DHA YURT BÜLTENİ 9

İSTANBUL\'DA DÖVİZ BÜROSUNU SOYAN 2 KİŞİ GEMLİK\'TE BÖYLE YAKALANDI

İSTANBUL\'da iki gün önce maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan 4 soyguncudan yabancı uyruklu ikisi Bursa\'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı. İki soyguncunun polis ekipleri tarafından yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul\'un Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosu, 15 Eylül\'de silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan soygunda maskeli 4 soyguncudan 2\'si içeri girerken, 2 kişi ise cadde üzerinde önlem alıyor. Yaklaşık 1 dakika içerisinde gerçekleştirilen soygunda 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan soygunculardan biri havaya ateş açtıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtılar.

Olayın ardından çalışma yapan polisler şüphelilerin 2\'sinin Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A. olduğunu ve Bursa\'ya kaçtıklarını belirledi. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Gemlik ilçe Emniyeti ile birlikte çalışma yapan ekipler şüphelilerin Gemlik\'te bir otelde kaldıklarını belirledi. Zanlıları takibe alan polis, otelden çıkmaları üzerine operasyon düzenledi. İki şüpheli İskele Meydanı\'nda bir çay bahçesinde otururken yakalandı. Şüphelilerin polis ekiplerince yakalanma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları otel odasında 37 bin 600 TL, 4 bin 561 Dolar, 7 bin 630 Euro, 10 bin Suudi Riyali, 1700 Katar Riyali, 500 Danimarka Kronu, 50 bin Irak Dinarı, 2 bin dirhem, 200 manat ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler Gemlik Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, ele geçirilen para ve malzemeler valizlerle İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlıların görüntüleri

-Soygundan görüntüler

Haber-Kamera Kemal ALEMDAĞ, GEMLİK (Bursa), (DHA)

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CHP’Lİ SALICI: TRUMP\'IN TWİTLERİNDEN EN ÇOK TÜRKİYE ETKİLENDİ

CHP’nin Türkiye genelinde bölgesel olarak düzenlediği toplantıların ilki İzmir’de Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın katılımıyla yapıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Salıcı, ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı twitter ile dünyayı taciz ettiğini ancak en çok Türkiye’nin ekonomisinin bu durumdan etkilendiğini savundu. Salıcı, yerel seçimlerde İzmir’de kaybettikleri ilçeleri geri alacaklarını da öne sürdü.

CHP Ege Bölge toplantısını İzmir’de gerçekleşti. Kültürpark’ta bulunan İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, CHP\'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın yanı sıra belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile randevusu nedeniyle toplantıya katılmadı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, açıklamasına \"Benim en etkilendiğim cümlelerden birisidir; ‘Biz bu partiyi İçişleri Bakanlığı\'na verilen dilekçeyle kurmadık’ sözleri ile başladı. CHP’nin Kuva-i Milliye’den süzülerek savaş meydanlarında Türkiye Cumhuriyeti’nden önce kurulduğunu kaydeden Salıcı, \"Sonra döndük Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk. Yetti mi? Hayır yetmedi. Atatürk önderliğinde bir mücadele yürütüldü, çok partili hayata geçildi. CHP kendi iktidarından hızlı bir şekilde feragat etti\" dedi. Türkiye’deki ekonomik gidişatın iyi olmadığını savunan Oğuz Kaan Salıcı, \"Türkiye dış politikada şimdiye kadar görülmediği kadar sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Eğitimde geriye doğru gidiliyor. Türkiye ekonomik krizde. Hazine ve Maliye Bakanlığı damada teslim edilmiş durumda. Dolar kuru 6.34’tü kısa bir süre içinde 6 seviyesine geldi. Şimdi 6.35’e geldi. Bir tek adam rejimi Türkiye’yi teslim almış durumda. Bizim bunun karşısında yapacağımız birçok şey var. CHP Türkiye’nin tek örgütlü gücü olarak hükümetin karşısında duruyor\" diye konuştu.

