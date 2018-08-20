DHA YURT BÜLTENİ 9

Bahçeli: Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil - (İKİ AKTÜEL KAMERA)

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump\'ın ölçüyü kaçırdığını söyleyerek, \"Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. Bu bakımdan hiç ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır\" dedi.

MHP lider Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle beraberindeki heyetle birlikte, Kızılcahamam\'daki Ülkücü Şehitler Anıtı\'nı ziyaret etti. Kendisini karşılamaya gelen partililerle tek tek selamlayan Bahçeli, daha sonra Kuran-ı Kerim ve dua okunmasının ardından anıta kırmızı karanfil bıraktı. Ardından anıt içerisine yapılan Gökbükü Otağı\'na geçen Bahçeli, çıkışta kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

\"ABD Başkanı Donald Trump\'ın Türkiye\'yi hedef alan açıklamalar geliyor. Son olarak rahip Brunson\'ın adil bir yargılamaya tabi olmadığı ve onun casus olmadığını ileri sürdü ve Türkiye\'de de tehdit dilini bir kez daha kullandı. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?\" şeklindeki soruya Bahçeli, \"Trump, ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil. Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. Bu bakımdan hiç ciddiye alınacak tarafı kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye\'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır. Ben, ona inanıyorum\" diye yanıt verdi.

Bahçeli, bir gazetecinin bugün yayımlanan bayram mesajında \"dost görünümlü mihraklar\" ifadesini kullandığını hatırlatılarak, \"Başkan Erdoğan da stratejik ortağın Türkiye\'yi stratejik hedef haline getirmeye çalıştığını ifade etti. Neler söylersiniz\" sorusuna ise, şöyle cevap verdi: \"Herkes kendisine göre bir üslup kullanıyor. Bizim üslubumuz da o.\"

ABD Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırının sorulması üzerine ise Bahçeli \"Doğru bir hareket değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, konuyu incelemelidir. Bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir\" dedi.

EK GÖRÜNTÜ

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Anıt ziyareti

Açıklama (ikinci kamera açısından)



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bahçeli\'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Kaan ULU-Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM,(Ankara),(DHA)

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CHP\'li Özel, MHP\'yi dolar üzerinden eleştirdi

CHP Manisa İl Başkanlığı\'nca düzenlenen bayramlaşma törenine katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, doların yükselişine değinip isim vermeden MHP\'yi eleştirdi. Partisinin hiç döviz hesabının olmadığının altını çizen Özel, \"Hiç dolarımız olmadı ki bugün bozduralım. 4 liradan dolar yapıp, 7 liraya bozduran, milliyetçilik üzerinden söylem geliştiren partilere, bunların cebine milyonlarca dolar koydukları yandaş şirketlere, vatandaşın vicdanına seslenerek, bu yandaşları ve bu şov milliyetçilerini şikayet ediyoruz\" dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı, Kurban Bayramı arifesinde partilerle CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'nda bayramlaştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ve partililer programa katıldı. ABD\'nin Türkiye\'ye bir saldırı gerçekleştirdiğini belirten CHP\'li Özel, \"Biz, güçsüz durumda olduğumuz için bize saldırıyorlar. Onlar söyledi diye, bir twittleriyle ekonomimiz alt üst oluyorsa, bir günde Amerikan Başkanı, Türkiye için nefret söylemini tercih ettiğinde paranız yüzde 20 değer kaybediyorsa o zaman sorunu başka bir yerde aramanız lazım. Amerikan Başkanı dünyanın hiçbir güçlü ülkesinde bırakın bir sözüyle değil liralar, kuruş dahi kaybettiremez. Hatta o ilişkileri bozduğu için kendi parasının değer kaybetmesi beklenir\" dedi.

