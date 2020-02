DHA YURT BÜLTENİ -8

1)ŞAMPİYON DANSÇININ, ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON DANS GÖRÜNTÜSÜ VE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Adana\'da kaldığı 4\'üncü kattaki evin balkonundan düşerek ölen Türkiye Salsa Şampiyonu, Avrupa ve dünya 3\'üncüsü Can Demir\'in, ölmeden saatler önce partneri Melis Sahra Katılmış ile yaptığı son dansın görüntüleri ile hayranlarıyla çekildiği hatıra fotoğrafı ortaya çıktı. Bir dans okulunun etkinliğinde sahne almak için Adana\'ya gelen Can Demir, cumartesi akşamı dans gösterisinin ardından ekibiyle birlikte arkadaşının merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi\'nde bulunan bir apartmanın 4\'üncü katındaki evine gitti. Saat 06.00\'a kadar arkadaşlarıyla sohbet eden Demir, daha sonra \"Babama iyi bakın, hala ondan harçlık alarak yaşıyorum\" diyip, hava almak için çıktığı evin balkonundan aşağı düştü. Evdeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Türkiye Salsa Şampiyonası\'nı 4 kez kazanan, Avrupa ve dünya üçüncülüğü bulunan Demir\'in öldüğü belirlendi. Demir\'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

SEVGİLİSİNİN FERYADI YÜREK BURKTU

Oğlu\'nun cenazesini almak için Muğla\'dan Adana\'ya gelen baba Asım Demir, oğlunun sevgilisi ve dans partneri Melisa Sahra Katılmış ile morga girerek teşhiste bulundu. Morg çıkışı sinir krizi geçiren Melisa Sahra Katılmış, \"O ölmedi. Ben onsuz yaşayamam. Morgda buz kesilmişti. Ben onu yaşatacağım. Ameliyat ettireceğim, o ölmedi\" diye feryat edip, gözyaşı döktü. Otopsisi tamamlanan Cem Demir\'in cenazesinin babası tarafından teslim alınıp, son yolculuğuna uğurlanmak için Bodrum\'a götürüldü. Daha önce ünlü sanatçı Tarkan\'ın klibinde de oynadığı ortaya çıkan Cem Demir\'in cumartesi akşamı sevgilisi Melis Sahra Katılmış ile yaptığı son dansın görüntüleri ve gösterinin ardından hayranlarıyla çekildiği hatıra fotoğrafı ortaya çıktı. Demir\'in ölmeden saatler önce izleyenlerin alkışları eşliğinde sevgilisi Katılmış ile son dansını yaptığı görüldü.

2)MEVLANA\'YI ANMA TÖRENLERİNE YURDUN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Konya\'da Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen \'HZ. Mevlana\'nın 745\'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma\' törenlerine yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan\'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya\'da vefat etti. Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah\'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne düğün gecesi anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' dediği içinde Mevlevilikte, Mevlana\'nın öldüğü gün Şeb-i Arus olarak kabul edildi. Mevlana\'nın ölüm yıl dönümlerinde 7-17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilen törenler, halk arasında “Şeb-i Arusö olarak da anılmaktadır. Konya\'da 7 Aralık\'ta başlayan anma programı ise 17 Aralık günü \'Şeb-i Arus\' törenleriyle sona erecek. Hafta boyunca sema ayinleri, tasavvuf müziği konserleri, sanatsal etkinlikler ve sempozyumlar gerçekleştiriliyor.

Törenler kapsamında en çok ilgiyi ise semazenler tarafından yapılan sema ayinleri (Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin) görüyor.

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER

Mevlana\'nın 22\'nci kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru, Vuslat Yıldönümü törenlerinin her yıl güzelleşerek devam ettiğini belirtti. Törenlere yoğun ilginin olduğunu ifade eden Bayru, \"Her sene bu güzelliği yaşıyoruz. Hamdolsun gün gün, bütün dünyaya hizmet eder hale geldik. Çok güzel programlar yapılıyor. Halka çeşitli hizmetler sunuluyor. El birliğiyle bu törenleri, sempozyumlar, konferanslar, konserler, sergilerle olabildiğince doldurmaya gayret ediyoruz. Umuyorum ki gelecek seneler daha güzellikler yaşarız.\" diye konuştu.

