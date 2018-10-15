T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dikimevi arazisine 472 milyon TL

Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta  Jandarma Dikimevi olarak bilinen askeri  arazinin ihalesi Ataşehir’de bulunan Emlak Konut Genel Müdürlüğü binasında yapıldı

15 Ekim 2018 20:17

Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ\'ta  Jandarma Dikimevi olarak bilinen askeri  arazinin ihalesi Ataşehir’de bulunan Emlak Konut Genel Müdürlüğü binasında yapıldı. İhaleye  katılan tek firma olan ASTAŞ  Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş., satışın  belirlenen 472 milyon TL muhammen bedel üzerinden yapılmasını talep etti.  Satışa komisyon karar verecek.  Satış kararı verilmesinin ardından sonucun Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirilmesi bekleniyor. 

Jandarma Genel Komutanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokolle daha önce TOKİ’ye devredilen arazi, Beşiktaş Barbaros Bulvarındaki Jandarma Dikimevi’ni kapsıyor. Üzerinde atıl binaların da bulunduğu arsa için imar planı değişiklikleri yapıldı. Arazide 17 Bin 500 metrekare konut alanı, 12 bin 260 metrekare donatı alanı planlanıyor. 

 Mecidiye Mahallesi’nde yer alan toplam 29 bin 760 metrekarelik 16 ayrı parseldeki arsalar, İstanbul’un ünlü arazileri arasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GökhanDHA BEŞİKTAŞ DikimeviAtaşehirdeEmlak Konut Genel MüdürlüğüASTAŞYatırımTurizmTLSatışKamuoyu Aydınlatma PlatformunaGenel KomutanlığıTOKİTOKİyeBeşiktaş Barbaros Bulvarındaki Jandarma Dikimevini
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24