DHA YURT BÜLTENİ-9 

Muhtarlığın \'köyde defin yasağı\'na kaymakamlık müdahalesi

GİRESUN\'un Espiye ilçesine bağlı İbrahimşeyh köyünde muhtarlık, köy nüfusuna kayıtlı olmayan kişilerin vefatları halinde köydeki mezarlık alanına definlerine yasak getirdi. İstanbul’da vefat eden Fatma Çoruh\'un (86) cenazesi, bu yasak nedeniyle köy mezarlığında eşinin mezarının yanında toprağa verilemeyince, evinin bahçesine gömüldü. Ailenin, Kaymakamlığa şikayeti üzerine 11 gün sonra mezardan çıkarılan yaşlı kadının cenazesi, köy mezarlığında eşinin yanında toprağa verildi.

Gümüşhane\'nin Kürtün ilçesi nüfusuna kayıtlı olan, ancak doğduğu Giresun\'un Espiye ilçesine bağlı İbrahimşeyh köyünde yaşayan Fatma Çoruh, bir süre önce tedavi için İstanbul\'a götürüldü. Sağlık sorunları yaşayan yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede 11 gün önce hayatını kaybetti. Çocukları, vasiyetleri üzerine annelerinin cenazesini, İbrahimşeyh köyünde yıllar önce vefat eden ve köy mezarlığında toprağa verilen eşi Muharrem Çoruh\'un yanına defnetmek istedi. Cenaze ile köye gelen aile, duydukları kararla şoke oldu.

11 GÜN SONRA MEZARDAN ÇIKARILDI

İbrahimşeyh köyünün Muhtarı Şinasi Dursun, aile bireylerine \'İkametgahı köyde olmayanlar köy mezarlığına gömülemez\' kararı aldıklarını hatırlatarak define izin veremeyeceklerini bildirdi. Girişimlerden sonuç alamayan aile, Fatma Çoruh\'un cenazesini köydeki evlerinin bahçesine gömdü. Aile, olayı Espiye Kaymakamlığı\'na bildirerek şikayette bulundu.

Kaymakamlığın devreye girmesiyle, muhtarlık bir kereye mahsus izin verdiğini açıkladı. Bunun üzerine dün akşam evinin bahçesindeki mezardan çıkarılan kadının cenazesi 11 gün sonra köy mezarlığındaki eşinin yanına defnedildi.

\'MUHTAR KABUL ETMEDİ\'

Yaşanları anlatan Fatma Çoruh’un oğlu Yaşar Çoruh, muhtarlığının annesini köy mezarlığına kabul etmediğini belirterek, \"Araya bazılarını koyduk, ama olmadı. Bunun üzerine babamdan kalan bahçemize gömdük. Ancak ailem bu durumu kabullenemedi. Defin için resmi makamlara başvuruldu. Daha sonra jandarma eşliğinde köy mezarlığına defnettikö dedi.

\'ANNEMİ MEZARLIĞA ALMADILAR\'

Köye defni olay olan Çoruh\'un kızı Aysel Dural da ailesinin 150 yıldır köy mezarlığını kullandığını dile getirerek, \"Annem bu köyde yaşıyordu. Hasta olunca İstanbul’a götürdük. Ancak kaybettik. Sonra buraya defnetmek için getirdik. Fakat muhtar ve köy heyeti karar almışlar. Annemi mezarlığa almadılar. Kardeşimde bizim bahçemize defnetti. Daha sonra resmi yerlere başvurduk. Validen, belediyeden, kaymakamdan destek geldi. Annemin vasiyeti vardı. Vasiyeti 10 gün sonra yerine getirdikö diye konuştu.

MUHTAR HEYETİ KARARIN GEREKÇESİNİ ANLATTI

Köy ihtiyar heyetinden Mehmet Keskin ise köylerinin kalabalık olduğu için karar aldıklarını ifade ederek, “Köylüler olarak bir karar aldık. Köyümüz kalabalık. Mezarlığımızda gelecekte yer kalmayacağını düşündük. Burada olmayanları mezarlığa almama kararı aldık. Aile de \'Sadece bir seferliğine\' deyince buraya koyduk. Başka almamamız gerekiyorö açıklamasını yaptı.

