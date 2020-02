DHA YURT BÜLTENİ 8

KAHRAMANMARAŞ\'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 ÖLÜ, 24 YARALI (EK)

1)KAZADA ÖLENLERDEN 2\'Sİ ASKER, 1\'İ POLİS

Kahramanmaraş\'ın Göksün ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kişi arasında 2 asker ile 1 polis memurunun da olduğu öğrenildi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otobüste yaşamını yitirenler arasında bulunan Ahmet Karakuş\'un polis memuru, Doğan Cantürk\'ün uzman çavuş ve Selahattin Turan\'ın piyade er olduğu belirlendi. Kazada yaşamı yitirenlerin Göksün Devlet Hastanesi\'nde otopsileri ise devam ediyor.

2)İSLAHİYE\'DE TOZ BULUTU ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, iki gündür Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezi ile köylerde görüş mesafesinin düşmesine yol açan toz bulutu nedeniyle, sürücüler de trafikte zorluk yaşıyor. Nefes almakta güçlük çekilen İslahiye\'de gökyüzünü gri renge bürüyen toz bulutlarının, yağması beklenen yağmurla dağılacağı belirtildi.

Bartholomeos\'tan Sinop Valisi\'ne ziyaret (EK)

3)BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ, ARKEOLOJİ MÜZESİ\'Nİ İNCELEDİ

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sinop Valiliği ziyaretinin ardından, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül\'ü ziyaret etti, Arkeoloji Müzesi\'ni de gezip incelemelerde bulundu. Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki din adamlarını makamında ağırlayan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ergül, \"Sinop’a hoş geldiniz. Farklı dinler, farklı mezhepler bunlar olabilir. Gayet doğal. Hedefimiz aynı. Hepimiz kardeşiz. Bu kardeşliği bütün dünyadaki kavgaların artık bırakılması lazım. Herkesin kucaklaşması lazım. Çünkü çok kısa bir zaman çizgisi içerisinde kavgalara yer olmaması lazım. Burada da en büyük görev dini olarak siz ve sizin gibi dinleri çok iyi bilenlere ve de bizim gibi üreten insanlara düşüyor. Herkes görevini yaparsa, dünya daha iyi yaşanabilir hale gelir\" dedi.

\'BÜYÜK DOSTLUK GÖRÜYORUM\'

Ziyaret sonrası Sinop Arkeoloji Müzesi\'ne giderek burada incelemelerde bulunan Bartholomeos, Sinop Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Vural’dan müzedeki tarihi eserler ile ilgili bilgiler aldı. Kenti çok zengin ve güzel bulduğunu belirten Bartholomeos, \"Çok kıymetli bütün dünya kültürüne ait olan eserleri, Sinoplular muhafaza etmeyi bilmişler. Tebrik ederim. Her şey enteresan. Her şey ilginç. Sinop’a ilk defa geliyorum. Gerçi Anadolu’nun birçok yerinde bulundum. Bu taraflara ilk defa geliyorum. Dün akşamdan beri büyük ilgi, büyük dostluk görüyorum. Sizi dualarımla unutmayacağım. Şehrinizi, sizleri, iyiliği, mutluluk için her zaman dua edeceğim. Ve mümkün olduğu kadar sizlere turist getirmeye çalışacağım\" diye konuştu.

4)25 YIL ÖNCE ASKERDE NÖBETTEYKEN SIRTINDAN VURULDU, \'VAZİFE MALULÜ\' TALEBİ REDDEDİLDİ

MARDİN\'de, 1993 yılında vatani görevini yaparken nöbet sırasında PKK\'lı teröristler tarafından omzunun arkasından vurularak yaralandığını söyleyen, tedavisinin ardından \'Askere elverişli değil\' raporu verilen Murat Elibüyük\'ün \'vazife malulü\' sayılmak için Anayasa Mahkemesi\'ne (AYM) yaptığı başvuru, oy çokluğu ile reddedildi.

Murat Elibüyük, 25 yıl önce Mardin\'de vatani görevini yaparken, iddiaya göre, nöbet sırasında omzunun arkasından PKK\'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralandı. Mardin Devlet Hastanesi\'nde ameliyat edilen Elibüyük, 27 Kasım 1993\'te terhis edildi. Sonraki yıllarda ağrıları süren Murat Elibüyük, GATA\'ya başvurdu ve tedaviye alındı. 2012 yılında Ankara Mevki Asker Hastanesi\'nde muayene edilen Elibüyük için rapor düzenlendi. Raporda, \'üst kol düzeyinde medial, ulnar, radial sinir yaralanması, sol omuz geniş eklem yüzü harabiyeti\' tanısı konulduğu belirtilerek Murat Elibüyük\'ün \'Askerliğe elverişli olmadığı\' belirtildi. Raporda ayrıca, yaralanmaya ilişkin adli rapor tutanağı bulunmadığından Elibüyük\'ün rahatsızlığının askerliğin neden ve tesiri ile meydana gelip gelmediğine karar verilemediği ifade edildi.