Törenleri izlemek için Kütahya\'dan gelen Abdullah Gönül, \"Sema törenlerini izlemek için Kütahya\'dan geldim. İlk defa izleyeceğim için çok heyecanlıyım. Daha önce hep televizyondan izliyorduk. Canlı canlı görmek çok farklı\"dedi.

Bursa\'dan gelen Ferhan Yükselen, \"Ben 3 yıldır geliyorum. Çok memnunum. Hoşuma gidiyor ve çok feyiz alıyoruz. Konya\'da güzel yerler var. Güzel bir şehir, halkı çok güzel, esnafları güzel.\" diye konuştu.

Eskişehir\'den gelen Fikret Yanmış, \"Eskişehir\'den geldim. Mevlana, öyle bir an geliyor ki, kendisi coşuyor kul oldum diyor. Biz o Mevlana\'yı arıyoruz. Onun için buralara geldik\" dedi.

3)222 KİŞİNİN ALINACAĞI İŞE BİNLERCE BAŞVURU

Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'nde istihdam edilmek üzere 222 kişinin işe alınacağına ilişkin duyuru üzerine binlerce kişi başvuru yapmak için kültür merkezi binasına akın etti. Sabahın erken saatlerinde beklemeye başlayanlar uzun kuyruk oluşturdu. Belediye ekipleri de, 5 bine ulaşan başvuru sırasında bekleyen adaylara çay ve pasta ikramında bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere memur alımı için başvurular 4 gün önce yapılan duyurularla başladı. Duyuru üzerine başvurular sürerken, son başvuru tarihinin bitimine 2 gün kala ise yüzlerce kişi başvuruların alındığı Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi önüne akın etti. Başvuru yapanların sayısı 5 bine ulaşırken, binası girişi ve merdivenlerinin yanı sıra sokak aralarında uzun kuyruklar oluştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de, kuyrukta bekleyen adaylara çay, kahve ve su ikramında bulundu.

Büyükşehir belediyesi bünyesine çeşitli niteliklerde itfaiye eri ve zabıta memuru, Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesine ise çeşitli niteliklerde mühendis, kimyager, tekniker ve teknisyen olmak üzere toplamda 222 personelin başvuruların ardından işe alınacağı belirtildi.

BAŞVURULAR 12 ARALIK’TA SONA ERİYOR

Personel alımlarında KPSS şartının olduğunu ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Alımlar Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Tüm alımlarda KPSS şart bulunmakta olup Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün resmi internet sitelerinde memur alım ilanlarımız yayımlanmaktadır. Alınacak personelin sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS puan türü, KPSS taban puanı, nitelikleri, başvuru şekli, başvuru zamanı gibi tüm ayrıntılar ilanlarımızda yayımlanmıştır. Başvuru şartlarına uygun bulunan hemşerilerimizin bu süre zarfında başvurularını itina ile gerçekleştirmeleri önem taşımaktadırö dedi.

‘SIRA ALMAK İÇİN SIRA BEKLİYORUZ’

İş başvurusu için Konya’dan geldiğini anlatan Emrullah Bıyıklı, yoğunluk nedeniyle zorluk çektiklerini söyledi. Bıyıklı, \"Konya’dan iş başvurusu yapmak için geldik ama sırada sefillik çekiyoruz. İş başvurularında olması gereken boy, kilo ölçümü gibi ölçümlerin yapılmayacağı söyleniyor. Buna bir müdahale etmeleri lazım. Ön başvuruların internet üzerinden yapılması, mülakata çağırılacak kişilerin belirli günlerde çağırılması daha güzel olurdu. Saatlerdir burada sıradayız. Arkamızda da binlerce kişi var. Sıra almak için sıra bekliyoruzö diye konuştu.

İtfaiye eri alımı için iş başvurusunda bulunmak için İstanbul’dan gelen Burak Gül ise “İtfaiye personeli alımı için İstanbul’dan geldim. İtfaiye personeli olmak için özel şartlar gerekiyor. Yalnız burada böyle bir şart yok. Herhangi bir ön lisans mezunu olan bir kişi de aynı bölüme başvurabiliyor. Buda bu bölümü okuyan kişiler için haksızlık oluşturuyorö diyerek tepki gösterdi.