‘BİZİM OLANI GERİ ALACAĞIZ’

İzmir’in Türkiye’nin ve CHP’nin göz bebeği olduğunu söyleyen Salıcı, açıklamasının devamında yerel seçimlere değindi ve İzmir’de Ak Parti ile MHP’li başkanların kazandığı belediyeleri geri alacaklarını kaydederek şunları söyledi:

\"Türkiye’nin sadece hukuk devleti olarak demokrasisi yok edilmiyor. Koskoca birikimleri ekonomik krizle yok ediliyor. Türkiye şu an dünyanın kredi verilmesi en riskli ülkelerindendir. 13 maddelik bir krizden çıkış önerisi sunduk. Geçen hafta 81 ilde ekonomi heyetleri esnaf, ekonomi odalarına, sendikalara giderek bu önerileri paylaştı. Medya yer vermedi. Bugün işsizlik varsa, pazarda domates 5 TL ise, bizim milletvekilimiz, PM üyemiz hapisteyse, ekonomik şatafatın getirdiği kriz varsa bunların sorumlusu AKP’dir. Bu durumdan daha kıymetli bir parti içi mesele yoktur. Solun, Atatürkçülerin, sosyal demokratların bu rejime karşı verdikleri mücadele çok önemlidir. Bütün yoldaşlarımızı hep birlikte kucaklamamız gerekiyor. İzmir’de bizim olmayan belediyeleri de kazanarak başarımızı taçlandırmamız gerekiyor. İzmir için kolay. Zor olan yerler var mı? Var! Ama zaten bizim olanları AKP’den geri alacağız. İzmir’in sosyal demokrat belediyecilik anlayışla nasıl yönetildiğini tüm Türkiye’ye beraber göstereceğiz. Fazla vaktimiz yok. 6 ay süremiz var. Bu mücadeleyi nasıl başarıya taşırız bunları konuşacağız. İlk bölge toplantımız İzmir’den başladı. 10 bölge toplantısı yağacağız.\"

‘TWİTTER ÜZERİNDEN DÜNYAYI YÖNETİYOR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, iktidarın \'dış mihraklar\' söylemini şu sözlerle eleştirdi:

\"Sürekli ‘Yabancılar Türkiye’ye karşı bir oyun içerisindeler’ deniyor. ‘Biz aslında ekonomik olarak mükemmeliz, dış mihraklar bizi kötü bir yöne doğru ilerletiyor.’ Hamamda ayakları kaysa, düşüp kafalarını çarpsalar suçlu dış mihraklar. Bu ülkenin başına ne geldiyse dış mihraklardan geldi, iyi olan ne varsa Ak Parti iktidarının sonucudur. Onların yerleştirmeye çalıştığı anlayış bu. Trump, Twitter üzerinden dünyayı yöneten bir siyaset izliyor. Arızalı bir anlayış mı evet arızalı bir anlayış. Ama aynı şeyi İran, Fransa, Meksika, Almanya’ya ve Türkiye’ye yapıyor. Yapmadığı bir ülke yok. Tüm dünyayı Twitter üzerinden ABD’nin gücünü kullanarak taciz ediyor. Peki bu tacizin sonucunda ‘Eğer ben seçimleri kazanırsam aramıza duvar öreceğim dediği Meksika’nın para birimi ne kadar değer kaybetti. Yüzde 5. Ağır yaptırımlar altında olmayan sadece sözlü sataşma ile geçirilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kredi risk birimi 500’lerde.\"

‘SAMANI BİLE İTHAL EDİYORUZ’

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de İş Bankası tartışmalarına değindi. Yücel, yaptıkları toplantıda partililerin birbirine kulak vereceklerini aktardı. CHP’yi iktidara taşımak için çareleri konuşacaklarını belirten Deniz Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Yeni eğitim-öğretim yılı açıldı. Üreten gençler istiyoruz. Gençlerimizi cemaatlere teslim etmeyeceğiz. Kindar değil fikri hür nesiller yetiştireceğiz. Geçtiğimiz hafta İzmir’in kurtuluş yıl dönümüydü. Bugün burada konuşuyorsak, fikirlerimizi açıkça söylüyorsak Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları sayesindedir. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu duruma baktığımızda cumhuriyet kazanımlarının 16 yıllık AKP iktidarında bir bir yok edildiğini, satıldığını görüyoruz. Yakın zamanda 13 tane şeker fabrikamız satıldı.\"

Kendi imkanlarıyla ayakta duran, kendi kaynakları kendine yeten ender ülkeleri arasındayken samanı bile ithal eder noktaya geldiklerini söyleyen Yücel, “Bu zihniyet şimdi de İş Bankası hisselerine göz dikti. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği gibi, şayet Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hisseler üstünde bir takım gayeleri varsa buna asla izin vermeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz. İş Bankası bugün Türkiye’nin değil dünyanın en güçlü bankaları arasında. Bunu da Atatürk’ün ilkelerinden, şeffaf anlayışından taviz vermemesine borçlu. CHP’nin genel merkez yöneticileri İş Bankası\'nı partinin ve kendinin çıkarları için kullanmadı. Erdoğan iş bankasını kendi damadı ve maaş ödediği çocuklarıyla karıştırıyorsa büyük yanılgı içindedir\" dedi.

