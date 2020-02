DHA YURT BÜLTENİ-9 

1)FIRAT\'IN DOĞUSUNDA TERÖRİSTLERİ KORKU SARDI



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Fırat\'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine yönelik harekat düzenleneceği yönündeki açıklamaların ardından sınır hattında hareketlilik başladı. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye\'nin Cerablus kentinin yanı başında yer alan, terör örgütü kontrolünde bulunan Ayn el-Arab kırsalındaki teröristler, yaşadıkları korku sonrası hakim tepelere yeni mevziler ve gözetleme kuleleri inşa etmeye başladı. Fırat Nehri\'nin doğusunda kalan Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki sınır hattının Suriye tarafını kontrolünde tutan terör örgütü PKK/PYD\'nin tehdit oluşturması nedeniyle TSK\'nın buraya yönelik harekatı her an başlatabileceğinin açıklamasıyla teröristleri korku sardı. Harekatın başlatılacağına yönelik özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıklaması, daha önce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Cerablus ve Afrin arasındaki bölgenin terör örgütünden arındırılması dolayısıyla Suriyeliler büyük sevinç yaşarken, terör örgütü mensuplarında ise panik başladı.

FIRAT\'IN DOĞUSUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ SAVUNMA HATLARI OLUŞTURUYOR

Harekat korkusu yaşayan teröristler, Fırat\'ın doğusunda savunma hatları oluşturmaya başladı. Terör örgütü üyeleri, Fırat\'ın doğusunun başlangıç noktası olan Ayn el-Arab kırsalında yer alan Zor Mağar bölgesindeki hakim tepelere kuleler inşa edip, mevziler kazmaya başladı. Oluşturulan kule ve mevzilerde nöbetçilerle sürekli olarak olası harekata karşı Fırat\'ın batısını gözetleyen teröristler, daha iç kesimlerde de ağır silahlarla önlemler aldı. Teröristlerin olası hava saldırıları ve topçu atışlarından korunmak için de inşa ettikleri beton kulelerin altına sığınak ve tüneller yaptıkları kaydedildi.

Terör örgütü denetimindeki kentlerde de olası kara harekatına karşı hendek kazılıp, birçok noktaya mayın döşendi.

FIRAT\'IN BATISINDA ÖSO HAZIR

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri de olası harekata karşı eli tetikte bekliyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye\'nin Cerablus kentindeki ÖSO güçleri, Fırat Nehri kenarında sürekli olarak nehrin karşı tarafındaki teröristlerin hareketliliğini izliyor. ÖSO güçleri, TSK\'nın olası harekatına hazır olduklarını belirterek, bir an önce topraklarının özgürleştirilmesini istediklerini söylüyor.

SİVİLLER TEDİRGİN

Öte yandan terör örgütü mensupları, harekat endişesiyle kentleri terk etmek isteyen sivillere engel olurken, kendi saflarına katmaya çalıştıkları ailelerin gitmelerine de engel oluyor. Türkiye sınırına komşu Ayn el-Arab, Tel Abyad, Rasulayn ve Kamışlı bölgesinde çok sayıda ailenin kenti terk etmelerinin, uygulanan baskıyla engellendiği; ancak az sayıdaki ailelerin de terör örgütüne yüksek miktarda para vererek, güvenli bölgelere gittikleri öğrenildi.

2)ŞATO TİPİ KONUTLARI YAPAN ŞİRKETİN İFLASIYLA İLGİLİ MAHKEME GEREKÇELİ KARARI AÇIKLADI



BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde yalnızca Arap müşterilere satış yapılması ve şato tipi mimarisiyle tepki çeken Burj Al Babas\'ın da içinde bulunduğu Sarot Grup bünyesindeki üç şirketin iflasıyla ilgili İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi\'nin verdiği iflas kararının gerekçesi açıklandı. Kararda, konkordato talebinde bulunan şirketin mali durumunu iyileştirme, geçmişte olan ve gelecekte oluşacak borçlarını ödeyebilecek duruma geleceğine dair gerçekçi ihtimalin bulunmadığı ifade edildi. Mudurnu ilçesinde 2011 yılında başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 350\'sinin inşası devam ederken Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan\'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup şirketi, Haziran ayında konkordato için başvurdu. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi, Saot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere neden olan ve ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle vatandaşların da tepki gösterdiği proje de durmuş oldu.