Muhtar heyetinden Arif Keskin ise aldıkları karar nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını kaydererek, \"Çocukları annelerinin buraya gömülmesini istedi. Ancak bizim aldığımız karar olduğu için koydurmadık. Ancak muhtara başka kimsenin gelmeyeceğini söylemişler, muhtar da bir seferliğine izin vermiş. Bunların nüfusu burada değil. O nedenle mezarlıkları da oradaö ifadesini kullandı.

Bu arada İbrahimşeyh Köyü Muhtarı Şinasi Durmaz ise aldıkları karara ilişkin açıklama yapmak istemediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mezarlardan görüntüler

Alınan karar kağıdının görüntüsü

Ailenin açıklamaları

Röportajlar ve detaylar

HABER KAMERA: HAKAN KABAHASANOĞLU / GİRESUN (DHA)

==============================================

Üniversitede \'Müslüman yılbaşı kutlamaz\' ve \'Piyango haramdır\' afişleri

KARAMAN\'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'ndeki farklı noktalara, üniversitenin logosunun da yer aldığı \'Müslüman yılbaşı kutlamaz\' ve \'Piyango haramdır\' yazılı afişler asıldı. Üniversite yetkilileri, \"Kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını onaylıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi\'nin Yunus Emre Kampüsü\'nün farklı noktalarına yılbaşı kutlaması ve piyango karşıtı afişler asıldı. Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı\'nın kaşe ve imzasıyla onaylanmış olarak asılan \'Müslüman yılbaşı kutlamaz\' ve \'Piyango haramdır\' yazılı afişlerde, bir sivil toplum kuruluşunun yanı sıra üniversitenin logosunun da bulunduğu görüldü. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı\'na ait bir panoda ise başka bir sivil toplum kuruluşuna ait \'Yılbaşı kutlamıyoruz\' yazılı afiş asıldı.

Üniversite yetkilileri, asılan afişlerin mevzuata aykırı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

\"Mevzuata aykırı olmadığı, kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını üniversite olarak onaylıyoruz.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

- Afişlerden detay

- Üniversiteden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)

=======================================

Afgan kadın subaylar savaşa hazır

ANTALYA\'da eğitimlerini tamamlayan Afganistan Ulusal Ordusu üyesi 75 kadın subay, törenle belgelerini aldı.

Türkiye ve Afganistan arasındaki ikili ilişkiler kapsamında, Afganistan Ulusal Ordusu üyesi 75 kadın subaya, Antalya 3\'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'nda 9 hafta süren eğitim verildi. Türk Silah Kuvvetleri\'nden (TSK) 28 eğitmen ile Afganistan Ulusal Ordusu\'ndan 2 idari subay, Afgan subaylara personel yönetimi ve insan kaynakları, maliye ve lojistik (ulaştırma, ikmal ve bakım) konularında eğitim verdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın subaylara, 3\'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'nda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral Mohammad Asheq Gharib ile Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'nın katıldığı törende belgeleri verildi. Eğitimde farklı alanlarda dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

\'ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM\'

Mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından konuşan 3\'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Savran, Afganistan ile Türkiye ilişkilerinin çok eskiye dayandığını söyledi. Askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için bu çalışmaların yapıldığını belirten Savran, \"Bugün mezun edeceğimiz Afgan personel, ilk defa ailelerinden ayrılarak, farklı bir ülkede icra edilen eğitim programına katıldı. Kendinizi evinizde hissetmeniz için samimi bir ortam oluşturulmaya çalışıldı. Güzel anılarla ayrılacağınızı düşünüyoruz. İki ülke arasında var olan tarihten gelen dostluğun daha da geliştirildiğini düşünüyorum. Askeri iş birliğinin ve müşterek çalışma birliğinin artarak, gelişeceğini ümit ediyorum\" dedi.