4)OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN 6 AYLIK BEBEK KURTARILDI

Adana\'da otomobilin kapılarının kilitlenmesi sonucu mahsur kalan 6 aylık bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 aylık bebeğiyle hastaneye gelen Derya Yetkin, aracının kontak anahtarının almadan otomobilden indi. Yetkin bebeğini almak için arka koltuğa yönelince aracın kapıları kilitlendi. Ne yapacağını bilemeyen kadın, kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri ise, aracın kapısını açtı. Gözyaşları içinde bebeğinin kurtarılmasını bekleyen Yetkin ise kapıların açılmasından sonra çocuğuna sarılarak ağladı.

5)AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Bartın\'da, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Çatmaca mevkiinde meydana geldi. 18 yaşındaki O.C. idaresindeki 74 AAD 737 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı. Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan O.C. tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

6)ADIYAMAN\'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Adıyaman\'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kayalık Mahallesi\'nde meydana geldi. Ömer K. yönetimindeki 02 BH 384 plakalı otomobil ile Selim B.\'nin kullandığı 02 FA 310 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücü Selim B. ile otomobillerde bulunan Ahmet Tayyip B., Özge B., Filiz B. ve Gamze B. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)KOPAN PARMAKLARININ HASTANEDE KAYBOLDUĞU İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kahramanmaraş\'ta, 5 çocuk annesi Tülay Bülbül (39), kıyma çektiği sırada sağ elini elektrikli kıyma makinesine kaptırdı. İki parmağı kopan Bülbül, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde ameliyat edildi. Ancak, Tülay Bülbül, kopan parmaklarının makineden çıkarılarak hastaneye götürülmesine rağmen burada kaybolduğunu ve yerine dikilmediğini iddia ederek operasyonu yapan doktor F.V. ve diğer sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ev kadını Tülay Bülbül, geçen 6 Kasım\'da elektrikli kıyma makinesinde kıyma çekerken sağ elini makineye kaptırdı. Hemen makineyi kapatan Bülbül\'ün orta iki parmağının ön kısımları koptu. Tülay Bülbül, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü ve ameliyat edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Bülbül\'e geçmiş olsun ziyaretine gelen komşusu, kopan parmaklarının sağlık ekipleri tarafından makineden çıkarılarak aynı ambulansla hastaneye götürüldüğünü söyledi. Duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ve hastaneye giden Tülay Bülbül, parmaklarının getirilmediği yanıtını alınca, ameliyatı yapan Dr. F.V. ile diğer sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

\'KOMŞUM PARMAKLARIMIN SAĞLAM OLDUĞUNU GÖRMÜŞ\'

Olayı anlatan Bülbül, komşusunun makineden çıkarılan parmakların sağlam olduğunu söylediğini buna rağmen yerine dikilmediğini iddia ederek şöyle konuştu:

\"Sağlık ekipleri beni ambulansa aldıktan sonra diğer bir sağlık ekibi yukarı çıkıp makineden parmaklarımı çıkarmış komşum yardımıyla. Ben hemen makineyi kapattığım için parmaklarımı çiğnememiş, sadece koparıp boşluğuna atmış. Sağlık ekibi makineyi açtığında komşum ona yardımcı olmuş makineyi açabilmesi için, ardından da görevli temiz jelatin, buz gibi şeyler istemiş, ona da yardımcı olmuş. Komşum parmaklarımın sağlam olduğunu görmüş. Tabii o an için bu durumdan bizim haberimiz yok. Sağlık ekipleri benimle birlikte muhafaza edilmiş bir şekilde Tıp Fakültesine götürüyorlar. Orada acil serviste 1 saat kadar kanamalı bir şekilde doktor bekledikten sonra beni ameliyata alıyorlar. Ameliyatla parmaklarım kapatılıp bir ağrı kesici ve antibiyotik ile hemen taburcu edip eve gönderiyorlar. Ben, evime geldikten 2 gün sonra sağlık ekiplerine ziyarete gelen komşum beni ziyarete geliyor. O da ameliyat olduğumu duyunca parmaklarımın dikildiğini zannediyor. Ziyarete geldiğinde bana sorunca ben de \'Parmaklarım yok ki dikilsin, sadece parmaklarımı kapattılar\' deyince komşum bana \'Nasıl yoktu Tülay Hanım, parmakların makineden sapasağlam çıktı. Burada ben yardım ettim, buza koyup götürdüler\' dediğinde ben hayatımın şokunu yaşadım. Bu, benim için parmaklarımı kaybetmekten daha büyük bir üzüntü oldu.\"

