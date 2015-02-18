Dink ailesi: Engin Dinç'in ifadesi alınsın

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, savcılığa dilekçe sunarak, "kamu görevlilerinin ihmali" olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürü görevinde bulunan şu anda ise Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olan Engin Dinç'in ifadesinin alınmasını talep etti.

Dink Ailesi'nin avukatı Hakan Bakırcıoğlu tarafından soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'ye sunulan 7 sayfalık dilekçede, dönemin Trabzon İl Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç'in Dink cinayetinin önlenmemesinde ciddi sorumluluğu olduğu belirtilerek, Dinç'in soruşturma kapsamında ifadesinin alınması talep edildi.

'Engin Dinç ciddi şekilde sorumluluk sahibidir'

Dilekçede, "Engin Dinç 26 Ağustos 2004 - 28 Ağustos 2006 tarihleri arasında Trabzon İl Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmış, 19 Eylül 2006 tarihine değinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünde çalışmasını sürdürmüştür. Engin Dinç tüm bu önemli süreçlerde Trabzon İl Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü'dür, Dink cinayetinin önlenmemesinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nün diğer görevlileri gibi ciddi şekilde sorumluluk sahibidir" denildi.

'Dink cinayeti bütünsel sorumluluğun bir cinayetidir'

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında, "Hrant Dink'e yönelik tehdit atmosferinden haberdar olan İstanbul Valilik görevlileri ile Hrant Dink'e yönelik tehdit atmosferinden ve eylem yapılacağından haberdar olan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevleri koruma tedbiri almamışladır, Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisine sahip olan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Dink cinayetini tasarlayan örgüte cinayet öncesi operasyon yapmamışladır, Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisine sahip olan EGM İstihbarat Daire Başkanlığı görevlileri koruma tedbiri alınması ve örgüte yönelik operasyon yapılması sürecini organize etmemişlerdir. Dink cinayetinde tüm bu kurum görevlilerinin sorumluluğu bulunmaktadır. Dink cinayeti bütünsel sorumluluğun bir cinayettir" ifadelerine yer verildi.

'Dinç'in ifadesinin alınmasını talep etmekteyiz'

Dilekçede soruşturma kapsamında dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Vali Yardımcısı İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör, İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan ve İstanbul İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Bülent Köksal, İbrahim Pala, İbrahim Şevki Eldivan, Volkan Altunbulak, Bahadır Tekin, Özcan Özkan'ın şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığı ifade edildi.

"Dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin tamamının ifadesi alınmıştır" denilen dilekçede, "Dink cinayetinde Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürü sıfatı ile ciddi sorumluluğu olan Engin Dinç'in bugüne değin ifadesi savcılığınız tarafından alınmamıştır. Engin Dinç'in ifadesinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmekteyiz" ifadeleri yer aldı.