\'KADIN ASKERLERİ SADECE TÜRKİYE\'YE GÖNDERİYORUZ\'

Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral Gharib, eğitim için katkı sunanlara teşekkür etti. TSK\'nın, kendilerine büyük destek verdiğini kaydeden Gharib, \"Bizim eğitimin yanında güvenilir ülkeye ihtiyacımız var. Kadın personelimizi yurt dışına, başka ülkelere gönderemiyoruz. Güvenimiz size tam olduğu için kadın askerlerimizi buraya gönderdik. Afganistan\'dan gelen kadınların aileleri, Türkiye\'ye güvendiği için rahat getiriyoruz. \'Türkiye\' deyince aileler, kabul etti; genç kızlarımızın gelmesi kolay oldu. Türkiye, ikinci ülkemiz\" diye konuştu.

\'KADINLARIMIZ TERÖRİZMLE SAVAŞIYOR\'

Ortak bağlar fazla olduğu için her zaman Türkiye\'yi tercih ettiklerini dile getiren Gharib, şunları söyledi: \"Biz, yardım için size el uzattık; elimizi tutun lütfen. Haksız savaşla karşı karşıyayız. 25\'ten fazla grupla savaşta karşı karşıyayız. Bizim gençlerimiz, özellikle kadınlarımız, dünyada terörizmle savaşıyor. Sizden ricamız, çevremizde bu terör örgütlerine destek verenleri baskı altında tutun ki onlar, terörizme destek vermesinler ve bu savaşa son versinler. Bu durumdan onların da zararı var. Bu savaşta biz, size el uzatıyoruz; siz de elimizi tutun. Çok yaşasın bizim 100 seneden fazla dostluğumuz, kardeşliğimiz.\"

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



Görüntü Dökümü

------------------------

Kışla girişi dış plan görüntü

Afgan kadın askerlerin görüntüsü

Türk subayların görüntüsü

Valinin salona girişi

Protokolün görüntüsü

Protokol üyelerinin kadın askerlere plaket vermesi

Piyade Albay Tahir Savran\'ın konuşması

Tuğgeneral Mohammed Ashep Grahib\'in konuşması

Personele plaket verilmesi

Protokolün toplu resim çektirmesi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

=======================================

HDP\'li Encü, Uludere\'deki kaymakama linç girişimi davasında ifade verdi

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Uludere\'de 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü hava operasyonundan sonra Gülyazı köyüne taziyeye gelen Kaymakam Naif Yavuz\'a linç girişiminde bulunulmasına ilişkin yargılandığı davada, savunma yaptı. Encü, olayla ilgili sorumluların yargılanmadığını, olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığını söyledi.

Uludere ilçesinin Irak sınırında, 28 Aralık 2011\'de düzenlenen hava operasyonunda 34 kişinin ölümünün ardından, 31 Aralık 2011\'de köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz\'a linç girişiminde bulunulmasıyla ilgili davaya devam edildi. Aralarında HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü\'nün de bulunduğu hepsi tutuksuz 31 kişi hakkında, \'Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan ve güvenlik gerekçesiyle Şırnak\'tan Diyarbakır 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne alınan davanın son duruşmasına, Kocaeli F Tipi Cezaevi\'nde başka suçtan tutuklu olan Ferhat Encü, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanıkların katılmadığı duruşmada ifadesi alınan Encü, şunları söyledi: \"Kimlerin sorumlu olduğu tarafımızca bilinmektedir. Ancak, sorumlular yargılanmış değillerdir. Yargılanmadıkları gibi dosya kapatılmış, iç hukuk yolları tüketilmiş, hem yargı hem siyasi makamlar tarafından \'kaza oldu\', \'kasıt yok\' denilerek üzeri kapatılmaya çalışılmıştır. Üzeri örtülmeye çalışılmıştır.\"

SEGBİS ile savunma yapmasının yargılamanın yüz yüzelik ilkesini ihlal ettiğini ileri süren Ferhat Encü, \"Heyet huzurunda ifade vermek istiyorum. O mahkeme salonunda bulunmakta ısrar ediyorum. Tüm davalar sonuçlanırken dahi SEGBİS üzerinden görüldü. Bu yüz yüzelik ilkesinin ihlali demektir. Bu benim açımdan tarihi bir davadır, basite alınacak bir dava değildir. 6 yıldır ne yaşanmış ise bu dava ile irtibatlıdır. Riskleri biliyorum ve bunları kabul ediyorum\" diye konuştu.