İSİM VERMEDEN MHP\'Yİ HEDEF ALDI

CHP\'li Özel, MHP\'yi hedef aldığı konuşmasını şöyle sürdüdü:

\"CHP\'nin hiç döviz hesabı olmadı. Beyefendilerin deyimiyle, yerli ve milli para birimine sahip olduk. Oysa geçtiğimiz günlerde bir parti portföyündeki nerdeyse bütün varlığını dolara yatırmış. Gücünü milliyetçi söylemlerden alan, isminde milliyetçilik olan parti 7 liradan dolar bozdurdu. \'Dolar bozdurun\' çağrıları 2 yıl önce başladı. Sonuncusu 5 ay önceydi. Dört kez Türkiye\'de dolar bozdurmayla ilgili, Cumhurbaşkanı\'nın ağzından seferberlik çağrıları oldu. Sonuncusunda da şu ifadeler kullanıldı; \'Dövizini bozdurmayan vatana ihanet halindedir\' deniliyordu. O günlerde dolar 4.3 liraydı. Bir parti dolarını elinde tutuyordu. Dolar 7 lira olunca bu parti, dolar bozdurdu. O partinin yerli ve milli milletvekilleri ceplerinden çıkardıkları eski iPhone\'ları kırdı. Ama ceplerinden daha yeni model iPhone çaldı ve dönüp onları açtılar.\"



BAZI ŞİRKETLERİ HEDEF GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Türkiye\'deki dolar rezervlerinin devlet dışındaki ana kaynakları, Ak Parti\'nin çok övündüğü o mega projeleri yapan 5 büyük yandaş şirketinin elinde. Eğer dolar bozdurulacaksa önce bu mega projelerden Osmangazi Köprüsü\'nden geçsen veya geçmesen dolar bazına hepimiz adına ödenen günlük teminatlardan vazgeçsinler. Bu 5 yandaş firma var ya kimi damadın, kimi dünürün, kimi eniştenin, kimi akrabalık bağı olmasa da evlat gibi sevilen ama günü gelince vatandaşın \'Bilmem neresine bilmem ne yapacağız\' diye aralarında dalga geçenlerin. Bunlara devlet dolarla ödeme yapıyor. Bunlar dolarla ödemeleri, Türk parasına çevirsinler. Ondan sonra bu bayram gününde gelip milli söylem söylesinler. Öyle milliyetçilik sözle olmaz. Hiç dolarımız olmadı ki bugün bozduralım. 4 liradan dolar yapıp, 7 liraya bozduran milliyetçilik üzerinden söylem geliştiren partilere, bunların cebine milyonlarca dolar koydukları yandaş şirketlere vatandaşın vicdanına seslenerek bu yandaşları ve bu şov milliyetçilerini şikayet ediyoruz.\"

Konuşmaların ardından CHP\'li Özel ve CHP\'li yöneticiler, partililerle bayramlaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in partililer ile bayramlaşması

- CHP Grup Başkanvekili Özel\'in açıklamaları

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Çekyatın içinde cesedi bulundu, kızı tutuklandı - (EK: Şüphelinin görüntüsü )

İZMİR\'in Konak ilçesinde, 66 yaşındaki Gülümser Bulut\'un cesedi, evindeki çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde kızı Hatice A. tarafından bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice A., gece saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, Altıntaş Mahallesi 352 sokaktaki bir evde meydana geldi. Annesi Gülümser Bulut\'tan bir süre haber almayan, birlikte yaşadıkları kızı Hatice A., iddiaya göre teyzesiyle birlikte hastanelere gidip annesini aradı. Cumartesi gecesi teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice A., salondaki çekyatı açtı. Çekyatın içerisinden Gülümser Bulut\'un battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde inceleme yaptı. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının ve polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELERDE BULUNDU