Sarot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen borçlarını ödeyebilecek durumda olduklarını, karara itiraz edeceklerini söylemişti. Ancak İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi verdikleri iflas kararının gerekçesini açıkladı. Kararda, geçici komiser heyeti tarafından hazırlanan rapor hatırlatıldı. Projeyi inceleyen komiser heyetinin raporunda belirttiği, \"Şirketin sunmuş olduğu konkordato ön projelerinin uygulamasının mümkün görünmediği, bu aşamada kesin mühlet yönünde hüküm kurulmasının alacaklar bakımından yararlı olmayacağı\" yönündeki görüşe yer verildi. Geçici komiser heyetinin hazırladığı raporu dikkate alan mahkeme, gerekçeli kararında konkordato talebinde bulunan şirketlerle ilgili verdiği iflas kararı, \"Mali durumunu iyileştirme, önceden doğmuş ve gelecekte doğacak borçlarını ödeyebilecek duruma geleceğine dair gerçekçi ihtimalin bulunmadığı, konkordato ön projelerinin uygulamasının mümkün görülmediği\" ifadesiyle gerekçelendirdi.

3)KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULUN GİRİŞ ÇATISI ÇÖKTÜ

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesindeki Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin girişindeki sac ve demirden yapılan çatı, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Hafta sonu olması nedeniyle okulda öğrencinin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti.

Karlıova ilçesinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bugün sabah saatlerinde Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin kapı girişinin üzerine demir ve sacdan yapılan çatı üzerine yağan karı taşıyamayınca çöktü. Hafta sonu olması nedeniyle okulda öğrencinin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kaymakam Levent Yetgin, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını söyleyerek, enkazın kaldırılması için yetkililere talimat verdi.

4)ADIYAMANLI ESNAFIN KUŞ SEVGİSİ

Adıyaman\'da, esnaflık yapan Esat Genç(30), her sabah marketten aldığı buğdaylar ile işyerinin önündeki kuşları besliyor.

Yeni Sanayi Mahallesi\'nde 1 yıl önce boya ticareti işine başlayan Esat Genç, işyerinin karşısında bulunan ağaçlarda gördüğü kuşları her sabah aldığı buğdaylar ile besliyor. Kuşlara vermek içir her gün 2 kilo buğday aldığını söyleyen Genç, \"Yaklaşık 1 senedir buradayım. Kuşlara bakıyorum acıkıyorlar bende her gün gidiyorum 2 kiloya yakın buğday alıyorum. Getiriyorum buraya döküyorum her sabah her gün gelirler yemini yerler. Yedikten sonra giderler yem biter ben tekrardan bakkaldan alırım yemini tekrar dökerim bizim buradaki amacımız topluma hayvanları sevdirmemiz. İnşallah herkes hayvanlara olan sevgisini arttırarak böyle şeyler yaparlar\" dedi.

İşyerinin karşısında bulunan ağaçlara kuş yuvaları yapmak istediklerini de anlatan Genç, \"Belediye Başkanı Hüsrev bey ile görüştük amacım karşıdaki ağaçlara hepsine yuva yaptırmak. Bu kış ayında soğukta kuşların dışarıda kalması bizleri çok incitiyor. İnşallah kısa sürede şu ağaçlara yuva yaparız. Kuşlarında bir yuvası olsun. Herkes hayvanlara karşı biraz duyarlı olsun. Bu soğukta, karda, kışta dışarıda kalan hayvanlarımıza sahip çıkalım bir yuva yapalım yediğimiz yemeklerden birazda hayvanlara verelim sokakta kedi, köpek var bunlar aç lütfen duyarlı olalım\" şeklinde konuştu.

Komşu esnaflardan Şerif Taşkın ise şunları gösterdiği duyarlılık için Genç\'e teşekkür ederek, \"Komşumuzun kuşlara karşı göstermiş olduğu bu duyarlılığı canı gönülden kutluyorum. Komşu olarak biz elimizden gelen desteği yapmaya hazırız. Her zaman komşumuzun yanındayız. Hayvanlar için, kuşlar için ilk gördüğümde Adıyaman kültürü olduğu için bu nedir bu delimi? Ne bu işle uğraşıyor aklıma geldi ama sonradan ben baktım gerçek olanı kendisi yapıyormuş biz yanlış düşünmüşüz komşumun yaptığı hareket örnek bir hareket ama bizim düşündüğümüz yanlışmış yanlış olduğunu anladık\" diye konuştu.

5)İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KADININ İMDADINA YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Kayseri\'de iddiaya göre, işsiz ve maddi bunalım içinde olduğu iddia edilen Semiha A. (42), Mustafa Kemalpaşa üzerinde bulunan üst geçide çıkarak intihar etmek istedi.

Olay öğle saatlerinde Kocasinan İlçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre geçim sıkıntısı yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen 42 yaşındaki Semiha A. , çevreyol üst geçit köprüsüne çıkarak intihar etmek istedi. Ayaklarını sarkıtan ve korkuluk demirlerinden tutunarak gözyaşı döken kadının imdadına yoldan geçen vatandaşlar yetişti. Bir süre kadını ikna etmeyen çalışan duyarlı vatandaşlar polisin gelmesiyle birlikte intihara kalkışan kadını sarktığı üst geçittin içeri çekti. Sinir krizi geçiren kadın olay yerine çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

