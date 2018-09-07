DHA YURT BÜLTENİ 9

İnce: Seçimde partimizin 1 oy fazla alması için elimden geleni yaparım



Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, yerel seçimlerde CHP için elinden geleni yapacağını belirterek, \"Nasıl ki cumhurbaşkanlığı seçiminde 68 vilayete gidip 107 miting yaptıysam, önümüzdeki yerel seçimlerde de partimizin 1 oy fazla alması için elimden ne geliyorsa onu yaparımö dedi.

Cuma namazını Yalova Merkez Camii’nde kılan Muharrem İnce, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimlerde ne yapacağı sorulan İnce, \"Ben partiliyim. Partimin bir oy fazla alması için elimden gelen her şeyi yaparım. Nasıl ki cumhurbaşkanlığı seçiminde 68 vilayete gidip 107 miting yaptıysam önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin 1 oy fazla alması için elimden ne geliyorsa onu yaparımö dedi. Yerel seçimlerde Yalova’da belediye başkan adayı için kimin olmasını istediği sorulan İnce, “Yalova’nın milletvekili, il başkanı, yöneticileri var ama benim görüşüm ön seçim yapılması ve anket yapılmasıdır. Takdir partili yöneticilerindir, ama ben ön seçimle anketin karışımını savunuyorumö diye konuştu.

İKİMİZ DE İKİNCİ OLDUK

Camiye beraber geldiği yeğeni Ömer Faruk Bildik’i basın mensuplarına tanıtan İnce, “Bu delikanlı benim yeğenim. Aramızda 2 ortak özellik var. Birisi, kan bağımız var. Bir de ikimiz de ikinci olduk Türkiye’de. Ben seçimde ikinci oldum, o da üniversite sınavında Türkiye ikincisi oldu. Ortak yönümüz buö dedi.

Mustafa Sarıgül\'ün kendisine yönelik yaptığı eleştiriler de sorulan İnce, \"Bir açıklamanın ne için yapıldığını biliyorsanız, ona cevap vermeye gerek yoktur. Ben o açıklamanın ne için yapıldığını bildiğim için cevap vermeye gerek duymuyorumö dedi.

Muharrem İnce’ye namaz sonrası vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, İnce ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-incenin cumadan çıkışı

-röportaj

-vatandaşlarla fotoğraf çekimi

Boyut:211 mb - Süre:1.53 dk

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KKTC\'de Hayvan Üreticileri Rum sınırına yürüdü, polisle çatıştı



Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hayvan Üreticileri Birliği üyeleri, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek amacıyla 3 gün önce başlattığı eylemi sürdürüyor. Daha önce Tarım Bakanlığı\'nın binasına traktörlerle girmeye çalışıp kapıları kıran eylemciler, sorunlarına çözüm bulamadıklarını iddia edip bu kez de Güney Kıbrıs Rum Kesimi\'ne geçmeye çalıştı. Biber gazıyla müdahalede bulunan polis ile eylemciler arasında olaylar çıktı.

KKTC\'de Hayvan Üreticileri Birliği üyeleri, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek için önceki gün Lefkoşa\'daTarım Bakanlığı önünde eylem başlattı. Katırlarla ve traktörlerle bakanlık binası önüne gelen eylemciler, sık sık \'İstifa\' sloganları attı. Zaman zaman gerilimin yaşandığı olaylarda, önceki gün eylemciler, bakanlık binasına girdi, kapının camlarını kırdı. Tarım Bakanı Erkut Şahali ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüşen eylemciler, zamların geri çekilmesini istedi, ancak sonuç alınamadı. Dün de eylemcilerden biri traktörle Tarım Bakanlığı binasına girmeye çalıştı.

EYLEM BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Hayvan üreticileri, bugün de eylemlerini sürdürdü. Bakanlık binası önünde toplanan kalabalık, sorunlarına çareyi Güney\'de arayacaklarını söyleyerek Ledra Palas Sınır Kapısı\'na doğru yürüyüşe geçti. \'Güney\'e güneye\' sloganları atan eylemciler sınıra yakın bir yerde çevik kuvvet polisleri tarafından durduruldu. Polis, dağılması istenen grup direnince biber gazı ile müdahale etti.

Eylemciler, müdahalenin ardından yeniden bir araya gelip, bu kez de Cumhurbaşkanlığı\'na yürümek istedi. Ancak polis, bu yürüyüşe de izin vermedi. \'Açız, ölmeye geldik\' sloganları atan eylemciler ile polis arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı.

Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, sorunlarımıza Kuzey Kıbrıs\'ta çare bulamadıklarını, bu nedenle güneye yürümeye karar verdiklerini söyledi. Arpa ve yeme yapılan zamların geri alınmasını isteyen Naimoğulları, eylemlerinin devam edeceğini söyledi, \"Anavatan Türkiye\'deki yetkililere sesleniyorum. Bizi bu durumdan kurtarın\" dedi.

