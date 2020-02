DHA YURT BÜLTENİ-9

Niğde\'de çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları tekrar başladı (EK)

1)KURTARILAN HİLAL, DEMİRKAZIK\'A GELDİ

Niğde\'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı\'nda tırmanış yaparken üzerlerine çığ düşen dağcılardan Kemal Karakoç\'u arama çalışmaları devam ederken, kurtarılan ve tedavisi sonrası taburcu edilen diğer dağcı Hilal İşcan, arama kurtarma çalışmalarının yönlendirildiği Demirkazık Dağevi\'ne geldi.

- Hilal İşcan\'ın araçtan inmesi

- Dağevine girerken görüntüsü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

2)AYDIN\'DA JEOTERMAL GERGİNLİĞİ

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, jeotermal enerji santrali kurulmak üzere satın alınan 31 dönüm arazinin etrafını tel örgü ile çevirmek isteyen firmanın çalışanlarıyla, köylüler arasında gerginlik yaşandı. Firma görevlileri çalışmalarına devam ederken, jandarma da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bekleyişini sürdürüyor. Efeler\'in kırsal mahallesi Kızılcaköy\'de tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma, bazı vatandaşlardan satın aldığı 31 dönüm arazinin etrafına tel örgü çekmek için dün (pazartesi) öğle saatlerinde iş makineleriyle geldi. Olası bir olumsuzluk yaşanmaması için jandarma ekipleri de mahallede önlem aldı. Şirket çalışanları arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek için çalışmaya başlarken, vatandaşlar engellemeye çalıştı. Vatandaşlardan Durmuş Ali Calayır, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu çıkmadan yapılan çalışmanın yasaya aykırı olduğunu öne sürdü. Bu sırada bazı kadınlar da şirket yetkilileriyle tartıştı. Jandarma, arazi etrafından çember oluşturdu. Saatler süren tartışmalar sonrasında şirket arazinin bir kısmına tel örgü çekebildi. Vatandaşlar gece de bölgeden ayrılmazken, jandarma ekipleri nöbet tuttu. Sabah tekrar bölgeye gelen şirket çalışanları, çalışmalara devam etti. Bunun üzerine vatandaşlar, bir kez daha engellemeye çalıştı. Bu sırada jandarmayla vatandaşlar arasında itişmeler yaşandı. Vatandaşlardan Leyla Çiyanşen, kısa süreli baygınlık geçirdi. Köylülerin müdahalesiyle Leyla Çiyanşen, kendine geldi.

Firma yetkilileri, arazinin etrafını tel örgü ile çevirmek için çalışmalarına devam ediyor. Tepkili vatandaşlar ise bölgede bekliyor. Jandarma ekiplerinin de bekleyişi sürüyor.

- Köylüler ile jandarma arasında gerginlikten görüntü

- Tel örgü çekilen araziden görüntü

- Arbedede Leyla Çiyanşen isimli kadının baygınlık geçirmesi ve genel görüntü;

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

3)MUSTAFA BOYDAK\'IN EŞİNE FETÖ\'DEN 7, 5 YIL HAPİS CEZASI

Kayseri\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'örgüt üyesi\' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eski Başkanı ve Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak\'ın eşi Müjgan Boydak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka bir davada tutuksuz yargılanan ve geçen 12 Temmuz\'da 7,5 yıl hapis cezası alan Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak\'ın eşi ev kadını Müjgan Boydak hakkında, \'silahlı terör örgütüne üye\' olmak suçundan açılan davanın dördüncü duruşması görüldü. Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuksuz sanık Müjgan Boydak ile avukatları hazır bulundu. \'Örgüt üyesi\' olduğu iddiasıyla son kez hakim karşısına çıkan FETÖ şüphelisi ev kadını Boydak, üzerine atılan suçlamaları reddederek, beraatını istedi.