Annesi hakkında polise kayıp başvurusunda bulunmayan Hatice A., çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Bozyaka\'daki Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen ve buradaki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Hatice A., gece saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gülümser Bulut\'un kızıyla birlikte yaşadığı evin kapısına ise mühür vuruldu. Bulut\'un komşularından Hasan Çankaya, kızı Hatice A.\'nın, teyzesiyle birlikte hastanelere ve annesinin gidebileceği yerlere gidip onu aradığını söyleyerek, \"Gülümser Bulut\'u en son Cuma günü balkonda gördüm. Perşembe günü de görmüştüm, çamaşır asıyordu. Uzun zamandır kızıyla beraber yaşıyorlar. Ara sıra kavga eder, tartışırlardı. Hastaneye baktıktan sonra eve gelmişler. Hatice, \'Evde fare gibi bir şey kokuyor\' demiş. Sonra kanepenin altına bakmışlar, orada cesedi bulmuşlar. Polisler, olaydan sonra Hatice\'yi götürdüler, sonra bir daha gelmedi\" dedi.

EK GÖRÜNTÜ:

Şephelinin polis merkezinden adliyeye sevki

DAHA ÖNCE GEÇİLEN GÖRÜNTÜ:

- Olayın meydana geldiği evden görüntü

- Komşulardan Hasan Çankaya ile röp.

- Kapıya vurulan mühürden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde bir bahçedeki inşaatta kullanılan tahta kalıplar yandı.

Yangın, Çat mahallesindeki bir bahçede meydana geldi. Bahçede bulunan İnşaatlarda kullanılan tahta kayıplar bilinmeyen nedenle alev alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm bahçeyi sardı. Çevredeki vatandaşların çağırdığı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangının çaktığı bahçe

- Yanan kalıplar

- Alevlerin bahçeyi sarması

- Vatandaşların yangını seyretmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN (DHA)

76 MB

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Gaziantep\'te uyuşturucuya 4 gözaltı

GAZİANTEP\'te polisin iki adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 75 kilo esrar, 44 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen iki adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi. Eğitimli narkotik köpeğin de kullanıldığı operasyonda, 75 kilo esrar, 44 kök Hint keneviri, hassas terazi ile 270 bin TL, bin 700 Euro ve 100 dolar para ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekiplerin operasyon yapması

- Eğitimli köpek

- Arama yapılması

- Ele geçirilen uyuşturucu

- Esrar dolu poşetler

- Hint keneviri

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

400 MB

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Eve dönmeyen genç, Kızılırmak kıyısında sazlıkta ölü bulundu

SAMSUN\'un Bafra ilçesinde gece arkadaşıyla Kızılırmak Nehri kenarına giden ve eve dönmeyen İsa Yavuz (23), sazlık alanda ölü bulundu.

Bafra ilçesinde İsa Yavuz, bir arkadaşıyla birlikte gece saat 01.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Kızılırmak Nehri kenarına gitti. İddiaya göre, arkadaşının saat 02.30 sıralarında ayrılmasının ardından Yavuz yalnız kaldı. İsa Yavuz\'a ulaşamayan yakınları, saat 04.00 sıralarında durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çulhakoca Mahallesi mevkisinde Yavuz\'un cep telefonundan sinyal alınınca, ekipler bu bölgede yoğunlaştı, ancak sonuç alınamadı. Çalışmalar sonucu İsa Yavuz\'un cesedi, en son oturduğu mevkide, Kızılırmak Nehri kenarındaki sazlık alanda bulundu. Yavuz\'un cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma ekiplerinin olay yerine glemesi

-Ekiplerin bölgede çalışma yapması

(SÜRE:1.01 Dk) (BOYUT:5.85 MB)

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)

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İki köy arasındaki arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü

SİVAS\'ın merkeze bağlı Kızılöz ile Kızılova köylüleri arasında arazi tartışması sonrası çıkan kavgada Osman Kayılga (37) hayatını kaybetti. Köylüler şüphelinin evi ve sanlığını ateşe verdi, itfaiyeye saldırarak yangına müdaheleyi önlemeye çlıştı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze 63 kilometre uzaklıktaki Kızılöz ile Kızılova köyleri arasındaki arazide meydana geldi. İddiaya göre daha önce de aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeni ile husumet bulunan Kızılova köyünden Osman Kayılga ve Kızılöz köyünden İbrahim Apaydın (18) arazide karşı karşıya gelince tartışmaya başladı. Arazide hayvan otlatma iddiasıyla çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüpheli İbrahim Apaydın, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Osman Kayılgan\'a ateş etti. Vücudunun değişik yerlerinden vurulan Kayılga, olay yerinde yaşamını kaybetti. Silah seslerini duyan Kayılga\'nın yakınları olay yerine gelerek Apaydın\'ı yakalayarak darp etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Apaydın\'ı gözaltına aldı. Sivas Numune Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Apaydın, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Hayatını kaybeden Osman Kayılga\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVİ VE SAMANLIĞI ATEŞE VERDİ, İTFAİYEYE İZİN VERİLMEDİ

Hayatını kaybeden Kayılgan\'ın yakınları, cinayeti işleyen İbrahim Apaydın\'ın samanlığını ve evini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekiplerine tepki gösteren köylüler araçları taşladı. Sivas Belediyesi itfaiye eri Fatih Çimen kolundan ve kaburgasından yaralandı. Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alarak köye giriş ve çıkışları kapattı. Olay yerine takviye ekip sevk edildi. Jandarmanın Kızılöz köyüne geçiş üzerinde önlem alması sırasında Osman Kayılga\'nın yakınları bir kez daha jandarma ekiplerine tepki göstererek diğer köye geçişlerini engellemeye çalıştı. Bölgedeki gerginlik devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Köyden görüntü

-Cenze evinin görüntüsü

-Jandarma ekiplerinin görüntüsü

-Ekipler ile köylülerin tartışması

-Şüphelinin hastaneden çıkarılışı

-Saldırıya uğrayan itfaiye racı ve görevlisinin konuşması

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)



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Lavanta balının kilosu 250 lira

ISPARTA\'da son dönemde lavanta balı üretimi arttı. Lavanta bahçelerine bırakılan arıların ürettiği balın kilosunun bu yıl 250 liradan satılmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye\'nin gül bahçesi olarak bilinen Isparta\'da, son dönemde lavanta üretimi de büyük bir sektör haline geldi. Bölgede gül ve lavanta bahçelerine turistik geziler ve turlar düzenlenirken, lavantadan elde edilen bal, sabun, parfüm ve yağ da yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor.

Keçiborlu ilçesine bağlı Kuşçular köyünde 300 kovanıyla arıcılık yapan Mehmet Karakoyun, 16 yıldır arıcılıkla uğraştığını, son 5 yıldır da lavanta balı ürettiğini anlattı. Dünyada sadece Fransa\'da ve Isparta\'da üretilen lavantanın öneminin her geçen gün attığına değinen Karakoyun, lavantanın hem turizmde, hem diğer ürünlerde hızla yayıldığını vurguladı.

BAL ÜRETİMİ YAKLAŞIK 2 AY SÜRÜYOR

Bu sezon 3- 3,5 ton bal rekoltesi hedeflediğini söyleyen Karakoyun, Keçiborlu\'da her yıl haziran ayı ortalarında lavantanın çiçek açmaya başladığını anlattı. Karakoyun, \"Biz arılarımızı lavantaların bulunduğu bölgeye getiriyoruz. Yaklaşık 35- 40 günde arılar balını yapıyor. Çiçeklenme bittikten sonra lavanta balını hasat ediyoruz. Bu işlem de 10 gün sürüyor ve bal üretimini tamamlamış oluyoruz\" dedi.

KİLOSU 250 TL

Lavantada bal hasat dönemini bu ay yaptıklarını kaydeden Karakoyun, \"Dünyanın her ülkesinde aşağı yukarı elit tüketici grubunda beğenilen lavanta balını hasat ettikten sonra tüketiciye sunacağız. Geçen yıl balın kilosunu 200 TL\'den satışa sunduk, bu yıl 250 TL\'den satılmasını bekliyorum. Lavanta balına her geçen gün ilgi artıyor ve talebe yetişemiyoruz\" diye konuştu.

