DHA YURT BÜLTENİ 9

DENİZ MARULU TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

İZMİR Körfezi\'nin özellikle Karşıyaka kıyılarında denizin yüzeyini kaplayan, uzmanların \'deniz marulu\' dediği yeşil örtüdeki beyazlaşma için açıklama geldi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, yüzeyi kaplayan yeşilliğin beyazlaşmasının deniz marulu içindeki canlıların ölmeye başlamasından kaynaklandığını belirterek, temizliği kısa sürede tamamlanmaması durumunda bunun hem kötü kokuya hem de deniz altındaki canlıların ölmesine neden olacağına dikkat çekti.

İzmir Körfezi\'nin Karşıyaka Bostanlı sahilinde deniz yüzeyi, dün (salı) yosun görünümlü yeşilliklerle kaplandı. Sahilde yürüyenler, su üstündeki yeşil örtüyü görünce büyük şaşkınlık yaşarken, bazıları ise olumsuzluk olabileceği endişesine kapıldı. denizin üstünde adeta bir futbol sahası gibi duran yeşil örtünün bugün beyazlaşmaya başladığı görüldü. Denizdeki bu yeşil görüntünün, deniz marulu olduğu açıklandı. Kozmetik sanayinin önemli bir hammaddesi

olan ve Uzakdoğu\'da da yemeklerde kullanılan deniz maruluna besince yüksek değerdeki atıkların neden olduğu ifade edildi. Deniz marulunun temizlenmesi için belediye ekipleri hem denizde hem de kıyıda çalışmalarına bugün de devam etti.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, deniz marulu içerisindeki canlıların ölmeye başlaması nedeniyle yeşil örtünün beyazlaştığını, bunların kısa sürede temizlenmemesi durumunda hem kötü kokuya hem de deniz altındaki canlıların ölmesine neden olacağını söyledi. Prof. Dr. Sunlu, şöyle konuştu: \"Biz deniz kirliliğinde buna aşırı alg çoğalması, bir tür \'Biyolojik kirlenme\' diyoruz. Bunun iki sebebi var. Çevresel faktörler yani su sıcaklığı, güneş ışıkları su içerisinde bitki besini olarak adlandırdığımız azotlu fosforlu bileşenlerinden oluşuyor. Bu tür olaylara zaman zaman şahit oluyoruz. İnsan sağlığına doğrudan bir etkisi yok. Görsel bir kirlenme var. Ancak akşam saatlerinde bitkiler fotosentez yaptıkları için su içerisindeki oksijeni bitiriyorlar. Bu da dipte yaşayan canlılar için su ürünlerine doğrudan oksijenin gitmesini engelliyor. Bu durum olumsuzluk yaratır. Marulların yüzeyinin beyazlaşması bitkilerin ölmeye başladığını gösteriyor. Bitkiyi bölgeden uzaklaştıramazsak çürüyüp dibe çökecek, su kalitesini bozacak.\" Bölgeye akan 99 dere ve kanalda da temizlik çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Uğur Sunlu\'yla röportaj

- Denizdeki temizlik çalışmalarından görüntü.

- Denizdeki yeşil örtünün görüntüsü.

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Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

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MANAVGAT\'TA 6 SÜRÜCÜYE 36 BİN 970 LİRA DRİFT CEZASI

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri şehir merkezinde son 10 günde otomobiliyle drift yapan 6 sürücüye toplam 36 bin 970 TL ceza uyguladı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede hastane ve Sanayi Camii çevreleri ile Zübeyde Hanım, Barbaros, Herford ve Hisar caddelerinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere karşı geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Sivil ekiplerin de desteğiyle yapılan uygulamalarda son 10 günde otomobiliyle drift yapan 6 sürücüye toplam 36 bin 970 TL ceza uygulandı. Ehliyeti olmayan 2 sürücü hakkında işlem yapılırken, 4 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobilleri de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

\'EKİPLERİMİZ ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEK\'

Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere karşı polisin çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirterek, \"Bazı insanlar çok sorumsuz davranış sergiliyor. Drift yapmak suretiyle hem kendi canlarını, hem de caddelerde bulunanların canlarını tehlikeye atıyor. Bu konuda ekiplerimiz asla müsamaha göstermeyecek. Manavgat\'ta drift yapılan caddeler belli. Bu caddeleri hem resmi ekiplerimiz, hem de sivil ekiplerimizle sürekli kontrol ediyoruz. Ayrıca MOBESE sistemleriyle de izliyoruz\" dedi.

