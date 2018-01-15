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DHA YURT;REYHANLI'YA TANK SEVKİYATI

DOĞU illerinden Hatay'a gönderilen tank ve askeri araçlar Reyhanlı bölgesine sevk edildi

15 Ocak 2018 16:18

DOĞU illerinden Hatay\'a gönderilen tank ve askeri araçlar Reyhanlı bölgesine sevk edildi. Afrin operasyonu kapsamında sınır bölgesine askeri sevkiyat sürüyor. Doğu illerinden Hatay\'a gönderilen 7 tankı taşıyan  TIR\'lar Hatay\'a ulaştı. Zırhlı araçlar ile sivil askeri araçların da eşlik ettiği konvoy, Hatay\'dan Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığı\'na bağlı Narlıca Hudut Tabur\'una geçiş yaptılar. Tankların Oğulpınar Hudut Karakolu\'na konuşlandırılması bekleniyor. Öte yandan bugün Oğulpınar Mahallesi\'nden karakol bölgesini takip eden gazeteciler de askerler tarafından mahalle dışına çıkartıldı. Mahalle girişinde kurulan uygulama noktasından gazetecilerin mahalleye geçişlerine izin verilmedi.

Görüntü Dökümü
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- Tank sevkiyatından görüntü

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Haber:Ramazan ÇELİK-Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera:HATAY,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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