DHA YURT BÜLTENİ-9

FIRAT’IN BATISINDA HEYECAN, DOĞUSUNDA PANİK VAR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fırat Nehri\'nin doğusunda kalan Suriye topraklarının terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik harekat sinyali vermesiyle sınır hattında başlayan hareketlilik devam ediyor. Suriye’de TSK tarafından düzenlenen harekatlar ile huzura kavuşan Fırat’ın batısında kalan Suriyeliler operasyonun başlamasını heyecanla beklerken, Fırat’ın doğusundaki teröristler ise panik halinde olası bir harekata karşı mevzi ve siperler hazırlayıp, tüneller kazıyor. Gözlerin çevrildiği Suriye’de terör örgütü denetimindeki Menbiç’te ise ABD’ye ait helikopterler teröristlerin mevzilerinin üzerinde alçak uçuş yapıyor.

Türkiye’nin güney komşusu Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş; 1 milyondan fazla insanın ölümüne, 7 milyonu aşkın insanın ülke dışına çıkmasına, milyonlarca insanın ise kendi ülkesinde mülteci durumuna düşmesine neden oldu. Hala devam eden iç savaşta birçok kent, ilçe, kasaba ve köy defalarca çeşitli grup ve terör örgütleri arasında el değiştirdi. Suriye iç savaşından en çok etkilenen ise 911 kilometre sınır komşuluğu ile Türkiye oldu. Türkiye, ülkesini terk eden 3.5 milyonu aşkın Suriyeliye kucak açıp, bu ülkede kalan savaş mağdurlarına da gıda, ve sağlık yardımı ulaştırdı.

Ancak, aradan geçen süre içerisinde Türkiye sınırının yanı başındaki Suriye toprakları terör örgütlerinin kontrolüne girdi ve düzenlediği saldırılar ile tehdit oluşturmaya başladı. Saldırıların artması üzerine 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ‘Fırat Kalkanı Harekatı’ başlatıldı. Gaziantep’in Karkamış ilçesine komşu Cerablus’tan başlayıp, Azez’e kadar uzanan 2 bin kilometre kareyi aşkın alanın terör örgütlerinden arındırıldığı harekat 2017 yılı Mart ayında tamamlandı. Fırat Kalkanı Harekatı’nın ardından bu kez terör örgütünün kontrolündeki Afrin’in güvenliği tehdit etmesinden dolayı 20 Ocak günü \'Zeytin Dalı Harekatı\' düzenlendi. 18 Mart günü tamamlanan harekat ile 2 bin kilometre kareyi aşkın Afrin bölgesi de terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirildi. Fırat Nehri\'nin batısında Gaziantep, Kilis ve Hatay\'a komşu Suriye topraklarının huzura kavuşturulması ile Türkiye sınırındaki terör tehdidi sonlandırılırken, iç savaş nedeniyle zorunlu olarak göç eden 200 bin Suriyeli de yeniden kendi evlerine döndü.

FIRAT’IN DOĞUSU DE TERÖR TEHDİDİ ALTINDA

Türkiye’nin yıllardır ‘kırmızı çizgi’ olarak adlandırdığı Fırat Nehri’nin batısındaki terör varlığının bitirildiği harekatlar ile aynı zamanda terör örgütü PKK/PYD’nin Cezire ile Afrin kantonlarını birleştirme planı da sonlandı. Fırat’ın batısında Türkiye sınırına 35 kilometre mesafedeki Menbiç’te TSK’nın ABD askerleri ile yaptığı devriye faaliyeti ile hareket alanı kısıtlanan terör örgütü mensupları, Türkiye’nin bu manevrasının ardından Fırat’ın doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Ancak, terör örgütü PKK/PYD, bulunduğu Şanlıurfa ile Şırnak sınırındaki Fırat’ın doğu hattındaki topraklarda hem Türkiye sınırında güvenlik tehdidi oluşturmaya hem de bulunduğu bölgelerdeki Arap ve Türkmenleri göçe zorlayarak demografik yapıyı değiştirme girişiminden vazgeçmedi.