Daha sonra söz hakkı verilen Cumhuriyet savcısı, sanık Ferhat Encü\'nün mahkeme huzurunda savunma yapma talebinin reddine karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, başka suçtan tutuklu sanık Encü\'nün talebini 694 sayılı KHK ile değişikliği gerekçe göstererek reddetti. Ferhat Encü\'nün bir sonraki duruşmada SEGBİS ile hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, savunması alınmayan 9 sanık hakkında da zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-ARŞİV

-Linç girişimi görüntüleri

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

=============================================

Ayvalık\'ta 12 saatte metrekareye 41,7 kilo yağış düştü

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artırarak, devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede, dün saat 21.00\'den bugün saat 09.00\'a kadar metrekareye 41,7 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Ayvalık\'ta etkili olan sağanak nedeniyle Hayrettin Paşa Mahallesi, Merkez Hastane Caddesi, 1. Sokak başta olmak üzere birçok sokağın yolu göle döndü. Su, diz altı seviyesine ulaşırken, ilçe sakinleri evden çıkmakta zorlandı. Hayrettin Paşa Mahallesi’nde yaşayan Nazife Mersinoğulları, \"Evlerimiz tehlikede, su basıyor. Ne kadar çalışma yapılsa da netice böyle. Vatandaş zor durumda. Hemen hemen her sokağımız böyle. Bu yağmurda çıkıp, dolaşma imkanımız olmuyor. Yetkililerden sorunun bir an önce çözümlenmesini istiyorumö dedi.

Barbaros Caddesi’nde ilçenin en eski bakkallarından birini işleten Müjdat Sevindik ise “42 yıllık esnafım ve bu köşedeyim. Yıllardır çile bitmedi. Her yağmur yağışında, rögar pislikleri önümüzde. Muhtardan da şikayetçiyim. Sorunlara daha ciddi ilgilenmesini isterim. Geçen yıl BİMER’e kadar bildirdim, cevap geldi; ama icraat olmadı. Bugünkü şartlarda bunların üstesinden gelmek mümkün. Umarım bugünden sonra ilgili makamlar ilgilenirler ve bu sıkıntılar biter. En kötüsü çocuklarımız, pis sular içinden geçerek okula gidip geliyorlar. Dizlere kadar su oluyor. İki kez dükkanımı su bastıö diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Nilüfer Kolpa da “Dışarı çıkamıyoruz. Oğlum, işten gelecek o da eve giremiyor. Belediyeye kaç oldu telefon ediyoruz, hiç ilgilenilmiyor. Böyle bir şeyi her zaman yaşıyoruz. Oğlum, işten gelecekti; ama dışarıda kaldı. Öğleye kadar eve gelemez. Her yağmurda sokağı su basıyor, evimizi de su basma tehlikesi oluyorö dedi.

İşleri nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalanlar, göle dönen yollardan geçerken atlayarak, ıslanmamaya çalıştı.

Öte yandan Ayvalık\'ta, dün saat 21.00\'den bugün saat 09.00\'a kadar metrekareye 41,7 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) -

================================================

Bodrum\'u lodos ve sağanak vurdu

BODRUM\'da, kuvvetli lodos ve sağanak, hayatı felç etti. Sahildeki bazı ev ve işyerlerini su basarken, kafeterya ve restoranların önlerindeki masa ve sandalyeler denize sürüklendi, ahşap iskeleler zarar gördü. Feribot seferleri de lodos nedeniyle iptal edildi.

Bodrum\'da bugün sabah saatlerinde, sağanak ile birlikte başlayan kuvvetli lodos, okullarına ve işlerine gitmek isteyen Bodrumlular\'a zor anlar yaşattı. Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan lodosun neden olduğu dev dalgalar, Kumbahçe, Paşatarlası ve Bitez sahilindeki ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu. Sahildeki kafeterya ve restoranların çalışanları lodosun sürüklediği masa ve sandalyelerini denizden toplamak zorunda kaldı.