\'GENELDE MODELİ ESKİ ARAÇLARLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR\'

Drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmenin cezasının 5 bin lira olduğunu vurgulayan Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, \"Bu davranışı sergileyenler, bu olayı genelde modeli eski araçlarla gerçekleştiriyor. Cezalar sadece drift atmakla kalmıyor, mesela emniyet kemeri takmıyorlar ayrı bir ceza gerekçesi, arabanın egzozunu kesip yüksek ses çıkartıyorlar ayrı bir ceza gerekçesi veya sürücüler ehliyetsiz, ayrı bir ceza gerekçesi. Drift yapmak suçundan işlem yaptığımız bir araçta cezaları toplayınca aracın değerini geçiyor\" diye konuştu.

BİR SÜRÜCÜ DAHA DRİFT CEZASI YEDİ

Diğer yandan sanayi bölgesinde dün 07 ABT 023 plakalı otomobiliyle drift yapan sürücü, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polis otomobili ve sürücüsünü bugün buldu. Sürücüye drift yaptığı gerekçesiyle 5 bin 10 TL ceza uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Görüntü Dökümü(Vatandaş kamerası)

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- Drift yapan sürücünün görüntüsü

Haber: Mithat ABAKAN- Kamera MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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8 KİLOLUK EKMEĞE 80 TL FİYAT

ESKİŞEHİR\'de düzenlenen yöresel ürünler fuarına getirilen 8 kiloluk Trabzon ekmeği, 80 liradan satışa sunuldu.

Hoşnudiye Mahallesi\'nde \'Engelsiz Anadolu Günleri\' adı altında kurulan fuarda Türkiye\'nin çeşitli illerinden getirilen yöresel ürünler sergilendi. Fuarda en çok ilgiyi 8 kiloluk Trabzon ekmeği gördü. Ekmek standı görevlisi Bahar Demir, 8 kiloluk ekmekleri İstanbul\'daki fırında pişirip getirdiklerini söyledi. Ekmeğin 3 ay bayatlamadığını anlatan Bahar Demir, 8 kiloluk ekmeğin fiyatının 80 lira olduğunu ancak isteyene kilosunu 10 liradan sattıklarını belirtti. Demir şöyle konuştu:

\"Bu ekmekler tam buğday ekşi maya Trabzon ekmeği. 8 kilo. 40 ekmek bir arada. 8 saatte pişen bir ekmek. Uzun vadeli, 3 ay ömrü var. Koy dolaba dolapta kalsın. Tok tutan, doyurucu bir ekmek. Kilosu 10 lira. Ne kadar istenirse ona göre kesilip veriliyor. Standımız çok ilgi görüyor. Cep telefonlarıyla selfi ve fotoğraf çektirenler de oluyor.\"

(Görüntü dökümü:

-Ekmek standının görüntüsü,

-8 kiloluk ekmeğin görüntüsü,

-Stantta alış veriş yapanların,

-Stand görevlis iBahar Demir\'in 8 kiloluk ekmekle ilgili konuşması,

-Fuardan çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA

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YASTIĞIN İÇİNDEN 2 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde bir eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri yastığın içinde piyasa değeri 100 bin lira olan 2 kilo 359 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri Hatip Mahallesi Yoğurtçu sokak üzerinde tek katlı bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine geçti. Savcılık talimatıyla evde arama yapan jandarma ekipleri yastığın içine konulmuş piyasa değeri 100 bin lira olan 2 kilo 359 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili olarak C.İ., A.K. ve H.D. gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Evde bulunan uyuşturucu

-Evde yapılan aramadan görüntü

-Jandarma araçlarından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

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Düzce\'de silah ve uyuşturucu satıcılarına operasyon

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, polisin uyuşturucu ve silah sattıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklanırken, 11 tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Koçyazı Mahallesi\'nde sattığı tespit edilen, Düzce ve çevre illerde silah ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. İ.Ü., İ.S., M.S., A.Y., M.D. ile D.A. Düzce\'de ve M.Y. ise Adana\'da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar esrar, 570 adet uyuşturucu hap, 11 adet ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 135 adet mermi ele geçirildi. 7 kişi \'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Silah Ticareti Yapmak\' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis kamerası görüntüleri

Polisler evleri ararken görüntü

Polisler araçları ararken görüntü

Silahların ve uyuşturucu maddelerin görüntüsü detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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