Üreticilerden Erdan Karabina, sorunlarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne sürüp, Rum tarafında geçmek istediklerini söyledi.

Hayvan üreticilerinin eyleminin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yürüyüşten görüntü

Müdahale

GÖRÜNTÜLER DIŞ SIRASINDA



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Körüğü kopan otobüs, 2 otomobile çarptı: 3 yaralı

TRABZON’da, körüğü kopunca kontrolden çıkan belediye otobüsü, park halindeki 2 otomobile çarptı. Otobüsteki 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 13:00 sıralarında Yalıncak Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu\'nda meydana geldi. Müfit Ustaoğlu yönetimindeki 61 VV 265 plakalı belediye otobüsünün seyir halindeyken körüğü köptü. İkiye ayrılan otobüs, kontrolden çıkıp park halindeki 61 ED 476 ve 34 ABG 07 plakalı 2 otomobillere çarptı. Kazada, otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştıra Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde körüğü çıkan otobüs, park halindeki araçlara çarpıyor.

Kazada, park halindeki otomobilinde hasar oluşan Muhammet Kazancı, “Araçtan ekmek kasalarını boşaltıyordum. Otobüs bir anda gelip bizim araca çarptı ve durduö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası kaza anı görüntüsü

Kaza yeri detayları

Otomobili hasar gören sürücü ilee röp.

Detaylar

Haber: Uğur AYDIN Kamera: EMRE KOLTUK TRABZON-DHA

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Kızılay Genel Başkanı Kınık: Önlemlerimiz göç dalgasını Suriye içinde tamponlamak(2)

KAN BAĞIŞINDA BULUNDULAR

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık ile Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Vilayet Meydanı\'ndaki Kızılay Tırı içerisinde kan bağışında bulundular. Vali Özdemir Çakacak ve Dr.Kerem Kınık daha sonra Eskişehir\'in kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kızılay\'ın Hasırca Gençlik Kampı açılış törenine katıldı.

Buradaki törene Çakacak ve Kınık\'ın yanısına Ak Parti Eskişehir Miletvekili Hurarun Karacan ile çok sayıda kişi katıldı. Kızılay Başkanı Dr.Kerem Kınık, etiknilikte engellilerle müzik eşliğinde zeybek oynadı. Kınık, buradaki törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"Bugün yenileyerek, tekrar açmış olduğumuz Eskişehir Hasırca Kampı, çok özel misafirlere ev sahipliği yapıyor. Bizim afetçilik jargonunda şöyle bir prensibimiz vardır; \'arkada kimseyi bırakma\'. Kızılaycılığın en temel vazifesi toplumumuza mukavemet, dayanıklılık ve esneklik kazandırmaktır. 7\'sinden 70\'ine, yaşayan herkese, bu engelli kardeşlerimiz de olabilir. Yaşlılarımızda olabilir. Kızılay olarak büyük bir güvenli yaşam seferberliğine başladık. Bu güvenli yaşam seferberliğinde, güvenli yaşam kültüründe herkesin bu güvenli yaşam kültürüne erişmesi için çok büyük, çok geniş çaplı bir plan yaptık. Bunun merkezi Milli Eğitim Bakanlığı olacak. Talim ve Terbiye Kurulumuzla bir anlaşma imzaladık. 18 milyon, ana okulundan lise son sınıfına kadar talebemiz güvenli yaşam kültürünü edinecekleri müfredatla eğitim görecekler. Bu kültürle eğitim görecekleri müfredatlarının tamamını Braille alfabesiyle de bastırıyoruz. Görme engelli kardeşlerimiz de bunlardan istifade edecekler. Artık afetlere hazırlık, ilk yardım, sosyal dayanışma, olağanüstü durumlardan yere düşmeden, çökmeden başa çıkabilme konusunda inşallah toplumumuzda yaygın bir şekilde, toplum tabanlı bir afet yönetim modeline hep beraber geçiyoruz. Gençlik aslında her toplumun en kıymetli servetidir. Eğer gençliğe yatırım yaparsanız, eğer gençliği önemserseniz, onlara yol açarsanız, onların hata yapmasına göz yumacak bir inisiyatif bırakırsanız geleceğiniz güçlü olur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kan bağışından,

-Hasırca kampı etkinliğine katılanların,

-Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık\'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR (DHA)

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Rezidans inşaatının deposunda yangın çıktı

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde yapılan rezidans inşaatının 10 metre ilerisinde yer alan malzeme deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin 1 saatlik çabasıyla kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Balıkköy Mahallesi\'nde yapımın süren rezidans inşaatının malzeme deposunda, bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaata 10 metre mesafede bulunan ve depo olarak kullanılan tek katlı betonerme yapıdan yükselen dumanları görenler, yangını itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İnşaatta kullanılan kimyasal malzemelerin tutuşması sonucu başlayan yangından çıkan dumanlar, çevreyi siyaha bürüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. 3 işçi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçilerden 2\'sine olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Diğer işçi, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yangın sonrası inşaat malzemeleri kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)