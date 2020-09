Dirty Dancing, Jennifer Grey ile geri dönüyor

Dirty Dancing (İlk Aşk, İlk Dans) devam filmi geliyor. Yeni çekilecek filmde 1987'deki ilk filmde başrolde rol alan Jennifer Grey'in de yer alacağı belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre, filmin yapımıcı şirketi Lions Gate, 1987'de başrolü Patrick Swayze ile paylaşan Jennifer Grey’in de devam filminde rol alacağını açıkladı.

Yapımcı şirket yöneticisi Jon Feltheimer, "Hayranların beklediği türde bir romantik nostalji filmi olacak" dedi. Şirket senaryoya ya da filmin gösterim tarihine dair detay vermedi.

Filmde çalan ‘(I’ve Had) The Time of My Life’ şarkısı en iyi orijinal müzik dalında Oscar kazanmıştı.