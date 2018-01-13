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Dicle Elektrik büyük ödüllü yarışma düzenliyor

İSTANBUL, (DHA)-ENERJİ Verimliliği Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştiren Dicle Elektrik, kayıt dışı elektrik kullanımı ve israfa karşı bilinç oluşturulabilmesi liseli gençlere yönelik  yarışma düzenliyor

13 Ocak 2018 20:45

İSTANBUL, (DHA)-ENERJİ Verimliliği Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştiren Dicle Elektrik, kayıt dışı elektrik kullanımı ve israfa karşı bilinç oluşturulabilmesi liseli gençlere yönelik  yarışma düzenliyor.  Büyük ödüllü yarışmayı kazanan genç, lise eğitimi boyunca yıllık eğitim bursunun yanı sıra ailesiyle birlikte bir haftalık yaz tatili de kazanacak. 

Enerji verimliliği ve enerjinin israf edilmeden kullanılması konusunda tasarruf bilinci oluşturmaya çalışan Dicle Elektrik, liseli gençlerin katılımına açık yapılacak \"Kaçak Elektrik ve İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve Afiş Tasarımı Yarışması\" sayesinde kamuoyunun dikkatini çekecek en güçlü mesajı belirlemek için gençlere güveniyor. Yarışmaya katılım için çalışmaların 30 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekiyor.

ÖDÜL EĞİTİM BURSU VE TATİL

Başvuru ve katılım koşullarına ilişkin detaylar  Dicle Elektrik’e ait Twitter ve Facebook hesaplarının yanı sıra şirketin resmi web sitesinden 15 Ocak 2017 Pazartesi günü paylaşılacağı yarışmada, birinciliği elde edecek gence ödül olarak eğitim bursu ve ailesi ile birlikte yaz tatili hediye edilecek. Yarışmada 2. ve 3. dereceyi kazanacak liselilere de yine değişik oranlarda eğitim bursu verilecek.

 

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