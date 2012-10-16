T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul pembeye bürünecek!

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), tarafından erken tanı kapsamında düzenlenen etkinlik, İstanbul'u pempeye boyuyor

16 Ekim 2012 22:08

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), her yıl Ekim ayı boyunca düzenlenen, meme kanserinde erken teşhisin önemi konusunda bilinçlendirmek amaçlı etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu söz konusu bilinçlendirme kapsamında ayı etkinlikleri için bu sene İstanbul'un üç önemli yapısı pembe renkte ışıklandıralacak.

ntvmsnbc'nin haberine göre; kampanyaya destek olmak isteyenler, 20 Ekim akşamı saat 19.15’ten itibaren pembe renge dönüşecek olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün, Boğaziçi Köprüsü'nün ve saat 20.00’de pembe olacak Sapphire İstanbul binasının fotoğraflarını çekerek twitter ve facebookta ‘cekpembeyi’ başlığı altında paylaşabilecek. İstanbul dışında yaşayanlar ise kampanyaya kendilerine ait pembe bir eşyalarının fotoğrafını çekip, yollayarak katılabilecek. Aynı zamanda çekilen resimleri info@memeder.com adresine de yollayarak ‘’Pembe Destek’’ afişinin oluşumuna katkıda bulunabilecekler.

MEMEDER kurucusu Prof.Dr. Vahit Özmen, söz konusu kampanyanın amacının, kadınlarda en sık görülen ve ölüm nedeni sayılan kanserde erken tanının büyük önem taşıdığına dikkat çekti

ETİKETLER

istanbuletkinlikpembememeder

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24