\'PARMAKLARIM HASTANENİN ACİL SERVİSİNDE KAYBEDİLDİ\'

Komşusunun anlattıklarının ardından hemen hastaneye giderek ameliyatı gerçekleştiren Dr. F.V.\'ye parmaklarının hastaneye sağlıklı bir şekilde getirildiğini ancak \'Benim parmaklar hakkında hiçbir bilgim yok\' diye cevap aldığını ifade eden Tülay Bülbül, doktorun yanından ayrıldıktan sonra hasta hakları birimine, acil servis ile patoloji bölümüne gittiğini fakat olumsuz yanıt aldığını söyledi. Hastaneye kaydının da \'Trafik kazası\' olarak yapıldığını öne süren Bülbül, ameliyatı yapan Dr. F.V. ile diğer sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, \"Ambulansa konuluyor parmaklar. Ondan sonrası hakkında hiç kimsenin bir bilgisi yok. Parmaklarım hastanenin acil servisinde kaybedildi. Parmaklarım sağlıklıydı, dikilebilirdi, kurtulabilirdi. Parmaksız kaldım. Elimin kullanımı yüzde 50 azaldı. Çok üzgünüm ve şu an mağdur durumdayım. Bunda hastanenin çok büyük ihmali olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Parmaklarımı kurtarmak için ben her şeyi yapardım. O an bizim hiçbir bilgimiz yoktu çünkü biz parmaklarımı makinede kıyma oldu zannediyorduk, çıkartıldığı hakkında hiçbir bilgimiz yoktu, bunu sonradan öğrendik. Elim benin en çok ihtiyacım olan bir noktamdı, şimdi iki parmağım yok. Ben ve çocuklarım psikolojik olarak çok etkilendik. Çocuklarım gördüklerinde rahatsız oluyorlar, \'Anne kapat\' diyorlar. Küçük oğlum elimle verdiğim yemeği yemek istemiyor, \'Anne o elinle yemek verme bana\' diyor. Bu da bir anne olarak beni çok büyük psikolojik etkiler altında bırakıyor\" dedi.

Gün boyu siyah eldiven takarak gezdiğini belirten Tülay Bülbül, maddi ve manevi tazminat davası da açacağını söyledi. Eşinden ayrıldığını ve çocuklarıyla birlikte devletin yardımıyla geçinmeye çalıştığını belirten Bülbül, kopan parmaklarının yerine protez yapılması için hayırseverlerden de yardım beklediğini söyledi.

HASTANE: KOPAN UZUVLAR HASTANEMİZE GETİRİLMEDİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yönetimi ise iddialarla ilgili, \"Hastanın iddia ettiği gibi kopan uzuvları, yani parmakları hastanemize getirilmemiş olup, o an yapılması gereken tıbbi müdahale doktor ve sağlık personelimizce yapılmış, tedavisinin ardından da hastamız taburcu edilmiştir. Tüm bu bilgiler hastamızın geldiği anda adına açılan dosyasında mevcut olup, hastanın şikayeti üzerine soruşturma başlatılması durumunda gerekli tüm belgeler yargımızın ilgili birimlerine teslim edilir\" açıklamasında bulundu.