SGK\'YA VAZİFE MALULÜ BAŞVURUSU YAPTI

Rapordan sonra Murat Elibüyük, yine 2012 yılında \'vazife malulü\' kabul edilmesi istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu\'na (SGK) müracaatta bulundu. SGK Vazife Malullüğü Tespit Kurulu, başvurucu Elibüyük\'ün vazife malullüğünü tevşik edici bir belge (tutanak, tahkikat raporu, görev emri vb) sunamaması nedeniyle talebini reddetti.

\'BİLGİ VE BELGEYE ULAŞILAMADI\'

SGK\'nın ret işlemine karşı Askeri Yüksek İdaresi Mahkemesi\'ne (AYİM) başvuran Murat Elibüyük için AYİM 3\'üncü Daresi ise verdiği kararda şöyle dedi:

\"Başvurucunun bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı iddiası, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı , 7\'nci Kolordu Komutanlığı, 7\'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı ve Askeri Mahkemesi, Mardin Cumhuriyet Savcılığı ve Mardin Devlet Hastanesi nezdinde araştırıldı. Ancak, yaralanmanın nasıl meydana geldiğine dair bir bilgi ve belgeye ulaşılamadı. Genelkurmay Başkanlığı\'nın 10/3/2014 tarihli yazısı ekinde sunulan, başvurucunun birliğine ait 9/4/1993 ile 1/12/1993 tarihlerini kapsayan tarihçe defteri suretleri incelendi ve terör olaylarında yaralananlar arasında başvurucunun isminin kayıtlı olmadığı görüldü. Sonuç itibarıyla resen yapılan araştırma sonucu, yaralanma olayının başvurucunun ileri sürdüğü şekilde gerçekleştiğine yönelik bilgi, belge elde edilemediği ve başvurucunun da bu konuda bir delil sunamadığı hususlarına dikkat çekilerek, vazife malulü sayılmayı gerektirecek yasal koşulların başvurucu yönünden oluşmamıştır. Bu suretle ret gerekçesi oluşturulmuştur.\"

25 YILLIK HUKUK MÜCADELESİNDE SON DURAK AYM

Yerel mahkemelerden bir sonuç alamayan Murat Elibüyük, bu kez Anayasa Mahkemesi\'ne bireysel başvuru yaptı. Elibüyük\'ün başvurusunu karara bağlayan AYM, \'vazife malulü\' sayılma talebini \'Dayanaktan yoksun olduğu\' gerekçesiyle kabul edilemez buldu. AYM kararının gerekçesinde, karşı oy kullanan 2 üyenin görüşlerine de yer verildi.

\'KENDİNİ SIRTINDAN VURMASINA İMKAN YOK\'

AYM üyeleri Serdar Özgüldür ve Serruh Kaleli, karşı oy gerekçelerinde, dosya kapsamına göre, başvurucunun askerlik hizmetini ifa ettiği sırada, nöbet esnasında faili belli olmayacak şekilde ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak zaman içinde malul hale geldiği, yaralanmanın vücudunun sırt bölgesine tekabül edecek şekilde omuz nahiyesinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

\"Terhisine kısa bir süre kala vurulan başvurucunun kendisini sırtından vurmasına imkan olmadığı gibi, kendisini askerliğe elverişsiz hale getirme kastıyla ya da kazaen bir başkasının silahıyla vurulduğuna dair ortada bir adli soruşturma ya da iddianın bulunmadığı, mevcut sağlık kurulu raporlarında açıkça ateşli silah yaralanmasının mevcudiyetinden bahsedildiği, aradan uzun zaman geçmesi nedeniyle olayla ilgili idari ya da adli herhangi bir belgenin bulunmamasının ağır sonuçlarına başvurucunun katlanmasının beklenemeyeceği, nitekim derece mahkemesinin ret kararına muhalif kalan Daire Başkanının da bu hususu açıkça ifade ettiği, dolayısıyla askerlik vazifesini ifa ederken vurularak malul hale gelen başvurucunun vazifenin sebep ve tesiri ile malul hale geldiğinin kabulü gerektiği, bu nedenle derece mahkemesi kararının bariz takdir hatasına dayalı olduğu, dolayısiyla gerekçeli karar hakkı yönünden Anayasa\'nın 36\'ncı maddesinin ihlal edildiği kanaatine vardığımızdan, çoğunluğun aksi yöndeki kararına katılmıyoruz.\"

