DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KİMLİK SORAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRI KAMERADA

ŞANLIURFA\'da Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsüne otomobille girmek isteyen Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi M.R.\'nin (21), kimlik soran özel güvenlik görevlisi İsmail Türkmen\'e kafa atıp, tartaklaması güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan öğrenci M.R., güvenlik görevlisi Türkmen\'in şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Olay, dün öğleden sonra Harran Üniversitesi Osmanbey kampusunda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi M.R.\'nin de içerisinde bulunduğu 34 KP 0961 plakalı otomobili, kampus nizamiyesinde durduran özel güvenlik görevlisi İsmail Türkmen, araçtakilerden öğrenci kimliklerini göstermelerini istedi. Kimlik göstermek istemeyen öğrenciler, güvenlik görevlisine \'Polis misiniz?\' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi nizamiyeye yürürken araçlarının kampusa alınmamasına öfkelenen Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi M.R., oturduğu arka koltuktan inerek özel güvenlik görevlisi İsmail Türkmen’e saldırdı. Türkmen, öfkeli öğrencinin kafa darbesiyle burnundan yaralandı. Nizamiyede görevli diğer güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar birbirlerinden ayrıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Burnundan ve dudağından aldığı darbeyle kanlar içersinde kalan güvenlik görevlisi İsmail Türkmen, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından 5 gün iş göremez raporu aldı. Gözaltına alınan M.R. ise güvenlik görevlisinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Yaşanan olay ise nizamiyede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Nizamiyeye gelen otomobil

- Güvenlik görevlisi kimlik sorması

- Otomobilden inen öğrenci güvenlik görevlisine saldırması

- Yaşanan arabede

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB

================================================

2)MARDİNLİ ÖĞRENCİLERDEN YUNUS EKİPLERİNE TAZİYE ZİYARETİ

MARDİN İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında, yaklaşık 100 öğrenci, geçtiğimiz günlerde görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis Hayrettin Yılmaz\'ın silah arkadaşlarına taziye ziyaretinde bulundu. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bölgedeki öğrencilerin ülkenin batı bölgesini görmesi ve tanıması için düzenlediği \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında İstanbul ve Çanakkale gezisi sırasında Bursa\'ya gelerek, Asayiş Müdürlüğü Motosikletli Polis Amirliği ekiplerini ziyaret etti. Yaklaşık 100 ilk ve orta okul öğrencisi, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında şehit olan \'Yunus Timi\' polisi Hayrettin Yılmaz\'ın arkadaşlarına taziyede bulundu. Bursa Asayiş Şube Müdürü İbrahim Şentürk tarafından karşılanan öğrenciler, baş sağlığı dileklerinde bulunduktan sonra motosikletlere binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

\'SAYGIYLA ANIYORUZ\'

Öğrenciler ziyaretle ilgili, \"Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen projeyle ülkemizin batısını gezmeye ve görmeye geldik. Çanakkale\'ye gidecektik, ama geçtiğimiz günlerde trafik kazasında bir polis ağabeyimizin şehit olduğunu duyduk. Çanakkale\'ye gitmeden önce polis ağabeylerimize taziye ziyaretinde bulunduk. Bizler için kendini feda eden tüm polis ağabeylerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz. Bizim için kendilerini feda ettiler. Onları saygıyla anıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürü İbrahim Şentürk de öğrencilere, ailelerine ve onları Bursa\'ya getiren yetkililere teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Öğrencileri taşıyan otobüslerin yunuslar amirliğine girişi

-Karşılama

-Asayiş Şube Müdürü İbrahim Şentürk çocuklara konuşurken

-Çocuklarla röportaj

-Çocukların motorlara binmesi

-Çocuklara hediye verilmesi

-Uğurlama

Süre: 4 dakika 35 saniye Boyut: 512 MB

Haber/Kamera: Mehmet İNAN-MERSİN/DHA

========================================================

3)BİLİM DENEY MERKEZİ\'NE 6 YILDA 800 BİN ZİYARETÇİ

ESKİŞEHİR\'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıl önce hizmete açılan Bilim Deney Merkezi bugüne kadar 800 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in, \'Gelecek Eskişehir\'den geçecek\' sözünden yola çıkılarak kurulan ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Bilim Deney Merkezi ziyaretçi akınına uğruyor. Sazova Mahallesi\'ndeki Bilim, Sanat ve Kültür Parkı\'nda bulunan Bilim Deney Merkezi\'nde ziyaretçilere, deprem simülatöründe 7.2 büyüklüğündeki deprem yaşatılıyor.