CUMHURBAŞKANINDAN HAREKAT MESAJI

Terör örgütünün bulunduğu bölgelerdeki tehdidinin sonlandırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusunun da teröristlerden temizlenerek huzura kavuşturulması amacıyla harekat düzenleneceği mesajı verdi. Bu mesajın ardından sınırın Türkiye ve Suriye tarafında hareketlilik başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Türkiye sınırındaki güvenlik güçleri teyakkuz durumuna geçerken, hedefe konan Fırat’ın doğusundaki teröristleri ise korku sardı.

TSK’nın yeni harekatı için adres gösterilen Fırat’ın doğusundaki terör örgütü üyeleri panik halinde savunma hatları oluşturmaya başladı. Türkiye sınırına komşu Ayn-el Arap, Telabyad ve Rasulayn’daki teröristler yeni mevzi ve siperler kazıp, kuleler inşa ederek sürekli olarak hem Türkiye tarafını hem de Fırat’ın batısında kalan Özgür Suriye Ordusu güçlerini gözetlemeye başladı. Olası bir operasyonda topçu atışından ve uçakların düzenleyeceği hava harekatına hedef olmaktan korkan teröristler, inşa ettikleri kulelerin altına ise tünel ve sığınaklar oluşturdu. Teröristlerin neredeyse tüm tepe ve yüksek noktalara kurduğu kulelerin altına bazıları kilometrelerce uzayan tüneller inşa ettikleri öğrenildi. Teröristlerin olası harekat durumunda yerleşim alanlarına ulaşımı engellemek için hendekler kazdıkları ve kullanılabilecek güzergahlara mayınlar döşedikleri kaydedildi.

Yerel kaynaklar teröristlerin ayrıca yerleşim alanlarına da bubi tuzakları kurup, İHA ve SİHA’ların görüntü almasını engellemek için evlerin çatılarını koyu renkli bezlerle kapatarak perdeleme uyguladıklarını bildirdi.

SİVİLLERİN GİTMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Fırat’ın doğusuna yönelik harekat ile endişelenen bu bölgede yaşayan sivillerin bulundukları yerleşim alanlarını terk etme isteği de terör örgütü mensupları tarafından engelleniyor. Teröristlerin kentlerden ayrılmak isteyen sivillere engel olduğu, bu konuda kendilerine karşı çıkanları ölüm veya cezaevi ile tehdit ettiği bildirildi. Terör örgütünün aynı zamanda sivillerin kenti terk etmelerini engellemek için her evden en az bir kişiyi zorunlu olarak kendi saflarına katılmaya zorladığı kaydedildi. Terör örgütünün kenti terk etmek isteyen bazı ailelerin gidişine ise yüksek miktarlarda para alarak onay verdiği öğrenildi.

FIRAT’IN BATISINDAKİ ÖSO ASKERLERİ HEYECANLI

Doğusunda panik havasının hakim olduğu Fırat Nehrinin batısında bulunan ve TSK’nın düzenlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları ile huzura kavuşan Suriye topraklarındaki Özgür Suriye Ordusu güçleri ise oldukça heyecanlı. Harekatın biran önce başlamasını isteyen ÖSO unsurları, kıyısında silahları ile nöbet tuttuğu Fırat Nehri\'nin doğusunu 24 gözlem altında tutuyor. Türkiye’nin harekatları ile Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek özgürleştiğini anlatan ÖSO güçleri, Fırat’ın doğusunun da huzura kavuşması için TSK’nın başlatacağı harekatı heyecanla beklediklerini ifade ediyor. Operasyonun başlamasını dört gözle beklediklerini anlatan ÖSO güçleri, kendilerinin en ön safta savaşarak Fırat’ın doğu yakasını teröristlerden temizleyerek gerçek sahiplerine teslim etmeyi arzuladıklarını kaydetti.

ABD HELİKOPTERLERİ TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİNİN ÜZERİNDE UÇUYOR

Her noktasında hareketliliğin hakim olduğu Suriye’nin Münbiç sınırında da ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK/PYD mensupları birbirlerini 24 saat eli tetikte takip ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı\'nın iki yakasında ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK/PYD mensupları karşılıklı olarak nöbet tutuyor. Birbirlerine birkaç yüz metre uzaklıktaki ÖSO güçleri ile çatılarını kum torbalarıyla güçlendirdikleri binalarda bulunan teröristler arasındaki bölgede TSK ve ABD’li askerler zırhlı araçlarla devriye görevi yapıyor. Ancak, zaman zaman ABD’ye ait helikopterler de bölgede devriye faaliyeti yürütüyor. ABD askerlerine ait 2 helikopterin terör örgütü PKK/PYD’ye ait siper ve mevzilerin üzerindeki alçak uçuşu da DHA ekibi tarafından görüntülendi.

