DHA:ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 11 GÖZALTI

ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 27 kilo kubar esrar ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırdıkları evlere giren ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Özel eğitimli detektör köpeklerle yapılan aramalarda 27 kilo esrar ele geçirilirken, bazı evlerde güvenlik kameraları olduğu dikkat çekti. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

- Tim yürüşüyü ile baskın yapılacak adrese gelen özel harekat polislerinin kapıya vurup \'Aç polis\' diye bağırması

- Polislerinin eve girmesi

- Evin içindeki polislerden görüntü

- Özel harekat polisinin kalkanıyla birlikte evden çıkması

- Özel eğitimli detektör köpeğin eğitimciyle birlikte arama yapılacak eve girmesi

- Baskın yapılan evin bulunduğu sokak ve polis araçlarından görüntü

- Gözaltına alınan şüphelinin polis aracına bindirilmesi

- Özel harekat polislerinin arama yapılacak başka bir eve gelmesi

- Evin dış görüntüsü

- Evin duvarındaki güvenlik kameralarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

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Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)