5)SUR MAĞDURU 723 AİLENİN KONUTLARI KURA İLE BELİRLENDİ

DİYARBAKIR\'ın Sur ilçesinde yaşanan hendek-barikat operasyonlarında evleri tahrip edilenler için TOKİ tarafından inşa edilen konutların yapımı tamamlanması üzerine 723 aileye konutları düzenlenen kura ile belirlendi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, \"Sur\'da yaşanlardan sonra bu tahribatı, ihanetin yıkımını ortadan kaldırmak 1 milyar liraya aşkın bir yatırım yaptık. Daha çok yapacağız, ötesini de sizler için yapacağız. Çünkü biz teröre karşı bu duruşu sergileyen Diyarbakır\'ın her türlü hizmeti hak ettiğini düşünüyorum\" dedi. Sur ilçesinin 6 mahallesinde 2015-2016 tarihleri arasında terör örgütü PKK tarafından kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması için düzenlenen operasyonda evleri yıkalan mağdurlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutların bir kısmı daha tamamlandı. Merkez Kayanıpar ilçesindeki Çölgüzeli mahallesinde yapımı tamamlanan 723 konutun hak sahiplerine teslim edilmesi için kura çekimi yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi\'nde yapılan kura çekim törenine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla ve Sur mağduru aileler katıldı.

\'SİZLER DİK BİR DURUŞ SERGİLEDİNİZ\'

Kura çekimi öncesinde konuşan Vali Güzeloğlu, vatandaşların desteğiyle terör örgütünün ihanet planını bozduklarını dile getirerek, \"Bizim inancımız, yaşatmak ve şüphesiz var etmektir. Onların zihniyeti de imha etmek ve bu millete ait bütün değerleri yok etmektir. Devletimizin kararlılığıyla, sizlerin desteğiyle terör örgütü ve bütün işbirlikçilerin bütün ihanet planlarını bozduk. O açtıkları çukurlara onları gömdük. Hiçbir terör örgütü ve işbirlikçisinin ne Diyarbakır\'ın, ne de Türkiye\'nin huzurunu bozmasına izin vermedik, hep birlikte izin vermeyeceğiz. Her birinizin evini, sahip olduğu değeri, geçmişinizden gelen bütün birikimlerinizi, hatıralarınızı yok ettiler. İstedikleri ve bekledikleri bu huzursuzluğu Diyarbakır\'da ve Türkiye\'nin her köşesinde milletin varlığını tehdit edecek bir boyuta ulaşmasıydı. Sizler dik bir duruş sergilediniz. İlk andan itibaren o ihanet şebekelerine karşı, toprağınıza, devletinize, vatanınıza sahip çıktınız\"dedi.

\'1626 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ\'

Vali Güzeloğlu, hendek operasyonlarının ardından mağdur olan 1626 aileye konut verildiğini ifade ederek, \"Devlet, mağduriyetinizi, sıkıntılarınızı gidermek için vardır ve hep olacaktır. Biz devleti, milletine hizmet etmek için ve devletin yaşaması milletin yaşamasına bağlı olan bir düşüncenin ürünü olarak görüyoruz. Sur\'da yaşanlardan sonra bu tahribatı, ihanetin yıkımını ortadan kaldırmak 1 milyar liraya aşkın bir yatırım yaptık. Daha çok yapacağız, ötesini de sizler için yapacağız. Çünkü, biz teröre karşı bu duruşu sergileyen Diyarbakır\'ın her türlü hizmeti hak ettiğini düşünüyorum. Bugüne kadar gerçekleştirilen uzlaşma sonucunda, bugün çekeceğimiz kuralarla 1626 konut hak sahiplerine verildi. Kendi evini almak isteyenlere de ödemeler yapıldı. Hali hazırda evini bekleyenlere, her ay 1000 lira kira yardımı yapılıyor. Bugüne kadar 2.5 milyon lira kira yardımı yapıldı. Her ay ortalama 3 bin vatandaşımıza kira yardımı yapıyoruz. Şu an Sur\'da bin 500 konut ve işyerinin yapım çalışmaları da sürüyor\" diye konuştu.

6)TÜRKİYE\'NİN İLK MİKRO MİNYATÜR SERGİ ALANI KUŞADASI\'NDA AÇILDI

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, dünyanın üçüncü, Türkiye\'nin ise ilk \'mikro minyatür sanat merkezi ve sergi alanı\' hizmete açıldı. Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı\'nın eser sayısı bakımınından dünyanın en zengin sanat merkezlerinden biri olduğu bildirildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Tarihi Kalekapısı oluşturulan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı törenle hizmete açıldı.