SAVCI:ÖRGÜT İÇİNDE ABLA KONUMUNDA

Duruşma savcısı; bir önceki davada verdiği mütalaayı tekrarlayarak, FETÖ şüphelisi Müjgan Boydak\'ın, mahkemede dinlenen \'Ali Dağı ve Yeşilırmak\' kod adlı gizli tanıkların ifadeleri, örgüt içinde sorumluluk sahibi olan kişilerden olduğu ve \'abla\' konumunda yer aldığı, örgüt içinde etkin olduğu, örgüt adına parasal yardımlar topladığı, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'ne 50 bin TL havale gönderdiği, yurt dışı giriş ve çıkış kayıtlarının Hacı ve Mustafa Boydak dahil kentte bulunan bazı FETÖ şüphelileri ile çakıştığı, örgüt içinde aktif rol aldığı, örgüt üyeleri ile irtibat halinde olup, gizliliğe riayet ettiği iddialarıyla \'örgüt üyeliği\' suçundan cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan Müjgan Boydak, \"Savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Mujgan Boydak\'ı, \'Silahli terör örgütü üyeliği\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Istinaf ve Yargıtay süreci göz önüne alınarak, tutuksuzluk halinin devamına ve ceza kesinleşince kadar yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.

(ARŞİV)

Boydan Holding\'ten arşiv görüntüleri

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-

4)5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Malatya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik Malatya, Ankara, Adıyaman, Bingöl ve Bursa\'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 9 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 5 kişiyi arama çalışması ise sürüyor.

Haber: Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

5)ADAPAZARI\'DA İZİNSİZ AÇILAN ÖZEL IRAK OKULU KAPATILDI



ADAPAZARI\'da, Irak Eğitim Bakanlığı logolu tabelayla izin alınmadan açılan Irak Özel Okulu, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce kapatıldı. Okulun Arapça tabelası da indirildi. Adapazarı\'da, Irak Eğitim Bakanlığı logosuyla tabela asılarak, 2 ay önce 150 öğrenciye eğitim verilmeye başlanan özel okul ile ilgili Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce müfettiş görevlendirildi. Müfettişler, özel okula giderek, incelemelerde bulundu. Iraklılar tarafından Arapça eğitim verilen özel okulun, eğitim için izin ve evrakının bulunmadığı belirlendi. Okul tarafından eğitim için başvurunun yapıldığı; ancak Milli Eğitim Bakanlığı\'nın konuyla ilgili henüz inceleme aşamasında olduğu belirtildi. Müfettişler yaptıkları inceleme sonrasında rapor tuttu. Bina önüne asılan, Irak Eğitim Bakanlığı logosunun da bulunduğu Arapça tabela indirilirken, okul kapatıldı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı\'nın müfredatına bağlı olarak okulda eğitim verilebileceği belirtildi.

-Okululun görüntüleri

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) -

6)668 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR, SALARHA TÜNELİ\'NDE SONA GELİNDİ

Rize\'nin 68 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli\'nde sona yaklaşılıyor. Tünel çalışmalarında ışığın görünmesine bir tüpte 480, diğer tüpte ise 680 metre kaldı. Zeminin yumuşaklığı nedeniyle günde ortalama 1.5 metre kazı gerçekleştirilebilen tünelde gelecek yıl ışık görünecek. Türkiye\'nin engebeli ve en dik arazi yapısına sahip illerinden biri olan ve kent merkezinin 3\'de 1\'i deniz dolgusuna inşa edilen Rize\'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı. Kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlamak için ilk olarak 1950\'li yılların sonunda gündeme gelen Rize Güney Çevre Yolu, Dağbaşı Küçükçayır bağlantı yolları ve Salarha Tüneli projesi hazırlandı.

İLK DELME İŞLEMİNE 2015 YILINDA BAŞLANDI

Proje ile 40 köy ve 2 beldeyi bünyesinde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi\'ne, 2.9 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel yapımı için 2015 yılı Ekim ayında ihaleyi alan İntekar firması tarafından delme işlemine başlandı. Tünel Şefi Jeoloji Mühendisi Şafak Ataç\'ın öncülüğünde 50 kişilik ekiple yürütülen çalışma da zeminin yumuşaklığı nedeniyle günde ortalama 1.5 metre tünel kazısı gerçekleştirilebiliyor. Rize il merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünel, Dalyan Mahallesi ile Dörtyol Köyü arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi 2.9 kilometreye düşürecek. Rize\'nin 68 yıllık hayali olan çift tüplü Salarha Tüneli\'nde sona yaklaşılıyor. Tünel çalışmalarında ışığın görünmesine bir tüpte 480, diğer tüpte ise 680 metre kaldı. 91 milyon 694 bin liraya mal olacak tünel inşaatında gelecek yıl ışık görünecek.

