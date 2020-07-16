Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'e 2 yıl 9 ay hapis cezası

Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel, yargılandığı davada 'FETÖ terör örgütü propagandası yapmak' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından beraat etti. Yücel, 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası çarptırıldı.

Yücel 27 Şubat 2017 yılında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Deniz Yücel'in serbest kalması karşılığında, Almanya'nın Türkiye'ye tank ve silah ticaretine onay vereceği öne sürülmüştü. Yücel, avukatı aracılığıyla Ankara ve Berlin arasında "kirli bir anlaşma" sonucu tahliyesinin sağlanmasına karşı olduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Yücel'i "Alman ajanı" olarak nitelendirmişti. Deniz Yücel'in tutukluluğu, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilime neden olmuştu.

29 Nisan 2018’de tahliye edilmişti.