Sanat Merkezi ve Sergi Alanı\'nda, toplu iğne ucundaki satranç takımı, toplu iğne ucunda rinkte boks yapan sporcular, kurşun kalem ucunda İstanbul, dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim\'i, toplu iğne üzerinde incir çekirdeğinden deve ve palmiye, iğne deliği içinde tramvay, kurşun kalem üzerinde İstanbul silüeti, incir çekirdeği içinde ibrik, incir çekirdeği üzerine yazılan Allahı\'n 99 ismi, saç teli üzerine atılan Atatürk imzasının da aralarında bulunduğu 40 esere yer verildi.

Eserlerin ziyaretçiler tarafından rahatça görülebilmesi için özel mikroskoplar konulup, özel merceklerle ışıklandırmanın da yapıldığı Sanat Merkezi ve Sergi Alanı\'ın açılışında konuşan Türkiye\'nin tek gubari hat sanatçısı ve dünyadaki üç mikro heykeltıraştan biri olan Necati Korkmaz, \"35 yıl boyunca yaptığım mikro heykellerin bir bölümünü burada sergiliyorum. Tilki bıyığı, balık kılçığı, örümceğin bacağının kılı, arı iğnesi gibi çok hassas materyaller ile eserler yapılıyor. Bu o kadar hassas çalışma gerektirir ki, nefesiniz, saçınızdan düşen bir tel, toz parçası bile eseri bozabilir. Son derece değişik çalışma gerektirir, hassasiyet gerektirir. Bunların en büyüğü bir milimetreyi geçmiyor. Eğer bir yere toplamaya çalışırsanız tamamı 3 santimetre yer kaplar. Tabiki, bunlara özel mikroskop ve özel merceklerle bakılabiliyor. Bu nedenle dünyada, bunu yapan sadece 3 profesyonel var. Müzemiz dünyadaki en kapsamlısı oldu. Bina, mekan olarak en küçük, sanat eserleri olarak en büyüğü oldu\" dedi. Korkmaz, sergi alanının hazırlanması için bir yıllık emek harcandığını kaydetti.

ÇOK ENTERASAN 40 ESER ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Dünyanın üçüncü Türkiye\'nin ise ilk mikro müzesi olan sergileme alanında oldukça önemli eserlerin olduğunu vurgulayan Korkmaz, \"Burası, eser sayısı açısından 40 mikro eserle dünyanın en kapsamlı müzesi unvanını taşıyor. Buradaki eserlerin en önemlileri dünyanın en küçük çinileri ve saç teline yazdığımız besmele ile dünyanın en küçük satranç takımı. Segirlenen eserler arasında \'Eyvah Kırıldı\' da var. Bir darının içine kayıkçı yapmıştım. Eser beşinci ayında bitme aşamasında iken saçımdan düşen bir tel, eserin iki kolunu kırdı. Bende o eseri öylece \'Eyvah Kırıldı\' adı altında sergilemeye karar verdim. Normal bir eser 5-6 ayda biter. Çok hassas çalışma gerektirir. Bir iki denemede bitmiyor. Örneğin, bir cami yapacaksınız defalarca minaresi kırılıyor, defalarca yeniden yapıyorsunuz. Onarma şansınız yok. Çok enteresan 40 eser ziyaretçileri bekliyor. Dünyada mikro sanatın çok özel ziyaretçileri var. Buraya da çok ilgi göstereceklerini tahmin ediyorum\" diye konuştu.

BARSELONA VE KİEV\'DEN SONRA DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ MİKRO ESER MÜZESİ

CHP\'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da, eserlerin taşınması, yerleştirilmesi aşamalarında endişelendiğini belirtip, \"Bu müze Barselona ve Kiev\'den sonra dünyanın üçüncü müzesi oldu. Eser sayısı bakımından en büyük müze. Kuşadası\'na bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Karşımızdaki Yunan adasında 8 müze var. Kuşadası\'nda ise hiç yoktu. Kervansaray ile yola çıktık. Kuşadası Fatma Özel Arabul Kültür Merkezi ve Müzesi\'nden (KUAKMER) sonra burasını açıyoruz. İçerisi çok güzel oldu. Artık endişelerim yok oldu. Tüm yapmak istediğimiz Kuşadası\'nın değerlerine sahip çıkmak. Kuşadası\'nı turizmin amiral gemisi haline getirmek\"dedi.

Kuşadası turistik çarşısında Tarihi Kale Kapısı üzerindeki mikro minyatür müzesi her gün açık olacak ve 10\'ar kişilik gruplar halinde gezilebilecek. Bir süre ücretsiz gezilebilecek müze, daha sonra alınacak Belediye Meclis kararıyla ücretli olacak. Müzenin tüm geliri, çocuklar için harcanacak.