\'BİR DÖNEM BOLU DAĞI TÜNELİ KONUŞULURDU\'

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Salarha Tüneli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı, 15 yıl öncesine kadar ulaşım akslarını rahatlatan tünel projelerinin \'hayal\' olarak nitelendirildiğini söyledi. Avcı, Rize-Erzurum arasındaki 14.3 kilometre uzunluğundaki Ovit Tüneli\'nin de bölgenin hayali olduğuna dikkat çekti ve \"Hatta Osmanlı\'nın son dönemlerinde de konuşulduğuna dair belgeler var. Biz bir hayalimizi gerçekleştirmiş olduk. Türkiye\'de 14 kilometrelik tünellerin yapılıyor olması nasıl bir devrimin gerçekleşmiş olduğunu bizlere gösteriyor. Bir dönem bu ülkede Bolu Dağı Tüneli konuşulurdu. O gün için 2,5-3 kilometrelik tüneller çok büyük işlerdi. Bugün ise biz 14 kilometrelik bir tüneli açmış durumdayız. Bunu da AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gerçekleştirdik\" dedi.

\'RİZE\'Yİ İÇ BÖLGELERE TAŞIMIŞ OLACAĞIZ\'

Rize şehir merkezinin çok yakın bir zamanda 2.9 kilometrelik çift tüplü bir tünele kavuşacağını ifade eden Avcı, Salarha tünelinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek \"Bir tüpte ışığı görmemize 480 metre diğer tüpte ise 680 metrelik bir mesafe kaldı. İnşallah çok yakın bir zaman dilimi içerisinde Salarha tünelini faaliyete geçireceğiz\" müjdesini verdi. Avcı bu sayede hem Rize\'nin şehir trafiğini rahatlatmış hem de Rize merkezinin daha iç bölgelere doğru taşınmış olacağını söyledi. \"Özellikle çıkış bölgesi olan Dalyan\'da bazı kamulaştırma sorunları var\" diyen Avcı \"Mahkeme kararlarının tesis edilmesini bekliyoruz. Mahkeme kararırının ardından Güney Çevre Yolu ile birlikte Salarha\'yı tünel aracılığıyla Rize ile buluşturmuş olacağız\" diye konuştu.

Drone ile şehir detayı

Drone ile tünel girişi

Tünel içi çalışma detayları

Muhabir anonsu

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı açıklaması

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE,(DHA)

7)YILBAŞINDA SATMAK İÇİN BESLEDİĞİ HİNDİLERİ ÇALININCA AĞLADI

Aksaray\'da yılbaşında satmak için beslediği 10 adet hindisi çalışan Fatik Sert, gözyaşları içinde \"Hindileri veresiye alıp besliyorum. Yılbaşında Konya\'ya gidip satıyorum. Kazandığım parayla da geçimimi sağlamaya çalışıyorum\" dedi, göz yaşlarını tutamadı.

Olay, sabah saatlerinde Tacin Mahallesi 1811 Sokak\'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatik Sert, sabah uyandığında hindilerinin sesini duydu. Çıkıp baktığında ise beslediği 15 adet hindisinden 10\'nun çalındığını fark etti. Bunun üzerine polis haber verdi. Polis, hindileri çalan kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yalnız yaşadığını belirten Fatik Sert, hindileri satarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirterek gözyaşlarına hakim olamadı. Sert, \"Bir hayırseverin evinde kira vermeden oturuyorum. Sabah hindilerin sesi geldi. Çıkıp baktığımda 10 tanesinin çalındığını gördüm. Kimsesiz ve yalnız yaşadığım için mi çaldılar? Daha önce evlere temizliğe giderek geçimimi sağlıyordum. Şimdi ise temizliğe gidemiyorum. Hindileri veresiye alıp besliyorum. Yılbaşında Konya\'ya gidip satıyorum. Kazandığım parayla da geçimimi sağlamaya çalışıyorum\" dedi.