YURT DIŞINDAN CİDDİ TALEP VAR

Karakoyun, bu yıl lavanta balı kısıtlı olmasına rağmen yurt dışından da ciddi talep olduğunu belirterek, \"Biz, ülkemizde ürettiğimiz ürünün ilk önce kendi insanlarımızın tarafından tüketilmesini istiyoruz\" diye konuştu.

STRESİ ÖNLEMEDE ETKEN

Lavanta balının sağlık açısından büyük fayda sağladığını ifade eden Mehmet Karakoyun, bronş, karaciğer yağlanmaları ve karaciğerin temizlenmesinde etkin rol oynadığını aktardı. Stresi önlemede lavanta balından faydalanılabileceğini vurgulayan Karakoyun, lavanta balının sigara içenler için ideal doğal bir ürün olduğunu söyledi. Karakoyun, \"Stres artık günümüzde çok önemli bir problem haline geldi. Lavantada bulunan antiseptik özellikten dolayı balda da lavantanın özelliği bulunduğu için stresli günlerinizde düzenli kullanıldığında daha kaliteli bir yaşam sağlıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bal kovanları ve arılar detay

- Mehmet Karakoyun’un konuşması

- Karakoyun’un bal peteklerini kovandan çıkarması

- Karakoyun’un lavanta balının özelliğini anlatması

- Hasadı yapılan bal peteklerinden detay

- Hasadı yapılan ürünlerin sır alınması işlemi

- Karakoyun’un bal süzmesi

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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Çankırı\'da sürücülere meşhur kaya tuzu ve kızılcık ekşisi ikram edildi

ÇANKIRI\'nın Ilgaz ilçesinde Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan kaya tuzu ve kızılcık ekşisi, Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden sürücülere ikram edildi.

Çankırı\'nın Ilgaz ilçesinden geçen D-100 karayolu üzerinde AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Ilgaz Bölge Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolü uygulamasına katıldı.

Uygulama sırasında Milletvekili Çivitcioğlu ve Başkan Boz, sürücü ve yolcularla sohbet ederek Çankırı\'nın meşhur kaya tuzu ve kızılcık ekşisini ikram etti.

Çivitcioğlu, Kurban Bayramı öncesi arife gününde memleketlerine giden vatandaşlara Çankırı’ya ait ürünleri ikramda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktararak, \"Tüm yolcularımıza hayırlı yolculuklar diledik. Çankırı’mızın ürünlerini ikram ederek iyi bayramlar diledik. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum\" dedi.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da kurban eti yanında Çankırı’nın tuzunun bulunmasını istedikleri için kaya tuzunu hediye ettiklerini ifade ederek, \"Memleketlerine giden vatandaşlarımıza kaya tuzumuzu ve kızılcık ekşimizi ikram ettik. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Sürücülerimize kazasız belasız yolculuklar diliyorum\" diye konuştu.

Çorum\'dan Kırklareli\'ne seyir halinde olan Can Küçük uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Küçük, \"İlk defa Çankırı\'dan geçiyoruz. Uygulamadan son derece memnun olduk. Milletvekiline ve Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Milletvekili ve Başkanın sürücülere ikramda bulunması

-Detaylar

-Milletvekili Başkan ve araç sürücüsünün konuşması

Dosya Boyutu:304 MB

Haber-Kamera: Ramazan SARICI, ÇANKIRI (DHA)