Kumbahçe Sahili\'nde dalgalar nedeniyle bazı restoranların camları da kırıldı. Bitez ve Turgutreis mahallerinde, balıkçı tekneleri karaya sürüklenirken, bazı ahşap iskeleler de zarar gördü. Kuvvetli lodos nedeniyle Bodrum-Datça ve Bodrum- İstanköy (Kos) feribot seferleri iptal edildi.

Lodosun, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini yitireceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kuvvetli lodosunz neden olduğu dalgalardan görüntü

-Su basan ev ve işyerlerinin görüntüsü

-Denize sürüklenen masa, sandalyelerden görüntü

-Güçlükel, okula gitmeye çalışan öğrenciler ve işyerlerine yetişmeye çalışanlardan görüntü

-Sağanak yağmur ve kuvetli lodostan görüntü

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

=====================================

İzmir\'de yılbaşı öncesi denetim

İZMİR\'de, yılbaşı kutlamaları öncesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali ile şehrin giriş ve çıkış noktalarında, bin polisin katıldığı denetim yapıldı. Bir polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

İzmir\'de, yılbaşı kutlamalarında yaşanabilecek olası olumsuzlukların önüne geçmek için, denetimler sürüyor. Bugün, İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi ekiplerinin yanı sıra, özel harekat polisleri ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin polisle, şehrin giriş ve çıkış noktaları ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde denetim yapıldı. Bir polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

Şehir dışından gelen otobüsler, polis ekiplerince didik didik arandı. Uyuşturucu dedektörü narkotik köpekleri de arama çalışmalarında yer aldı. Sistemden, toplam 1427 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, haklarında arama kararı bulunduğu tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, kontrolleri yapılan 170 araçtan 8\'ine, çeşitli suçlardan toplam 680 TL para cezası kesildi. Yapılan üst ve bagaj aramalarında ise, 3 kuru sıkı tabanca, 50 paket kaçak sigara ve 2 sustalı bıçak ele geçirildi. Yurda kaçak giriş yaptığı tespit edilen 3\'ü Afganistan, 2\'si Azerbaycan ve 2\'si Suriye uyruklu 7 kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İncelemelerden görüntü

- Polislerden görüntü

- Polis helikopterinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

============================================

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: 5 yaş grubu okullaşma oranında yüzde 100\'e ulaştık

