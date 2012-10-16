İstanbul pembeye bürünecek!

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), her yıl Ekim ayı boyunca düzenlenen, meme kanserinde erken teşhisin önemi konusunda bilinçlendirmek amaçlı etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu söz konusu bilinçlendirme kapsamında ayı etkinlikleri için bu sene İstanbul'un üç önemli yapısı pembe renkte ışıklandıralacak.

ntvmsnbc'nin haberine göre; kampanyaya destek olmak isteyenler, 20 Ekim akşamı saat 19.15’ten itibaren pembe renge dönüşecek olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün, Boğaziçi Köprüsü'nün ve saat 20.00’de pembe olacak Sapphire İstanbul binasının fotoğraflarını çekerek twitter ve facebookta ‘cekpembeyi’ başlığı altında paylaşabilecek. İstanbul dışında yaşayanlar ise kampanyaya kendilerine ait pembe bir eşyalarının fotoğrafını çekip, yollayarak katılabilecek. Aynı zamanda çekilen resimleri info@memeder.com adresine de yollayarak ‘’Pembe Destek’’ afişinin oluşumuna katkıda bulunabilecekler.

MEMEDER kurucusu Prof.Dr. Vahit Özmen, söz konusu kampanyanın amacının, kadınlarda en sık görülen ve ölüm nedeni sayılan kanserde erken tanının büyük önem taşıdığına dikkat çekti