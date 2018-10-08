DHA YURT BÜLTENİ 9

Başdenetçi Şeref Malkoç: Kimse yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, \"Serbest piyasanın dışında işi fırsatçılığa, ganimete dökenler mutlaka hukukun içerisinde hesabını vereceklerdir. O açıdan özellikle fırsatçılık yapmaya çalışanları uyarıyoruz. Kimse yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin\" dedi.

Kamu Başdenetçisi Seref Malkoç ve Kamu Denetçileri Sadettin Kalkan ve Hüseyin Yörük, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç\'ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Malkoç, Vali Yurtnaç ile bir süre sohbet etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin, \"Fırsatçılık yaparak ürünlere zam yapanlar ve stokçular konusunda vatandaşlardan şikayet alıyor musunuz?ö sorusunu cevaplandırdı. Türkiye üzerinde PKK, DEAŞ, FETÖ gibi operasyonlar yapıldığını ve Türkiye\'nin bunların hepsini aştığını dile getiren Malkoç, “Şimdi de bir ekonomik operasyonla karşı karşıyayız. Biz tarih boyunca önümüze çıkan her zorluğu aşarak büyüdük. Bugünde bunları aşacağız inşallah. Evet, halkımızın çektiği büyük sıkıntılar ve zorluklar var. Türkiye ekonomik açıdan bu badireyi ve bu zorlukları aşacak. Ama üzüntü verici olan şey bu aziz milletin içerisinde fırsatçıların bu kadar yoğun olması. Bu üzüntü verici\" diye konuştu.

‘FIRSATÇILARIN ÖNÜNE ACI FATURA KONUR’

Fırsatçıların, hukukun içerisinde hesabını vereceğini ifade eden Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hukukun, serbest piyasanın dışında işi fırsatçılığa ganimete dökenler mutlaka hukukun içerisinde hesabını vereceklerdir. O açıdan özellikle fırsatçılık yapmaya çalışanları uyarıyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın titizliği ortada, bakan arkadaşlarımızın çabası, valilerimizin belediye başkanlarımın gayreti ortada. Kimse yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin. Günlük iki kuruşluk kar için millete haksızlık yapmasın bizim temennimiz bu yanlış yapanın yakasına ilgiler yetkililer yapışır. Hukukun önünde onlardan hesap sorarlar. Yarın yüzleri kızarmaması için hiç kimse aç gözlülük yapmasın ölçülü davransın. O açıdan dünyada hiç gizli bir şey yok. Stokçular fırsatçılık yapmasınlar yarın önlerine acı fatura konur biz uyarıyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kamu Başdenetçisi Seref Malkoç’un valilik ziyareti

-Valilik detay

- Kamu Başdenetçisi Seref Malkoç’un açıklaması

Haber - Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT, (DHA)

BOYUT:511.571 MB

=================

Karabük\'te üniversite öğrencilerinden formasyon tepkisi

KARABÜK,(DHA)- KARABÜK Üniversitesi\'nde öğrenim gören 30 öğrenci, üniversitedeki formasyon eğitim kontenjanın az olmasına tepki gösterdi. Öğrenciler, Milli Eğitim ve Rektörlük yetkilileri ile görüştü.

Karabük Kent Meydanı\'nda toplanan 30 Edebiyat Fakültesi 4\'üncü sınıf öğrencisi, formasyon eğitim kontenjan sayısının az olmasına tepki gösterdi. Türk Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisi ve Öğrenci Konseyi Başkanı Hüseyin Çelebi, formasyon konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, \"Genelde formasyon alan kişiler mezun arkadaşlarımız. Bu konuda hakkımızın yendiğini düşünüyoruz. Dekan bize bu kararın Milli Eğitim\'e bağlı olduğunu söyledi\" dedi.

Öğrencilerden Gülsüm Boz ise kontenjan dışı kalan yaklaşık bin öğrencinin mağdur olduğunu ifade ederek, formasyon eğitimini geç alacak olmaları nedeniyle çalışma hayatına bir yıl daha geç başlayacaklarını söyledi.

Öğrenciler daha sonra sorunlarına çözüm bulabilmek adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü ardından da Karabük Üniversitesi Rektörlüğü\'ne giderek yetkililerle görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerin meydanda toplanması

-Hüseyin Çelebi’nin açıklaması

-Gülsüm Boz’un açıklaması

Süre:(02.45) Boyutu:(306 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

==================

Kazada ölen iki kardeş toprağa verildi

DENİZLİ\'nin Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen otomobilde yaşamını yitiren 4 yaşındaki Berat Günenç ile ağabeyi 9 yaşındaki İsmet Günenç, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün (pazar) saat 19.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar karayolu üzeri Ali Kurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Çardak ilçesinden Bozkurt yönüne giden Musa Günenç (43), yönetimindeki 20 UH 711 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen otomobilde bulunan ve kazada ağır yaralanan oğulları 4 yaşındaki Berat Günenç ile 9 yaşındaki İsmet Günenç öldü. Yaralanan sürücü Musa Günenç, eşi Hafize Günenç ve Berat\'ın ikizi olan 4 yaşındaki Berke Günenç ise hastanede tedaviye alındı.