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İzmir\'de bayram sakinliği

İZMİR\'in deniz- güneş ve kum tatilinin yaşandığı, Çeşme, Foça, Dikili, Urla, Seferihisar ilçelerinde yoğun kalabalıklar yaşanırken kent merkezi adeta bom kaldı. Kurban Bayramı tatilinde kent merkezinin en işlek caddeleri, meydanlarındaki sakinlik dikkat çekti.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendiren İzmirliler\'in çoğu tatile çıkınca, normal zamanda çok yoğun kalabalıkların yaşandığı kentin en işlek caddeleri, meydanları bayram tatilinde neredeyse boş kaldı. Havadan görüntülerde Alsancak\'taki Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanlarının tamamen boş olduğu görülürken İzmir Saat Kulesi\'nin bulunduğu Konak Meydanı\'nda da çok az sayıda kişi yer aldı. Kentin simge meydanında sadece kuş yemi satanlar ile kuşlar kaldı. İzmirliler\'in hafta içinde trafik çilesi yaşadığı işe gidiş gelişlerin saatlerce sürdüğü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı\'nda ise belediye otobüsleri ve resmi araçların dışında taşıt olmaması dikkat çekti. Kentteki diğer cadde ve bulvarların da boş olduğu gözlendi. Sahil kenarlarında ise tatile çıkmayıp, balık tutmayı tercih eden az sayıda vatandaş kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Meydanlardan görüntü

- Drone çekimleri

- Trafikten ve caddelerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- kamera: Mehmet CANDAN , İZMİR (DHA)

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Denizde boğulan Furkan, son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN\'da dün 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde boğulan Furkan Şener (18), cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 14.30 sıralarında, 19 Mayıs ilçesinin Dereköy mevkisinde serinlemek için denize giren Erkan Veral (25), kardeşi Kadir Veral (20) ve kuzeni Emrah Veral (19) ile Furkan Şener (18) boğularak yaşamını yitirdi. Gençlerin ölümü yakınlarını ve ilçeyi yasa boğdu.

Gençlerden Furkan Şener\'in cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsi sonrasında yakınlarına teslim edildi. Bir tekstil fabrikasında işçi olduğu öğrenilen Furkan Şener için Bafra ilçesi Kazandere Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Evinin önünde dua edilip yakınlarından helallik alınmasının ardından Şener\'in cenazesi, Kazandere Merkez Camii\'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Furkan Şener\'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Furkan Şener\'in cenazesi, aynı mahallede bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

(SÜRE:1.44 Dk) (BOYUT:9.83 MB)

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)

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Doç. Dr. Selvi: Hayvanın beslenme şekli protein değerlerini etkiliyor

BALIKESİR Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi, doğada gezerek otlanan hayvan ile beslenen hayvanların etleri arasında protein değerleri, antiseptik ve antibakteriyel farklılıklar olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Selami Selvi, doğada otlayan hayvanlarla yem ile beslenen hayvanların etlerinde önemli farklılıklar olduğunu söyledi. Selvi, “Yani merada otlayan hayvan ile bir köyde meraya çıkarılmadan önüne verilen yapay yem ile beslenen hayvan farklı oluyor. Büyükbaş ya da küçükbaş hayvan, dağlarda, yaylada ne kadar fazla, ne kadar çeşitli otlarla beslenirse eti de o kadar lezzetli ve protein bakımından daha zengin olur. İnsanlar etin tadına varabilir. Gezinmeyen hayvanların protein değeri de düşer. Özellikle hayvanlar, tıbbi ve aromatik bitkilerin zengin olduğu mayıs ve haziran aylarında antiseptik ve antibakteriyel özellikleri olan kekik, nane, adaçayı gibi bitkiler yediği zaman, bu özellikler yenen hayvanların etinden insanlara geçer ve protein açısından insanlara şifa olabilir. Yine dağda serbest gezinen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, protein açısında zengin olan ve alanda geniş olarak bulunan baklagillerde üçgül ve yonca ile beslenir. Bu durumlarda karbonhidrat ve yağ değerleri de daha iyi olur. Dağda gezinen hayvan ile çiftlikte sadece yem ile beslenen hayvanın eti nefaseti de yendiğinde direkt fark edilirö dedi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Şeref Ali Yılmaz ise, fazla et yapmaması nedeniyle daha çok hayvanların çiftliklerde yetiştirildiğini belirterek, \"Hayvanın eti aldığı havadan, yetişme yerindeki ferahlığa kadar değişiyor. Merada, dağda otlatılan hayvanların eti çok daha leziz olur. Ben mesela fenni yem kullanmıyorum. Onun yerine kendi yetiştirdiğim arpa, buğday, mısır veriyorum. Doğada kekikle diğer otlarla beslenen hayvanların eti daha lezzeti olur. Ancak çok gelişme, irilik olmuyor, fazla et yapmıyorö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kurban pazarından detay görüntü.