Sacu Çayı kıyısında eli tetikte görev yapan ÖSO üyeleri, yeni mevzi ve siper kazan teröristlerin zaman zaman kendilerine yönelik yaptığı saldırı ve tacizleri anında karşılık vererek püskürttüklerini söylerken, biran önce Fırat’ın doğusu ve Menbiç’in teröristlerden temizlenmesi için başlatılacak harekatta yer almak istediklerini kaydetti.

TERÖRİSTLER İHA VE SİHA\'LARA KARŞI CADDEYİ BRANDAYLA KAPATTI

Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/PYD\'nin kontrolündeki Rasulayn\'de, teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) ait İHA ve SİHA\'lardan kaçmak için caddeleri brandayla kapattı. PKK/PYD\'li teröristler, topladıkları brandaları Rasulayn merkeze getirdi. Teröristler, ilçe merkezinde sıklıkla kullandıkları caddenin üstünü brandalarla tamamen kapattı.

2)KARKAMIŞ GÜMRÜK KAPISI\'NDA TIR KUYRUĞU

Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Fırat\'ın batısındaki son noktada bulunan ve Cerablus kentine açılan Karkamış Gümrük Kapısı\'nda, güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle uzun TIR kuyruğu oluştu. Saatlerce bekleyen TIR sürücüleri, Suriye\'de de operasyon hazırlığı hareketliliğinin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Cerablus\'a açılan Karkamış Gümrük Kapısı\'nda güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle geçiş yapacak sürücülerin araçları detaylı aranmaya başlandı. Gümrük kapısında uzun TIR kuyruğunun oluştuğu görüldü. TIR sürücüleri, saatlerdir beklediklerini dile getirerek, Suriye\'de de operasyon hazırlığı hareketliliğinin arttığını gözlemlediklerini söyledi. TIR sürücüsü İsa Kılıçparlar, \"Gümrük kapısından günlük 120 ile 140 araç geçiyor. Burada sıra sistemi olduğu için kuyruk oluyor\" dedi.

Cerablus\'ta operasyon hazırlığı olduğunu gördüğünü aktaran TIR şürücülerinden Nuri Kılıçparlar ise \"Fırat\'ın doğusuna operasyon hazırlığından dolayı kapı ağır çalışıyor. Cerablus\'a TIR\'ımla mal taşıyorum. Sınırın öbür tarafında sevkiyat söz konusu, operasyon hazırlıkları yapılıyor. Operasyon beklentisi var\" diye konuştu.

3)ÇELİKHAN’A YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine yılın ilk karı yağdı, ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İlçede dün gece etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı merkezde 10 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı en çok öğrencileri sevindirdi. Öğrenciler okul bahçesinde kartopu oynayarak doyasıya eğlendiler. Kar yağışını gören vatandaşlar cep telefonu ve kameraları ile öz çekim yaptılar. Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, kar yağışının şimdilik trafiğe etkisi olmadığını ifade ederek, \" \"Çelikhan-Adıyaman ve Çelikhan-Malatya karayolu ile köy yollarında bir aksaklık yok. Yağışın artamsı durumunda İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri hazır olarak bekliyor. Biz sürücülerin yanlarına zincir ve takoz bulundurmalarını istiyoruz\" dedi.