\'30 İLÇEDE SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK’

2019’da yapılması planlanan yerel seçimlere dair konuşan Başkan Yücel, \"Önümüzde bir yerel seçim var. CHP iktidarı halkın iktidarı olacaktır. CHP’nin yereldeki iktidarı halkın başarısı olacaktır. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ve ilçelerde 22 belediye başkanımızla birlikte Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak bir belediyecilik sergiliyoruz. İzmir’de 30 ilçede seçimi kazanma üzerine yola çıktık. Bundan sonraki seçimler hayati öneme haiz seçimlerdir. İzmir’de partimizin başarısını arttırarak genelde de iktidara yürüyeceğizö diye konuştu. Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

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-CHP’nin Ege Bölgesi toplantısının yapıldığı salondan görüntü

-Partililerden görüntü

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salı’nın konuşması

-CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in açıklaması

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

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İZNİK GÖLÜ’NE 500 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILDI

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında, İznik Gölü’ne 500 bin yavru sazan bırakıldı. Bursa Valisi İzzettin Küçük de göl sularına elleriyle sazan bıraktı.

“Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi yapılan 500 bin yavru sazan balığı, bugün İznik Gölü\'ne bırakıldı. İznik’teki Devlet Su İşleri (DSİ) tesislerinde düzenlenen balık salma törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede katıldı. Törende Vali Küçük ve beraberindekiler yavru sazanları avuçlarıyla gölsuyuna bırakarak gölü balıklandırmayı başlattı. Daha sonra görevliler tarafından 500 bin yavru sazan suya bırakıldı.

Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla yıl içinde uygulamaya konulan proje kapsamında, daha önce de Keles, Yenişehir, İnegöl, Nilüfer, Mudanya ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki 13 gölete, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 110 bin sazan yavrusu bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vali gölebalık bırakırken

-Yavru sazanların göle bırakılması

-Detaylar

HABER/KAMERA: Mehmet BULDU, İZNİK (Bursa),(DHA)

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POLİS, OKUL ÇEVRELERİNDE UYGULAMA YAPTI

BOLU\'da, polis ekipleri eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle il genelindeki tüm okulların çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle il merkezindeki okul çevrelerinde bulunan parklar, inşaat ve metruk binalar, öğrenci servisleri, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptı. Asayiş, Çocuk, Trafik Tescil ve Denetleme ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamalarda, polis ekipleri, öğrenci ya da okul ile ilgisi olmadığı halde okul çevresinde görülen kişileri tespit ederek uzaklaştırdı. Ekipler ayrıca, öğrencileri gördükleri şüpheli şahıslarla konuşmamaları ve polise ihbar etmeleri gerektiğini söyledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise okul çevrelerinde bulunan işyerleri, metruk binalar ve parklarda uyuşturucu madde kullanımına yönelik denetleme yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Uygulamadan görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.42-Boyut: 192.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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ADIYAMAN\'DA AHİLİK HAFTASI KUTLANDI

ADIYAMAN’da esnaf ve sanatkarların piri olarak kabul edilen Ah-i Evran adına düzenlenen Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman Valiliği önünde Atatürk anıtına bırakılarak başlanılan etkinlikler, Demokrasi Parkı\'nda devam etti. Törene Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Yeni Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman, oda başkanları, bazı kurum amirleri, esnaflar ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Ahilik Haftası kutlamalarının açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Vali Nurullah Naci Kalkancı, \"Ahilik haftası geleneksel olarak Eylül ayının 3\'üncü haftasında kutlanıyor. Cumhuriyet\'ten evvel devletimiz olan Osmanlı Devleti ve onun eskisi Selçuklu\'ya kadar uzanan bir gelenekten bahsediyoruz. Rahmetli tasavvufumuz Ahmet Yesevi\'nin yetiştirdiği dervişler Anadolu\'yu veya batıya doğru fetihlerde en büyük rolü oynamıştır. Bunlar gittikleri yörelerdeki insanları gözle savaşla gelen kendi insanlarını örgütleyerek teşkilatlandırarak devletinin temellerini askeri manada değilse bile hem siyasi manada hem iktisadi manada rol oynamışlardır. Osmanlı Devleti\'nin kuruluşunda en önemli rolü oynayan ise Ahi Evran Teşkilatıdır\" şeklide konuştu.