Doç Dr. Selami Selvi röp.

Şeref Ali Yılmaz röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

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Kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi

ADAPAZARI\'nda, eşinin kabrini ziyaretten dönerken trafik kazasında yaşamını yitiren Zeynep Yapan (55) ve annesi Hatice Bıçakçı gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Dün, Adapazarı-Kaynarca yolunun Keresteciler Kavşağı\'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Hatice Bıçakçı(72) olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan kızı Zeynep Yapan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zeynep Yapan\'ın, annesi, babası ve kız kardeşi ile birlikte 1,5 yıl önce kolon kanserinden ölen eşi Halit Yapan\'ın Emirsultan Mezarlığı\'ndaki kabrini ziyaret ettiği öğrenildi.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü\'nde memur olan Zeynep Yapan ve annesinin cenazesi ilk olarak Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi\'ndeki yaşadıkları eve helallik alınması için getirildi. Burada dualar okunmasının ardından cenazeler Türbe Camii\'ne getirildi. Anne-kızın yakınları cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası anne ve kızı Emirsultan Mezarlığı\'nda Yapan\'ın eşinin mezarının yanında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Anne kızının cenazelerinden görüntü

Yakınlarının taziyeleri kabul edilmesi

Cenaze namazının kılınması

Cenazelerin taşınması

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER, (Sakarya), (DHA)



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Tatil dönüşü kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinden tatilden memleketleri Karaman\'da dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Mesut Kaygın öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 28\'inci kilometresinde meydana geldi. Mesut Kaygın (43), ailesiyle birlikte Alanya\'daki tatilin ardından bayram nedeniyle memleketlerine dönmek için yola çıktı. Kaygın yönetimindeki 70 FU 482 plakalı otomobil, Karaman\'a 28 kilometre kala kontrolden çıkıp takla attı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Kaygın yaşamını yitirdi. Eşi Nuray Kaygın(42) ile çocukları Recep (10) ve Seyda Kaygın(20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mesut Kaygın\'ın cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailenin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN, KARAMAN (DHA)

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Kurbanlık koçu süsleyip nişanlısına hediye etti

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, Onur Çelik (20), altın zincir takıp çiçeklerle süslediği kurbanlık koçu nişanlısı Melike Budak\'a (19) hediye ederek asırlık geleneği sürdürdü.

Burhaniye\'nin kırsal Karadere Mahallesi\'nde yaşayan Onur Çelik, nişanlısı Melike Budak\'a aldığı kurbanlık koçu altın zincir takıp, çiçeklerle süsledi. Çelik ardından komşuları ile birlikte davul ve klarnet eşliğinde koçu, nişanlısının oturduğu Sübeylidere Mahallesi\'ne götürdü. Mahalle meydanında araçtan indirilen koç, gelin evinde törenle karşılandı, burada müzik eşliğinde oyunlar oynandı, yemekler yendi.

Onur Çelik\'in babası Şinasi Çelik, nişanlıya koç götürme geleneğini devam ettirdiklerini belirtti. Damat adayı Onur Çelik de \"Geleneğimizi sürdürüyoruz. Koç süsleyip getirdik. Katılanlara teşekkür ederim\" dedi.

Gelenek gereği kendisine koç getirilen gelin adayı Melike Budak da \"Herkese teşekkür ederim. Çok mutlu oldum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Süslenen koçun araçtan indirilmesi

- Kız evine davul zurna eşliğinde yürüyüş

- Oyunların oynanaması

- Nişanlılar Onur Çelik ve Melike Budak’ın açıklamaları

- Damat ve gelin adayının babalarının açıklamaları.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

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