8)\'AKILLI İLAÇLAR KANSER TEDAVİSİNDE UMUT OLUYOR\'

KANSER tedavilerinde geliştirilen akılı ilaçların hastalara umut olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, \"Tümörün üzerinde bazı belirteçler var. Dolayısıyla bu belirteçleri hedef alan tedaviler var. Bu tedaviler tümörün üzerindeki belirteçlere yapışıyor ve normal hücreye gelmiyor. Akıllı ilaç dediğimiz bu\" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, kanser tedavisinde her geçen gün yeni gelişmeler olduğunu, tıbbi teknolojinin ilerlemesiyle yeni geliştirilen akıllı ilaçların hastalıkla mücadelede giderek daha önemli hale geldiğini söyledi. Avcı, \"Tümörün üzerinde bazı belirteçler var ve bu belirteçler normal hücrede yok. Dolayısıyla bu belirteçleri hedef alan tedaviler var. Bu tedaviler tümörün üzerindeki belirteçlere yapışıyor ve normal hücreye gelmiyor. Akıllı ilaç dediğimiz bu. Bunun da tabii özellikleri, kullanılması gereken evreler var. Bu evreye göre veriyoruz akıllı ilaçları\" şeklinde konuştu.

HASTAYA ÖZEL TEDAVİ

Kanser hastalığının her hastada farklı olduğunu ve bu yüzden de farklı tedaviler uyguladıklarını belirten Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Avcı, \"Kanserin tedavisi her hastaya özeldir. Her hastaya aynı tedaviyi uygulamıyoruz. Öncelikle hastanın özelliklerine bakıyoruz. Yaş, tansiyon, kalp rahatsızlığı vb. İkinci olarak da hastanın tümörüne bakıyoruz. Tümörün tipi, evresi ve özellikleri bizim için önemli. Dolayısıyla hastaya sıralı bir tedavi öneriyoruz\" dedi.

\'DESTEK TEDAVİSİ ÖNEMLİ\'

Hastalığın tedavisinde destek tedavileri olan ve hastanın yaşam kalitesini yükseltici tedavilerin de önemli olduğunu belirten Doç Dr. Avcı, \"Hastaya alması gereken tedaviyi uyguladık. Ama onun yanı sıra hastaya destek tedavisi dediğimiz onun yaşam kalitesini artırıcı tedaviler bizim için çok önemli. Çünkü bu hastalarda mutlaka bir ağrı olabiliyor. Ağrı tedavisi yapıyoruz. Beslenme bozukluğu olabiliyor. Diyetisyenle birlikte beslenme bozukluğunu tespit edip, ona göre beslenme programı hazırlıyoruz. Anksiyate ve ölüm korkusu yaşayabiliyorlar. Bunlara da psikolog eşliğinde gereken destek tedavisini belirliyoruz. Yani hastayı bedensel ve ruhsal açıdan bütünsel değerlendiriyoruz\" ifadelerini kulandı.

9)İSLAHİYE\'DE, NAR EKŞİSİ MESAİSİ

Gaziantep\'in İslahiye İlçesinde, hasadı tamamlanan narlar şimdi ekşiye dönüştürülüyor.

İdilli, Kayabaşı, Hasanlök, Tandır, Yağızlar ve Değirmencik başta olmak üzere 15 mahallede 1735 dekar alanda üretimi yapılan yılda yaklaşık 4 bin ton rekolteye sahip narın hasadı tamamlandı. Hasadı tamamlanan ve taze meyve olarak tüketiminin yanında özellikle ekşi cinsi olan Hicaz Narı ekşi yapımı için ayrılır. Ekşi yapılmak üzere ayrılan narlar üreticinin evlerinde önce ikiye ayrılan, tek tek tahta sopalarla taneleri çıkartılıyor. Nar taneleri çuval içerisinde ezerek suyu çıkartıldıktan sonra odun ateşinde yaklaşık 6 saat koyulaşana kadar kaynatılıyor. Soğumaya bırakılan nar ekşisi ardında şişelere konuyor.

İlçede yaklaşık 6 ton yapılan nar ekşisi Türkiye\'nin değişik illerine satılıyor. Değirmencik Mahallesinde her yıl 500 kilo nar ekşisi yapan Selvi Korkut, \"Tamamen doğal olarak yaptığımız nar ekşileri zorlu ve zahmetli bir çalışmayla elde ediliyor. Nar ekşisi hem yemeklere lezzet katıyor hem de içinde barındırdığı C vitamini ile bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor\" dedi.