\"ÇOCUKLARA BİLİMİN EĞLENCELİ OLDUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

Fırtına simülatörünün de bulunduğu merkezde eğitmen olarak görev yapan fizik mühendisi Gürkan Yürekli, Eskişehir\'in dışında Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçileri de ağırladıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

\"Bilim Deney Merkezi yaklaşık 6 yıl önce kuruldu ve bugüne kadar 800 bini aşkın bilimsevere hizmet verdi. Okul grupları dışında bireysel olarak da burası ziyaret ediliyor. Eskişehirliler olduğu kadar Eskişehir dışından da yoğun talep alıyoruz. Yaş gruplarına uygun seviyelerde anlatımlarda bulunuyoruz. Biz burada çocuklara bilimi nasıl seveceklerini, bilimin nasıl eğlenceli olduğunu, aslında bilimin çok zor olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Onları burada bir bilim insanıymış gibi ağırlıyoruz.\"

Merkez hakkında da bilgili veren Gürkan Yürekli, \"Merkezimizde animatronik dinozor bölümü, paleontoloji alanlar, Türk İslam alimleri eserlerinin olduğu bölümler, ses, basınç, elektrik, deprem, fırtına gibi simülatörlerin bulunduğu alanlar gibi bir çok temalı deney kitlerimiz var. Çocuklar buraya geldiklerinde ilk başta dinozor bölümünü görüyor. Ardından diğer alanlardaki eğlenceli deneyleri görüyorlar. Statik elektriğin nasıl bir şey olduğunu görüp onu denedikçe, depremle ilgili bilgi paylaşımında bulundukça, daha bilinçli bir şekilde buradan ayrılıyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Merkezin dışından,

-Merkezdeki dinazor bölümününden,

-Çocukların merkezi gezmeleri ve aletlerleri kulanmaları,

-Demrem simülatöründeki çocukların ve büyüklerin deprem anını yaşamaları,

-Statik elektrik verilen bir çocuğun sağlarının havaya kalkması,

-Merkezin bahçesinden,

-Eğitmen Gürkan Yürekli\'nin konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 583.65 MB

Süre: 5 dakika 13 saniye

===================================================

4)İNEGÖLLÜ SANAYİCİ ELEKTRİKLİ YERLİ ARAÇ ÜRETTİ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sanayici Hasan Ünlüaslan, 3 ayrı segmentte elektrikli araç üretti. Dizaynıyla görenleri 1900’lü yıllara götüren \'Gezenti\' isimli araç, saatte 50 kilometre hıza ulaşırken, tek şarjla 100 kilometre yol katediyor.

Sanayici Hasan Ünlüaslan, yanında çalışan elektrik teknisyeni Hakan Tezcan ile birlikte \'Gezenti\' adını verdiği elektrikli yerli araç üretti. İnegöl Modef Expo Fuarı girişinde görücüye çıkan araç, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Hobi olarak bu işe başladıklarını aktaran Ünlüaslan, “Türkiye\'de yerli elektrikli araç konusunda abartılı bir süreç geçiriyoruz. Bunun çok da abartılmayacağını, yerli imkanlarla yapılabileceğini gördük. Bunu da ispatlayalım dedik. 3 seri araçla piyasaya çıkmaya karar verdik. Bu araç, otomobil muadili bir araç değil. Bunun segmendi gezi, tur aracı olarak düşünüldü. Turistik alanlarda kullanılabilecek, fayton muadili bir araçö dedi. Aracın 50 kilometre hıza ulaşabildiğini söyleyen Ünlüaslan, “İçerisinde kullanılan malzemeler ve aküler tamamen yerli. Bir şarjla 100 kilometre yol kat edebiliyor. Şehirlerarası ulaşımda değil de lokal yerlerde gezinti amaçlı kullanılabilir\" diye konuştu.

Ürettikleri kamyonet tarzı araca ise \'Pazarcı\' adını verdiklerini belirten Ünlüaslan, aracın 2 kişilik olduğunu ifade etti. Ünlüaslar, diğer aracı ise 3 tekerlekli olduğunu söyledi. Ünlüaslan, “Bu araçlarımız tamamen el yapımı. Üretim süreci 15 ila 45 gün arasında tamamlanabiliyor. \'Gezenti\' aracımızın fiyatı 55 bin TL. \'Pazarcı\' adını verdiğimiz aracımız 45 bin TL, 3 tekerlekli aracımız ise 33 bin TL\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Genel görüntü

-Hareket halinde görüntüsü

-İşadamından açıklama

-Detaylar

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

=======================================================

5)ŞİLA İLE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

ÇANAKKALE\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1\'i kadın, 3 kişi tutuklandı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin de desteğinde, kent merkezinde düzenlenen operasyonda, G.Ç. (65) isimli kadın ile A.B. (25) ve B.B. (25) gözaltına alındı. Özel eğitimli K9 uyuşturucu köpeği Şila\'nın da kullanıldığı operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1\'i kadın, 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Çanakkale Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)