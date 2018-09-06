DHA YURT BÜLTENİ 9

TARİHİ KÖPRÜYE DÖKÜLEN ASFALT SÖKÜLDÜ (ek)

1)KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Tarihi Şeytan köprüsü ile ilgili Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel yazılı açıklama yaptı. Yücel, dikkatsizlik sonucu 15 metrelik kemer köprüye asfalt döküldüğünü belirterek şu açıklamada bulundu:

\"Van\'ın Muradiye ilçesinde bulunan tarihi Şeytan Köprüsü\'ne asfalt dökümü ile ilgili haberler kamuoyuna yansımıştır. Göreve geldiğimiz günden beri bize atalarımızdan kalan tarihi ve turistik değerlerimize büyük bir önem verdik. Bunun en güzel örneği de adını 4. Murat\'tan alan Muradiye Şelalesi\'ne uyguladığımız peyzaj projesidir. Nasıl ki Muradiye Şelalesi\'nin doğal haline dokunmadıysak, diğer tarihi ve turistik mekanlarından doğal görünüşüne dokunmayacağız. Muradiye Belediyesi olarak bir yılda 100 km.den fazla sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdik. Asfalt çalışmalarımızı merkezin yanı sıra Muradiye\'nin en ücra mahallelerinde de yaptık. Bu kapsamda Şeytan Köprüsü\'nün bulunduğu bölgede de ekiplerimiz asfatlama çalışması yapmıştır. Arkadaşlarımızın dikkatsizliği sonucu 15 metrelik kemer köprüye de asfalt dökülmüştür. Bunun üzerine kaymakamlık olarak olaya müdahale ettik ve hemen köprü kısmında kalan asfalt kaldırılmıştır.\"

Kaymakam ve Belediye Başkanı Yücel, köprüye daha önce de asfalt döküldüğü belirterek, \"Malesef daha önceki yıllarda da köprü defalarca asfatlandığı kat kat asfalt ve dahi asfalt yamaları yapılmıştır. Bu nedenle son yapılan asfalt calışması hemen akabinde sökülmesine rağmen yıllarca üst üste yapılan ve sertleşen asfalt katmanlarının temizlenmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak bir restorasyon calışması yapılacaktır. 19\'uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Şeytan Köprüsü\'nün ve diğer değerlerimizin nice yüzyıllara kalabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şanlı tarihimizden gelen değerlerimize önem vereceğiz ve gözümüz gibi bakacağız. Van\'ın tarihi miraslarını koruyacağız. Ayrıca tarihi kültür varlığımız olan şeytan köprüsü ağır tonajlı araçların geçişine kapalıdır\" dedi.

HAKKARİ/DHA

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2)ANGELİNA JOLİE\'NİN ZİYARET ETTİĞİ MÜLTECİ KAMPI KAPATILDI

MARDİN\'in Midyat ilçesinde bulunan ve Suriye ile Irak\'taki DEAŞ terör örgütü saldırılarından kaçan mültecilerin barındığı ve 3 yıl önce BM iyi niyet elçisi ünlü sinema sanatçısı Angelina Jolie\'nin ziyaret ettiği Mülteci kampı kapatıldı. Kampta son olarak kalan Irak\'lı Ezidi ve Suriyelilerden oluşan yaklaşık 3 bin 600 kişinin Kahramanmaraş ve Kilis\'teki mülteci kamplarına nakline gözlaşları arasında başlandı. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, bundan sonra arzu edenler olursa dışarıda hayatını idame ettirebileceğini belirterek, \"Başka barınma merkezlerine gitmek isteyenleri de göndereceğiz. İnşallah misafirlerimiz yeni hayatlarında mutlu olurlar\" dedi.