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentte 2017 yılında okul öncesi eğitime katılım oranını açıklayarak, \"Bugün itibarıyla Türkiye\'de 5 yaş grubu okullaşma oranı, yüzde 58.79 iken Diyarbakır\'da biz, yüzde 100\'ü elde etmiş durumdayız\" dedi.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, okul öncesi eğitim standartlarının artırılması amacıyla Karacadağ Kırsal Kalkınma Ajansı\'nın mali destek programını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Göreve başladığı 30 Haziran\'dan bugüne kadar okul öncesi eğitimde önemli başarılar elde ettiklerini belirten Güzeloğlu, 30 Haziran gününden önceki verileri açıkladı. Vali Güzeloğlu, \"Göreve başladığımız 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla 3- 4- 5 yaş grubunda, Diyarbakır\'da okullaşma oranımız, yüzde 26.74\'tü. Şüphesiz 3- 4- 5 yaş grubu açısından bu oran, kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir oran değildi. Bugün itibarıyla bu oranımız, yüzde 43.98\'e çıkmış durumdadır. Bu konuda yıl sonu hedefimiz, yüzde 75\'tir. Bu oran, Türkiye\'de en yüksek düzeye gelmemizi sağlayacaktır. 30 Haziran- 29 Aralık günlerinde, 3- 4- 5 yaş grubunun okullaşma oranında Diyarbakır, yüzde 64.5 gibi çok yüksek bir artış gerçekleştirilmiştir. Bugün yüzde 43.98, 3- 4- 5 yaş grubu okullaşma oranımız, Türkiye ortalaması olan yüzde 35.52\'yi de çok aşan ve Diyarbakır adına gerçekten bir başarı öyküsü olarak öne çıkan bir sonuç olmuştur\" diye konuştu. Vali Güzeloğlu, 5 yaş grubunda, Diyarbakır\'da okullaşma oranının yüzde 100\'e ulaştığını ve bu başarının kısa zamanda elde edildiğini belirterek, şunları söyledi: \"5 yaş grubunda, Türkiye ortalamasına bakarsak bugün itibarıyla 5 yaş grubu Türkiye\'de okullaşma oranı, yüzde 58.79 iken Diyarbakır\'da biz, yüzde 100\'ü elde etmiş durumdayız. Elde ettiğimiz bu büyük başarıyı kalıcı kılmak, bölgenin eğitim anlamında geleceğe bu dönüşümle gelişmesine sağlamak amaçlı Karacadağ Kalkınma Ajansı üzerinden bugün ilan edilen 2018 mahalli destek programları kapsamında da Diyarbakır ve Şanlıurfa\'da kullanılmak üzere 4.5 milyon liralık kaynak tahsis edilmiştir. Aktarılan bu kaynakla okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve model yaklaşımlarına uygun olarak gerekli fiziksel altyapı, beşeri ve teknik altyapıyı güçlendirecek, eğitim kalitesini artıracak projeler kabul edilecektir. Bu projelerde yüzde 90 hibe desteği verilecek. Bu projeler içerisinde anaokulları ve anasınıfların yapılması, okulların malzeme, araç, gereç sağlanması var. Okullarda çocuklarımızın aileleriyle birlikte hem katılması hem de öğrenci olarak sağlanması adına sosyal desteklerin sunulması, ailelerin desteklenmesi, en önemlisi ise Diyarbakır\'da artık okul öncesinde kodlama eğitiminin verilmesidir. Bilgi çağında, bilgi ekonomisine katkı koyacak, yetişmiş insan gücünün kavramı olan bilgisayar okur yazarlığı gibi kodlama eğitiminin de Diyarbakır\'da okul öncesi eğitiminde verilecek.\"



Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntü

-Vali Güzeloğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -

======================================

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyede

MUĞLA ve ilçesi Bodrum ile birlikte 3 ilde düzenlenen operasyonlarda fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 25 Aralık gecesi, Muğla, Bodrum, İzmir, Van ve Yalova\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda fuhuşa zorlandıkları belirlenen Kırgız, Kazak, Özbek ve Rus uyruklu 12 kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri ileri sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları belirlenen 12 kadın polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Kadınları fuhuşa zorladıkları ve yer temin ettikleri belirlenen şüpheliler G.K., Ö.K., T.A., M.C.S., N.C.Y., P.T., S.K., S.D., E.D., E.E., İ.E., K.K., M.B., H.K. ve G.Y. ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin adliyeye getirilişinden görüntü

-Bodrum Adliyesi\'nden genel detay görüntü

Haber: Hülya ELTEŞ - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

=======================================================

Yaban ördeği ile onu yemek isteyen tilkinin ağlardaki hazin sonu

KAYSERİ’de bulunan Yamula Barajı’nda ağaçlara takıldıkları için gelişi güzel bırakılan ağlar, hayvanların ölümüne neden oluyor. Ağa takılan ve ölen yaban ördeği ile ördeği yemek için suya giren tilki de ağın kurbanı oldu. Diğer yandan bir vatandaşın ağa takılan yaban ördeğini kurtarmaya çalıştığı anlara dair cep telefonuyla çektiği görüntü ve anlatımı da dikkat çekti.

