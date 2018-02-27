DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ŞANLIURFA\'DA UZMAN ÇAVUŞ EVİNDE İNTİHAR ETTİ

ŞANLIURFA İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli Uzman Çavuş Bilal B., evinde tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşinin, memleketi Konya\'ya gitmesiyle evde yalnız kalan Uzman Çavuş Bilal B., iddiaya göre, işe gelmeyince arkadaşları endişelenerek, durumu komutanlarına iletti. Askerlerin durumu bildirmesi ile eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren ekipler, uzman çavuşu, yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken gördü. Tabancasıyla intihar ettiği belirlenen Uzman Çavuş Bilal B.\'nin cenazesi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Oayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri

- Olay yerinde bulunan sağlık görevlileri

- Cenazenin binadan çıkartılışı araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 208MB

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EDİRNE\'DE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR (EK)

2)ÇOCUKLARIN KAR KEYFİ

Edirne\'de etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile Trakya Üniversitesi\'nde eğitime 1 günlük ara verilmesi çocukları sevindirdi. Bugün tatil yapan çocuklar, sokaklara çıkarak kar topu oynadı ve kızakla kayarak kar yağışının keyfini çıkardı. Edirne Belediye Başkanlığı ana arterler üzerindeki karları temizlerken, sokak aralarındaki karlar ise çocukların eğlencesi oldu. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocuklar tatilde gönüllerince eğlendi. Ortaokul öğrencisi Hatice Nur Altıntaş(11), kar yağışının ardından okulları tatil olmasına çok sevindiğini ifade ederek, \"Kar yağıp okullar tatil olunca karda oynamak için kahvaltı yaptıktan sonra apartman olarak dışarı çıktık. Burada kızakla kayıyoruz. Karın tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Karı çok özlemiştik, yağdığında tutmayacak sandık. Tutunca çok mutlu olduk. Okullarda tatil oldu, çok mutlu olduk\" dedi. Çocuğuyla birlikte dışarı çıkan Sibel Ateş de çocukların kar tatilinde çok eğlendiğini belirterek, \"Çocuğumla buraya gelip karın tadını çıkarıyoruz. Kar yağışını bekliyorduk. Okulların tatil olması da iyi oldu. Yoksa çocuklarımızı okula nasıl yollayacaktık? Kar geç gelse de bizi mutlu etti\" şeklinde konuştu.

BELEDİYE HAYVANLARI UNUTMADI

Edirne Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yemek bulmakta güçlük geçen sokak hayvanları için belirli bölgelere mama bıraktı. Sokak hayvanları belediye personeli tarafından beslenirken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan sokak hayvanlarını unutmadıklarını kaydederek, \"Edirne Belediyesi olarak sevimli dostlarımızın her zaman yanında olduk. Kar yağışıyla birlikte ekiplerimizin kentin farklı noktalarına, sokak hayvanlarının en yoğun olduğu bölgelere giderek, onlar için mama takviyesinde bulundu. Buradan Edirneli vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Sevimli dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek koyarak, aç kalmalarını önleyebilir; onlara sevginizi bir kez daha gösterebilirsiniz. Ekiplerimiz sadık dostlarımız için gıda takviyesine devam edecek\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaktaki çocuklar

-Kar topu oynamaları

-Kızakla kaymaları

-Çocuklar ve velilerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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3)SİVEREK’TE ARAÇ DEVRİLDİ: 2 YARALI

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Emir Özdal yönetimindeki 63 AL 172 plakalı hafif ticari araç, Otogar kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada, araç sürücüsü Emir Özdal ve yanında bulunan Yusuf Erçek yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yeri

- Kaza yapan hafif ticari araç

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 133 MB

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4)CAMİLERDEKİ MUSLUKLARI KIRARAK ÇALAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, 5 ayrı caminin şadırvanındaki muslukları tekme atıp, kırarak çaldıkları belirlenen 2 kişiden 1\'i polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Merkezefendi içesindeki Adalet, Merkezefendi, Mehmet Akif Ersoy ve Servergazi Mahalleleri\'ndeki 5 ayrı caminin şadırvanlarındaki musluklar geçen 21 Şubat\'ta çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından, motosikletle gelip, tekme atarak kırdıkları muslukları çaldıkları görülen 2 şüphelinin eşkalini belirledi. Eşkalden yola çıkan polis, şüphelilerden Y.M.\'yi yakaladı. Polisteki ifadesinde hakkkındaki suçlamayı kabul etmeyen Y.M., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Polis, diğer şüphelinin yakalanması içinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

NOT: GÖRÜNTÜLER 21 ŞUBAT\'TA GEÇİLMİŞTİ

(Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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5)ZİHİNSEL ENGELLİ KIZ HAMİLE KALINCA CİNSEL SALDIRI ORTAYA ÇIKTI: 8 TUTUKLAMA

KARS\'ta, rahatsızlanınca hastaneye götürülen zihinsel engelli D.İ.\'nin (20), 5.5 aylık hamile olduğu belirlendi. D.İ.\'ye cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8\'i tutuklandı.

Kars\'ın Kağızman ilçesinde, zihinsel engelli D.İ., karnının büyümesi ve sık sık midesinin bulanması üzerine ailesi tarafından Kars\'taki hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede D.İ.\'nin 5.5 aylık hamile olduğu belirlendi. Genç kızın engelli olması nedeniyle doktor durumu hastane polisine bildirdi. Polisin olayla ilgili tutanak tutması üzerine soruşturma başlatıldı. D.İ.\'nin psikolog eşliğinde alınan ifadesi üzerine harekete geçen polis, genç kıza cinsel saldırı suçlamasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı. D.İ.\'nin teyzesi E.İ.\'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ilçede geniş çaplı önlem aldı. Bebeğin babasının belirlenmesi için sanıklardan DNA örnekleri de alındı.