Midyat ilçesinde yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren ve Haziran 2015 tarihinde BM iyi niyet elçisi olan ünlü sinema sanatçısı Angelina Jollie\'nin ziyaret ettiği çadır kent bugün itibariyle kapatıldı. Kentte kalan Irak\'lı Ezidi ve Suriyelilerden oluşan yaklaşık 3 bin 600 mültecinin Kahramanmaraş ve Kilis\'teki kamplara nakil işlemlerine başlarken, nakil sırasında bazı mültecilerin gözyaşı döktükleri görüldü. Kampta kalan Suriyelilerden Kahramanmaraş\'taki kampa bin 111 kişi, Kilis\'e de 730 sığınmacı transfer edilecek. Suriyelilerden de şehirlerde kalmak isteyen 142 aileden oluşan 742 kişininde istedikleri şehirlere gönderileceği ve transfer işleminin 3 gün süreceği belirtildi. Kamplarda kalmak istemeyen bin 23 Ezidi de Midyat şehir merkezinde kiraladıkları evde kalacağı öğrenildi.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü ve Kamp Müdürü Mehmet İsa Kurnaz ile Mardin Göç İdaresi Müdürü Yunus Aslan, 3 gün devam edecek sığınmacı transfer işlemlerinin sağlıklı yapılması için kamp alanındaki çalışmaları yakından takip etti.

KAMPTA 590 ÇOCUK DÜNYAYA GELDİ

Midyat\'taki kamp kurulduğundan buyana 590 çocuk dünyaya gelirken, Suriyelilerden 29, Ezidilerden de 12 doğal ölüm olayının gerçekleştiği belirtilirken, şehir merkezinde konaklayacak olan sığınmacılara, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bir defaya mahsus olmak üzere aile nüfus sayısına göre, 2 bin 500 ile 11 bin lira arasında değişen miktarlarda ev kirası yardımı yapıldığıbelirtildi.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, milletin gösterdiği misafirperverliğin bir örneği olarak buradaki misafirlere yıllardır yardım edildiğini ifade ederek, \"Günlük hayatlarını idame ettirebilecek kadar nakdi yardımdan tutunda elektriği, suyu, sağlık hizmetleri, eğitim ve alt yapı gibi bütün hizmetler kendilerine sunuldu. Bundan sonra arzu edenler olursa dışarıda (kampın dışında) hayatını idame ettirebilecek düşüncesi olanlara yine devletimiz bir defaya mahsus bir yardım yapacaktır. Başka barınma merkezlerine gitmek isteyenleri de göndereceğiz. İnşallah misafirlerimiz yeni hayatlarında mutlu olurlar\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Malzemelerin taşınması ve yüklenmesi

-Sığınmacıların otobüslere binmesi

-Giden sığınmacıların vedalaşmaları ve ağlamaları

-Sığınmacıların Arapça konuşmaları

-Otobüslerin hareket etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT,(Mardin),(DHA)-

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3)TELEFON DOLANDIRICILARI AYNI KİŞİDEN ÜÇÜNCÜ DEFA PARA ALINCA YAKALANDI

ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 2 kişi B.A.\'dan önce 165 bin, sonra 9 bin 420 TL aldı. Dolandırıldığını anlayan kişi polisle irtibata geçince geçersiz 50 bin TL verildi. B.A.\'yı tekrar arayarak geçersiz 50 TL\'yi alan 2 telefon dolandırıcısı yakalandı.

Kilimli\'de yaşayan B.A.\'yı arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. B.A.\'yı inandırmayı başaran dolandırıcılar, B.A.\'dan ilk etapta 165 bin TL para aldı. Telefon dolandırıcıları aynı gün içerisinde bir daha aradıkları B.A.\'dan 9 bin 420 TL daha para aldı. Dolandırıldığını anlayan B.A., polisi aradı. Polis geçersiz olarak hazırlanan 50 bin TL\'yi B.A.\'ya teslim etti. Dolandırıcıların tekrar irtibata geçtiği B.A., geçersiz olan 50 bin TL\'yi de dolandırıcılara verdi. Zonguldak\'tan ayrılan 2 şüphelinin bulunduğu araç, polisin irtibata geçmesi sonucu Aksaray\'da durduruldu. 50 bin TL geçersiz para ile yakalanan dolandırıcılar, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.A. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Adliyeden detaylar

Haber:Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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4)BALIKESİR’İN KURTULUŞ COŞKUSUNA TÜLÜTABAKLAR DAMGA VURDU

BALIKESİR\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kutlamalara katılan \'Tülütabaklar\' katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Balıkesir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yılı nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı\'nda gerçekleştirildi. AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Atatürk Stadı önündeki törenlere geçildi.

Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan ve Balıkesir Büyüşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, kurtuluş kutlamasına katılan halkı selamladı. Balıkesir\'in düşman işgalinden kurtuluşu sembolik olarak canlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlama mesajı okundu. Törene AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur ve Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın ile Fikret Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Büyükşehir Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir\'in Kurtuluş Savaşı\'nda önemli bir yeri olduğunu vurgularken, Cumhuriyet\'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmetle andı.

‘BALIKESİR MİLLİ MÜCADELE ATEŞİNİ YAKTI’

Bugün üzerinde kardeşçe yaşanan toprakların zorlu koşullarda ağır mücadelelere sahne olduğunu söyleyen Başkan Kafaoğlu, “Önce Seyit Onbaşı’nın destan yazdığı Çanakkale Savaşı, ardından alçak düşman işgaliyle harap ve bitap düşen aziz yurdumuz acı içinde kıvranırken, Balıkesir ayağa kalktı ve milli mücadele ateşini yaktı. Hasan Basri Çantay gibi önemli isimler halkın bilinçlenmesine ve örgütlenmesine katkı sağladı. Düzenlenen kongrelerle halkımız milli birlik ruhuyla adeta bir hükümet gibi hareket ederek silah temin etti, aylık ödedi, makam ve mevkileri tespit etti, milli mücadelenin şeklini belirledi. Büyük önder Atatürk’ün Zağnos Paşa hutbesinde söz ettiği, ‘Balıkesir’in dindar ve kahraman insanları’ sayesinde şehrimiz Ege’de kendi imkanlarıyla milli mücadeleyi başlatan tek şehir oldu. Balıkesir’in düşman işgalinden tamamen kurtulduğu 6 Eylül gününü Balıkesir’in Kurtuluş Günü olarak kutluyoruzö dedi.

‘BUGÜN SAVAŞLAR SADECE TOPLA TÜFEKLE YAPILMIYOR’

Konuşmasında Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılarada değinen Kafaoğlu, şöyle konuştu:

“Sizler de görüyorsunuz ki, günümüzde savaşlar artık sadece topla tüfekle yapılmıyor. Ülkemizi ele geçirmek için bu kez ekonomi silahını, dolar silahını, avro silahını kullanmaya çalışıyorlar. Bütün bu pis işbirliklerine karşı hepimize görev düşüyor. Hepimiz uyanık olmak, ülkemize, ekonomimize, Türk Liramıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Olabildiğince yerli ve milli ürünlere yönelmemiz, paramızı ülkemizde tutmamız gerekiyor. Biz kendi devletimize, milletimize, ekonomimize, Türk Liramıza sahip çıktıkça, isteyen istediği oyunu oynasın, asla başaramayacaklar. Evelallah, bizim Allahımız var, hiç olmadığı kadar güçlü bir ekonomimiz var, her türlü düşmanca girişime karşı yek vücut olmuş milletimiz var. Ülkemiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yılmadan, yorulmadan ilerlemeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman belirttiği gibi biz de “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devletö diyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.\"

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından geçit töreni yapıldı. Karesi Atlı Akçuluk Kulübü üyelerinin atlı geçişleri büyük alkış aldı. Belediye Bandosu ve mehteran takımının renk kattığı geçit töreninde, her yıl olduğu gibi yine Tülütabaklar büyük ilgi gördü. İşgal yıllarında yüzlerini isle boyayıp, üstlerine hayvan derisi giydikleri ve düşman birliklerini korkutup, kaçırdıklarına inanılan Tülütabaklar, protokol üyelerinin önünde davul zurna eşliğinde dans etti. Vatandaşları hem eğlendiren hem korkutan Tülütabaklar, çocukların da yüzlerini boyadı. Birçok Balıkesirli Tülütabaklarla fotoğraf çektirmek için yarıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni

- Tören alanında protokolün halkı selamlaması

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun temsili gösterisi

- Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşması

- Mehter gösterisi, geçit töreni

- Atlı okçuların geçişi

- Tülütabakların gösterisi

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

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