- Polisin inceleme yapması

- Hindilerden detay

- Fatik Sert\'in konuşması

- Genel ve detay

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

8)İSLAHİYE\'DE 800 KİLO SAHTE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekipleri düzenledikleri operasyonda bitkisel karışımlar ile elde edilen 800 kilo sahte zeytinyağı ele geçirdi. İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte zeytinyağı sürüldüğü ihbarı üzerine Hacıali Öztürk Mahallesi\'nde Suriye uyruklu bir kişiye ait işyeri ve eve baskın düzenledi. Yapılan baskında Suriye uyruklu Ahmed A.\'nın işlettiği işyerinde ve evinin ambarında 40 teneke içerisinde bitkisel karışımla hazırlanmış zeytinyağı bulundu. Aramaların ardından el konulan 800 kile zeytinyağının Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemesinde de sahte olduğu anlaşıldı.

Zeytinyağlarının imha edileceği ve Suriye uyruklu Ahmet A. hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

- Zabıtaların zeytinyağı tenekelerini taşıması

- Zabıtaların sayım yaparak rapor tutması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

9)ÇEKİCİ OPERATÖRÜ KADIN GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde baba mesleği çekici operatörlüğünü sürdüren 27 yaşındaki Merve Köklü, daha çok erkeklerin tercih ettiği mesleği başarıyla yapıyor. Annesinin de bir dönem çekici operatörlüğü yaptığını ancak rahatsızlığı üzerine bıraktığını belirten Merve Köklü, her kadının her işi yapabileceğini vurguladı.

Fethiye\'de yaşayan Merve Köklü, \'erkek işi\' olarak adlandırılan çekici operatörlüğünü 6 yaşındayken babasından görüp, sevdi. Çekici operatörü olan babasının araçları yüklemesini izleyen Köklü, 18 yaşında mesleğe başladı. Önce babasıyla çalışan sonra işi devralan Köklü, ilk yardım eğitimi aldığını, bazen kaza bölgelerine ambulanstan önce ulaştığını ve yaralılara ilk müdahalede bulunduğunu söyledi. Annesinin de bir dönem çekici operatörlüğü yaptığını ancak rahatsızlığı nedeniyle bıraktığını kaydeden Köklü, \"Küçüklüğümden beri içimde bu mesleğe karşı bir aşk vardı. Ülkemizde kadın her mesleği yapamaz gibi bir algı var. Beni arabanın içinde gördükleri zaman, hiçbir şey söylemeseler bile bir bakış atıyorlar. \'Acaba arabayı çekebilecek mi?\' daha sonra aracı çekiyorsunuz ve şaşırarak \'Aaa! çekti\' diyorlar. Dünya üzerinde kadının yapamayacağı hiçbir iş yok. Kişi severse her işi kolaylıkla yapabilir. Kurtarıcı sektöründe de kadınlar her işi tamamlayabilir. Bence her kadın kendi ayakları üzerinde güçlü bir şekilde durabilmeli. Kadın çocuğuna da bakıyor ama kendi hayatı da var. Kadın sokakta olsun, her sektörde olsun\" dedi.

Fethiye\'de 1987 yılından bu yana oto kurtarma işiyle uğraştığını, son dönemde sadece ofiste telefonlara baktığını belirten Uğur Köklü, \"Kızım bu işi çok sevdi. Kızımdan önce eşim de bu işi yürütüyordu. Yıllar sonra eşim rahatsızlandı. Şimdi kızım yürütüyor. Böylelikle bu günlere geldik\" dedi.

- Ofisten görüntü

- Çekiciden görüntü

- Merve Köklü\'nün çekici operatörlüğü

- Merve Köklü röp.

- Uğur Köklü röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)