Görüntü Dökümü

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Kağızman adliyesi

( Haber-Kamera: KARS, (DHA)

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6)KARAMAN\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

KARAMAN\'da sokaklarda uyuşturucu sattığı ileri sürülen ve polis tarafından gözaltına alınan Yasin Uğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yasin Uğuz’un evinde yapılan aramada da 322 tane uyuşturucu hap ele geçirildi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kent merkezinde sokaklarda uyuşturucu sattığını bilgisini aldı. Yapılan araştırma sonucu şüphelinin Yasin Uğuz olduğunu belirleyen polis, teknik ve fiziki takibi aldı. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla Yasin Uğuz, evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada da 322 tane uyuşturucu hap ele geçirildi. Yasin Uğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Adliye binasından detay

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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7)400 ÖĞRENCİYLE AFRİN KOREOGRAFİSİ

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Yenice 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri öZeytin Dalı Harekatıö kapsamında Afrin’de bulunan Mehmetçikleri motive etmek ve onlara destek vermek için videolu mektup gönderdi. Yazılan mektuplar okul müdürü Cafer Yozgat tarafından İlçe Jandarma Komutanı Uğur Baş’a teslim edildi. Okul Müdürü Cafer Yozgat, \"Sadece mektup yazmak ile yetinmeyen öğrencilerimiz görsel bir çalışma hazırlayarak duygularını daha coşkulu bir şekilde aktardılar. 400 kişilik bir öğrenci grubuyla güzel bir koreografiyle birlikte İstiklal Marşımızı ve Komando Marşını tek bir ağızdan söylediler. Ruhumuzu titreten, meydanları inleten o marşlarla \'Bir olma, birlik olma, tek bayrakta bütünleşme\' mesajı vererek askerlerimizin yanında olduklarını ifade ettiler. Böylesi bir koreografi için günlerce hazırlık yapmak gerekirken, öğrencilerimizin Mehmetçiklerimize bir an önce destek vermeleri için sabırsızlanmaları ve azimleri sonucu yaklaşık olarak iki gün süren hazırlıklarımız profesyonel çekimlerle son halini buldu. Öğretmen ve öğrencilerimiz yılmadan usanmadan gerçekleştirdikleri bu başarılı etkinlikle Afrin’deki askerlerimizin yanında olamasalar da onların yüreklerine dokunmaya çalıştılar. Hepsi birer nefer, askerlerimizin kalbine fener oldular. Vatan, bayrak, millet sevgisini haykıran küçük neferlerimiz meydanları inleterek Türk ordusuna desteklerini dile getirdiler. Bu anlamlı görevi üstlenirken; Mehmet Akif Ersoy’un ‘Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’ sözünü de Türk Milletine hatırlatarak vatanımıza sahip çıkalım mesajı verdiler. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizin askerlerimize güç, kuvvet ve moral vermesini temenni ediyorum. Operasyonlarda şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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400 öğreninin afrin kareografisi yapması

Havadan yerden prodiskiyon çekimi

Şiirlerin ve marşların okunması

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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8) AV SEZONU SONA ERDİ

DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, bölgede 26 Ağustos 2017\'de başlayan av sezonunun 25 Şubat 2018 günü sona erdiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Av Komisyonu tarafından alınan karar gereği av ve yaban hayvanlarının üreme dönemlerinde tabii ortamları ile birlikte korumak maksadıyla 25 Şubat 2018 tarihi itibariyle yurt genelinde genel av yasağının başladığını hatırlattı. Kamil, \"4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan Merkez Av Komisyonu 2017- 2018 av dönemini 25 Şubat 2018 tarihi itibariyle kapattı\" dedi.

Yeni av sezonu başlayana kadar avcılarla farklı faaliyetler yürüteceklerini anlatan Kamil, 2018 ağustosun ortalarında avcılara yeniden \'rast gele\' diyeceklerini kaydetti. Kamil, bu dönemde paydaş olan avcılarımızla birlikte \'avlanmıyorum görüntülüyorum\', \'üreme döneminde yaban hayvanlarını koruyorum\', \'tüfeğimi asıyorum yemleyeme çıkıyorum\', \'yaban hayvanlarının eş tutma, üreme dönemlerinde yaban hayvanlarını rahatsız etmiyorum, onları koruyorum\' gibi faaliyetlerde bulunacaklarını anlattı.

Kamil, \"2017- 2018 av sezonunda kurallara uymayan avcılara idari yaptırım ve tazminat uygulaması yaptık. Bu dönemde avcılarımızdan av ve yaban hayatına sahip çıkmalarını istiyoruz. Av ve yaban hayvanları bize atalarımızdan miras değil, torunlarımızın emanetidir. Bu emanete duyarlı bir şekilde sahip çıkmalarını istiyoruz\" diye konuştu.

Avcıları bilinçlendirmek için kurslar açtıklarını anlatan Kamil, \"Bölge müdürlüğümüze bağlı Burdur, Isparta ve Antalya\'da 90 kurs açarak 2 bin 270 kişiye kurs verdik ve bilinçlenmelerini sağladık. Kurslarımıza katılan avcılarımızın kurallara uygun olarak avlandıklarını gördük\" dedi.

Kamil, müdürlük görev alanındaki üç ilde kurallara uymayan 750 kişiye 847 bin lira tazminat ve idari para cezası uygulandığını da kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Rıza Kamil\'in açıklamaları

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)