Adıyaman bölgesinde aşırı ve kuvvetli yağış ile fırtına şeklinde esecek rüzgarın oluşturacağı olumsuzluklara sel, su baskını, heyelan, yıldırım, soba zehirlenmeleri, çatı uçması, v.b. karşı vatandaşların dikkatli olması, hususunda vatandaşları uyaran AFAD yetkilileri kar yağışın hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

4)DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZOLAN: HER PARTİNİN KENDİ ADAYINI ÇIKARMASI BENİM TERCİHİM OLURDU

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, yapılacak yerel seçim öncesinde parti ittifaklarını değerlendirerek, \"Yerel seçimlerde her partinin kendi adayını çıkarması benim tercihim olurdu\" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'nde (DGC) basın mensuplarına yönelik düzenlenen \'Kent Haberciliği\' eğitim seminerine katıldı. Zolan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. 31 Mart yerel seçimleri için partilerin kentte yaptığı ittifak çalışmalarını değerlendiren Zolan, \"Seçimlerde konjonktürler farklı boyutlara geçti. Siyasi partiler, kendine yakın partilerle güç birlikleri yapma noktasına geldi. Demokrasi demek çok seslilik demek. Yerel seçimlerde her partinin kendi adayını çıkarması, benim tercihim olurdu. Her parti kendi adayını çıkararak halkımıza daha çok tercih ve aday sunmak, vatandaşlarımıza daha çok seçme hakkı tanımak demokrasinin daha iyi işlemesi anlamında önemli. Artık başkanlık sistemiyle başlayan ikili seçimlere doğru gidiliyor. Asgari müşterekte bir araya gelebilecek siyasi görüşler, partiler birleşerek, bir adayda yürümesinin de artıları var. Benim tercihim demokrasi anlamında çok adaylı seçimler. Ama yüzde 50\'yi de geçen bir başkan arzusudur. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz\" diye konuştu.

\'YUKARIDAN ALINAN KARARLAR YERELDE SIKINTI VEREBİLİR\'

Yerel seçimlerdeki atmosferin genel seçimlerden farklı olduğuna dikkat çeken Zolan, \"Partilerle beraber olunur ama esas önemli olan vatandaşlarla beraber olmaktır. Sandıkta birleşimi sağlamaktır. Yerel seçimler çok farklıdır, genel seçimlere benzemez. Aday daha öne çıkar. Milliyetçi Hareket Partisi Denizli\'deki adayını geri çekti. Tabii bu önemlidir ve önemsiyoruz. Bu seçimlerde güzel sonuçlar olacak. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi, Denizli\'de İYİ Parti\'yle birleşme konusunda bir karar almış. Yukarıdan alınan kararlar yerelde de sıkıntılara sebebiyet verebilir. Sonuçta tek ağızdan çıkanlarla sonuca ulaşmak yerel seçimlerde çok zordur. Denizli\'de yaşayan vatandaşlarımız yerel yönetimlere oy verirken mutlaka değişik ölçülere bakarak oy verecek. Parti olayı biraz daha geri planda kalabilir diye düşünüyorum\" diye konuştu.

5)YENİ YIL BEBEKLERİ

ESKİŞEHİR\'de asıl mesleği inşaat mühendisliği olan Arzu Özer, yeni yıla özel bebekler yapıyor.

Asıl mesleği inşaat mühendisliği olan evli, ikiz çocuk annesi Arzu Özer, 4 yıldır Art Doll (bebek sanatı) alanında birbirinden değişik bebekler yapıyor. \'Arzu\'nun Bebekleri\' adlı atölyesinde kumaştan ve bezden bebekler yapan Özer, kadınlara bebek yapım kursu da veriyor. Atölyesinde pamuk, bez ve kumaştan yeni yıla özel bebekler yapan Arzu Özer, \"yılbaşı bebeklerini tel iskelet üzerine pamuk sararak yapıyoruz. Nişasta ve tutkal karışımını üzerine sürüp sertleştirdikten sonra akrilikle boyayıp eğlenceli hale getiriyoruz. Tamamen sağlıklı, üzerlerinde hiçbir katkı maddesi yok. Pamuk, nişasta, kumaş ve bezlerden yapıyoruz. Noel babalar, Elfler, küçük melek çocuklar yanında kurşun asker, masal kahramanları ve çizgi film karakterleri ile çizmeli kedi de yapıyoruz. Yılbaşı ağaç süsü olarak alınan bebekler ayrıca hediye amaçlı da tercih edilebiliyor. Ayrıca sipariş üzerine kişiye özel, yani kişinin bebeğini de yapıyoruz\" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nde 4 yıldır bebek yapım kursu verdiğini de belirten Arzu Özer, \"Özel atölyelerimizde de derslerimiz oluyor. Çocuk atölyelerimiz var. Onlar da yılbaşı için pamuk bebek yapıyor\" dedi.

