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Politika

Dinar'da 51 kişi MHP'den istifa etti

Sait KARADUMAN/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar İlçesi'nde, MHP teşkilatına kayıtlı 51 kişi partilerinden istifa etti

28 Ağustos 2017 18:20

Sait KARADUMAN/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Dinar İlçesi\'nde, MHP teşkilatına kayıtlı 51 kişi partilerinden istifa etti. Geçen hafta da Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, aralarında meclis üyelerinin de bulunduğu 56 kişiyle partisinden istifa etmişti.
MHP Dinar ilçe teşkilatına kayıtlı 51 kişi, Suçıkan Park\'ta düzenledikleri basın toplantısıyla, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ve MHP eski İlçe Başkanı İbrahim Acar\'ın da katıldığı toplantıda, MHP\'den istifa eden 51 kişi dilekçeleri MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı\'na gönderdi.
Toplantıda açıklama yapan Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, yıllarca emek verdiği partisi MHP\'den geçen hafta istifa ettiğini, 9 yıldır beraber yürüdüğü yol arkadaşlarının da istifa edeceğini söyledi. Başkan Acar, \"MHP\'de 9 yıldan bu yana birlikte yürüdüğümüz 51 arkadaşımız bugün istifa etmiştir. Her zaman ve her yerde milliyetçiliğimizle övünüyoruz. Kaydi olarak bizleri üyelikten silebilirler, ancak yüreğimizden milliyetçiliği asla silemezler. Arkadaşlarımızla davamıza, vatanımıza ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz\" dedi.
Toplantının ardından 51 kişi, imzaladıkları istifa dilekçeleri, MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı\'na gönderdi.

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