Kocasinan İlçesinde bulunan Yamula Barajı balıkçıların mekanı haline geldi. Balık meraklıları özellikle hafta sonları barajın yolunu tutarken gelişi güzel suya atılan ve daha sonra toplanmayan ağlar ise hayvanlar için tehlike oluşturuyor. Barajda suyun içindeki ağaçlardan ötürü balıkçıların \'Ağaçlı koy\' dediği bölgede ortaya çıkan görüntü de bu yöndeki tepkileri beraberinde getirdi. Suya atılan ve daha sonra ağaç dallarına takıldığı için toplanmayan misina ağ, düşündüren bir tabloyu gün yüzüne çıkardı. Ağa takılan bir yaban ördeği ile onu yemek için suya giren bir tilki donarak öldü. Yamula Barajı’na amatör olarak olta balıkçılığı yaptığını ifade eden Sami Gül, bu duruma tepki gösterdi. Gül, “Suya ağ atılıyor ve daha sonra ağa takılan hayvanlar boğularak, donarak ölüyor. Bu düşüncesiz insanlar doğal hayatı tehdit ediyor. Bu atılan ağlar neden toplanmıyor? Hayvanlara karşı yapılan bu cinayete birileri dur demelidir. Bölgede ağ atıp, daha sonra ağı toplamadan gidenler cezalandırılmalı ve denetimler artırılmalıdır. Yazı bu hayvanlara. Bu tabloyu görünce vicdanım sızladı. Bazı hayvanlar donarak, bazıları ise boğularak ölmüş. Bu gibi olaylar ne yazık ki Yamula’da sıkça oluyor. İnşallah gerekli önlemler bundan sonra alınır.ö dedi. “Yamula’daki hayvan katliamına dur denilsinö çağrısı yapan bazı amatör olta balıkçıları da bölgede sık sık kendi imkanları ölçüsünde ağ temizliği yaptıklarını belirterek, yetkililer göreve davet etti.

Görüntü Dökümü:

-Vatandaşın bir yaban ördeğini kurtarma çabası, anlatımı

-Fotoğraflar

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

==========================================================

Sınıf arkadaşını öldüren lise öğrencisine 15 yıl hapis cezası verildi



RİZE’nin Pazar ilçesinde, geçen 20 Mart\'ta ders sırasında arkadaşı Emir Taş’ı (16) boynundan bıçaklayarak öldüren ardından da kendisini bıçaklayarak intihara kalkışan Pazar Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi B.K., yargılandığı mahkemece 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çaptırıldı.

Olay Pazar Fen Lisesi\'nde geçen 20 Mart\'ta meydana geldi. 9/B sınıfında Tarih dersi görülürken B.K., bir anda cebinden çıkardığı bıçakla ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş\'ı boynundan bıçakladı, ardından alt kata inerek bıçağı kendi boynuna sapladı. Emir Taş hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan B.K. ise tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan B.K. tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevine konuldu. B.K., ardından Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi.

KENDİNİ TESTERE KARAKTERİNİN YERİNE KOYMUŞ

Soruşturmada B.K.\'nin, korku filmi serisi \'Testere\' tema alınarak hazırlanan \'Testere\' oyunun bağımlısı olduğu bilgisine yer verildi. B.K., bölümleri geçmek için karşısına çıkan her şeyi ve insanı testere ile kesmeye odaklı oyunun karakterine ait maskeleri takarak çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Olayı gerçekleştiren B.K.\'nin, okul arkadaşları arasında oluşturulan sohbet grubuna olaydan bir gün önce, \'Boşa ümitlenmeyin sınav olmayacak, ertelenecek\' yazdığı görüldü. Arkadaşlarının ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan B.K.\'nin sohbet sırasında, \'Ben gelecekten geliyorum\' cevabı vermesi dikkati çekti. Olay günü sabah saat 05.35\'te, \'Kandan etkilenen korkan var mı?\' paylaşımı yapan B.K.\'nin 07.16\'da geldiği okulun fotoğrafını çekerek grupta paylaştığı belirlendi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Olay üzerine yürütülen soruşturmanın ardından B.K.’nin Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, olayda yaşamını yitiren Emir Taş’ın ailesi de hazır bulundu. Suç tarihinde sanığın 15 yaşını doldurmamış olmasını göz önüne alınarak ‘Canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan B.K., duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinden ses ve görüntü sistemi ile bağlandı.

Mahkeme heyeti son savunmaların ardından tutuklu sanık B.K.\'ye 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.

Görüntü Dökümü

----------------------

ARŞİV

-olayla igili görüntüler

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)-

=============================================================