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi tiyatro ekibi tarafından ahilikteki Şed Kuşatma töreni sahnelendi. Vali Nurullah Naci Kalkancı, yılın ahisi Faik Gündoğan\'a kalafatı giydirerek Cumhuriyet altını hediye etti. Program sonunda katılanlara pilav ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demokrasi Parkı

- Katılanlar

- Vali Nurullah Naci Kalkancı\'nın konuşması

- Halk oyunları ekiplerin gösterisi

- Tiyatro gösterisi

- Pilav dağıtılması

- Kuşatma töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

130 MB

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GAZİANTEP’TE AHİLİK HAFTASI KUTLANDI

GAZİANTEP’te, 31’inci Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Ahilik Haftası’nın 31\'inci kutlama etkinlikleri çerçevesinde Almacı Pazarı\'nda tören düzenlendi. Kutlamalara; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, dua edilen törende ahi geleneği anlatıldı ve Şet Kuşanma töreni yapıldı.

Ahiliğin gereklilikleri doğru yapıldığında tüm dünyada yaşanan sorunların kalmayacığını ifade eden Fatma Şahin, \"Ahilik nedir dediğimizde cevap olarak eli açık olmalıdır. Sofrası, kalbi açık olmalıdır. Eline, diline, beline hâkim olacaktır. Bunlar yapılsa bugün yaşanan sorunlar kalmayacak. Bu savaşları, problemleri aşmak ahiliğin felsefesini yaşatmaktan geçiyor\" dedi.

Yoğun ilgi gösterilen kutlamalarda yılın çırağı seçilen oto tamirci çırağı İhsan Şişman, yılın kalfası seçilen kuyumcu kalfası Ender Doğan ve yılın ahisi seçilen marangoz ustası Hilmi Büyüknacar\'a Vali Yerlikaya tarafından plaket verildi. Protokoldekilerin kaftan giydiği törende renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlara ahi pilavı ve helvası ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Proğrama katılanlar

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Plaketlerin verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

173 MB

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OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ISPARTA\'nın Şarkikaraağaç ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada Metin Dağhan (48) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Şarkikaraağaç\'a bağlı Çarıksaraylar beldesi yolunda saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, Halil Eraslan (26) idaresindeki 32 SB 254 plakalı ticari taksi, aynı yönde seyreden Soner Kaygısız (27) idaresindeki 32 LY 904 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlar yaklaşık 50 metre savrulduktan sonra durabildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen Şarkikaraağaç Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Soner Kaygısız ile aynı araçtaki Metin Dağhan ve diğer aracın sürücüsü Halil Eraslan yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Durumu ağır olan Metih Dağhan sevk edildiği Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntüler

- Kazaya karışan araçtan görüntü

HABER- KAMERA: Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)

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EVDE SAKLADIĞI PARAYI FARELER KEMİRDİ

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde Ümmühan D.\'nin (82), yaşlılık maaşından arta kalanla biriktirip evde sakladığı bin lirayı fareler kemirdi.

Fevziçakmak Mahallesi\'nde yaşayan Ümmühan D., yaşlılık maaşıyla yaptığı birikim olan bin lirayı kontrol etmek için evde sakladığı yerden çıkardı. 100\'er ve 200\'er liralık banknotların kemirildiğini fark eden Ümmühan D. şok yaşadı. Ümmühan D., yakınları aracılığıyla banka şubesine giderek kullanılamaz hale gelen parayı değiştirdi.

Ümmühan D., hırsızlardan sakladığı parayı farelerin kemireceğini düşünemediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- İslahiye PTT şubesi

- Çevredekilere sadece para gösterilirken

- Paraların foto görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB

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