Kazada ölen çocuklar için bugün Bozkurt\'taki Hamidiye Camii\'nde tören düzenlendi. Öğlende kılınan cenaze namazı sonrası iki kardeş, ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi. Çocukların baba ve annesi, tedavileri sürdüğü için cenaze törenine katılamadı. Günenç çiftinin ve oğullarının sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenaze töreninden görüntü

- Cenaze namazlarının kılınmasından

- Cenazelerin taşınması

- Hayatını kaybeden İsmet Günenç\'in resmi

- Çocukların birlikte resimleri

- Yaralı kurtulan Berke Günenç\'in ambulans içinde resmi

(KJ Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

=========================

Liseli İlay\'dan 2 gündür haber alınamıyor

BURSA\'da, lise öğrencisi İlay Yüksel (14), önceki gün \"Kırtasiyeye gidiyorum\" diyerek evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Baba Fatih Yüksel, kızının hayatından endişe duyduğunu söyledi.

Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi\'nde oturan İlay Yüksel, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde annesine, \"Kırtasiyeye gidiyorum\" diyerek evden çıktı. Aile, akşam kızlarının eve dönmemesi üzerine çevrede arama yaptı. Cep telefonunu da evde bırakan kızlarını bulamayan aile, polise kayıp başvurusu yaptı. Polisin yaptığı araştırmada da İlay\'a ulaşılamadı.

\'ENDİŞELİYİZ\'

Baba Fatih Yüksel, kızının kırtasiyeye gitmek için annesinden izin aldığını söyleyerek, \"1 saat sonra eve dönmeyince benim de haberim oldu. Kırtasiyeye gittim, kızımın oraya gitmediğini öğrendik. Onun üzerine iz sürmeye başladık; ama bulamadık\" dedi. Fatih Yüksel, kızının en son Şevket Yılmaz Hastanesi önünde görüldüğünü, yolda tanımadığı iki kişinin telefonundan bir arkadaşını aradığını; ancak o arkadaşıyla da buluşmadığını öğrendiklerini belirtti. Baba Yüksel, şöyle konuştu:

\"Hastanenin orada iki farklı numaradan arama yapmış. Arama yaptığı kişi aynı. Biz de kızımın aradığı kişiye ulaştık. İki farklı numaradan aradığını söyledi. \'Benimle buluşmak istedi; ama ben görüşmedim\' dedi. Kızımın telefonlarını kullandığı kişileri de bulduk. O kişiler de kızımı tanımadıklarını, arama yapmak için yardım talep ettiğinden telefonlarını verdiklerini söyledi. Şu ana kadar bir gelişme yok. Sonuçta kızım eve gelmedi. Endişeliyiz. Emniyet birimlerimizin ve vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Üzerinde kırmızı yelek, kırmızı spor ayakkabı, kahverengi bir pantolon vardı.\"

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Baba Fatih Yüksel ile röp.

-Babanın kızının fotoğrafını göstermesi

-Kayıp kızın fotoğrafı

Süre: 3.12 Boyut: 358 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)

======================================

TSK\'nın harekatlarının ardından, 260 bin Suriyeli ülkesine döndü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelere Türkiye\'ye göç eden 260 bin kişi geri döndü.

Suriye iç savaşının ardından 4 milyona yakın Suriyeli, evlerini terk ederek güvenli liman gördükleri Türkiye\'ye sığındı. Türkiye\'de kurulan kamplara ya da kendi kiraladıkları evlere yerleşen Suriyeliler, doğdukları topraklardan uzakta yaşamlarını sürdürmeye başladı. İç savaşın sürmesi nedeniyle ülkelerine gidemeyen Suriyeliler, TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Fırat Nehri\'nin batısının güvenli hale gelmesi ile umut buldu. TSK\'nın harekatları ile 4 bin kilometre kareden daha fazla alanın terör unsurlarından arındırılması ve hızla yeniden inşa sürecine girmesinin ardından Türkiye\'deki binlerce Suriyeli de yavaş yavaş Gaziantep, Hatay ve Kilis\'teki sınır kapılarından gönüllü olarak geri dönmemek üzere ülkelerine gitti.

Göç İdaresi yetkilileri TSK\'nın huzura kavuşturduğu Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin ile çevresine bugüne kadar 260 bin kişinin geri döndüğünü bildirdi. Ülkelerine geri dönmek isteyenlere Göç İdaresi ve bulundukları kentlerin valilikleri de kolaylık sağlıyor. Yetkili makamlara geri dönmek istediğini ileten Suriyeliler, tahsis edilen araçlar ile sınır hattına taşınıyor ve burada işlemleri yapıldıktan sonra ülkesine uğurlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Sınır hattındaki Suriyeliler

- Suriyelilerin kamyonetteki eşyaları

- Suriyeliler ile yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

234 MB



======================================

Yaralı puhu tedaviye alındı

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde köylüler tarafından yaralı bulunan puhu kuşu tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Yeşilyayla köyü sakinleri, sol kanadı yaralı bir puhu buldu. Köylüler, kuşu Suşehri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne teslim etti. Puhu kuşu burada Veteriner Hekim Turgay Altay tarafından tedaviye alındı. Aç olan hayvan et parçalarıyla beslendi. Bölgede bu zamana kadar bulunan en büyük puhu olduğunu söyleyen Altay, \"Bu çevrede bu zamana kadar gördüğüm en büyük puhu kuşu bu. Belki bundan daha büyükleri olabilir ama daha önce bu çevrede hiç denk gelmedi. Hep küçükleriyle karşılaştım. Yaralı kanadını sarıp iyileştirdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne teslim edeceğiz ve doğal ortamına bırakacağızö dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kuşun görüntüsü

-Kanadındaki yara

-Veterinerin etle beslemesi

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)

======================================

