede bulunanların, güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları ve olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları istendi. 
Bakanlık tarafından \'İrma Kasırgası\' hakkında yapılan seyahat uyarısı şöyle: 
\"Karayipler Bölgesinde ortaya çıkan ve en yüksek seviye olan \'Kategori 5\' olarak sınıflandırılan \'İrma kasırgası\', Karayipler ve Amerika Birleşik Devletlerinin Florida Eyaleti ile sözkonusu bölgelerin etrafındaki alanlarda etkili olmaktadır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça önümüzdeki günlerde sözkonusu bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen sözkonusu bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın ise, şahsi güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları, her koşulda müteyakkız olmaları ve yerel makamların yaptıkları/yapacakları duyuruları yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.
Havana, Santo Domingo, Karakas, Vaşington Büyükelçiliklerimiz ve Miami Başkonsolosluğumuz, kasırganın seyrine göre yerel makamlardan aldıkları bilgileri sosyal medya kanallarında güncel olarak paylaşmaktadırlar. Vatandaşlarımıza, yerel makamların ikazlarının yanısıra, sözkonusu temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Kasırgadan etkilenen vatandaşlarımızın aşağıdaki numaralar/internet siteleri üzerinden Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezine ve ilgili temsilciliklerimize ulaşmaları mümkündür\"

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