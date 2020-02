DHA YURT BÜLTENİ 8

SEKİZ YAŞINDAKİ NİRANUR, BEYİN KANAMASINDAN ÖLDÜ

ANTALYA\'da beyin kanaması sonrasında hastaneye götürülen Niranur Göçer (8), yaşamını yitirdi. Niranur\'un cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

Olay, 13 Ekim günü Antalya\'nın Gazipaşa ilçesi Karalar Mahallesi\'nde meydana geldi. Göçer ailesinin 2 çocuğundan Kemal Akçe İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Niranur Göçer, saat 15.00 sıralarında aniden fenalaştı. Ailesi tarafında Alanya Devlet Hastanesi\'ne götürülen Niranur, buradan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Acil servisteki müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Ninanur\'un beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İki gündür yaşam mücadelesi veren Niranur, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine otopsi yapılmasına karar verdi. Niranur\'un cenazesi, otopsinin ardından babası Yakup Göçer ve yakınları tarafından alınarak, Gazipaşa ilçesi Karalar Mahallesi\'nde toprağa verildi.

İŞ YERLERİNİ DENETLEYEN GIDA MÜHENDİSİNE EVİNİN ÖNÜNDE BEYZBOL SOPALI SALDIRI



TARIM ve Orman Müdürlüğü personeli olarak birçok iş yerinde gıda ve hijyen denetimi yapan gıda mühendisi Mirati Haydar Dedeoğlu (35), Muğla\'nın Fethiye ilçesindeki evinin önünde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü. Kafası ve kolundan yaralanan Dedeoğlu, 15 gün iş göremez raporu aldı. Saldırının nedeni ve saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken, sendikalar, odalar, sivil toplum örgütleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, ortak basın açıklamasıyla olayı kınadı.

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nde gıda kontrol mühendisi, evli ve eşi 4 aylık hamile Mirati Haydar Dedeoğlu, 10 Ekim Çarşamba sabahı, Fethiye\'nin Taşyaka Mahallesi Deliklitaş mevkisinde bulunan evinin önünde, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü. Ambulansla hastaneye kaldırdılan Dedeoğlu\'nun kafasına ve koluna dikiş atıldı. 1 gün sonra taburcu edilen Mirati Haydar Dedeoğlu\'na, 15 gün iş göremez raporu verildi. Olayın ardından saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı ancak saldırganlara ulaşılamadı.

O ANLARI ANLATTI

İş yerlerinde gıda ürünleri ve hijyen denetimleri yaptıklarını belirten, görevi sırasında birçok kez tehdit edildiğini söyleyen Mirati Haydar Dedeoğlu, özellikle bir işletme sahibi tarafından çok ağır tehditler aldığını ifade etti. Yaşadıklarını anlatan Dedeoğlu, evinin önündeyken kafasına sert şekilde vurulunca yere düştüğünü, saldırganların yüzünü göremediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Görevim, perakende üretim ve toplu tüketim yerlerini denetlemek. Gördüğümüz eksikler insan sağlığına çok fazla olumsuz etki etmeyecek haldeyse, işletmelere süre veriyoruz. Süre sonunda gerekli tedbirlerin yapılıp, yapılmadığı tespit ediliyor. Ona göre işlemler sürüyor. Asli görevimiz bu. Yakın bir zamanda bir işletmeden açık bir şekilde hem ben hem birlikte görev yaptığımız arkadaşım tehdit aldık. Bu insanların gözlerini bu kadar karartacağını düşünemedim. Olay, evimin önünde kapıdan çıktıktan sonra oldu. Pusu kurmuşlar. Olay anında ilk darbeyi kafama aldım. Kafama 9 dikiş atıldı. Elimde de 6 dikiş var. Bu yaralar onarılacak, geçecek ama bıraktığı psikolojik izler zor geçer gibi. Kafama gelen darbeden sonra tekrar vurmaya devam ettiler. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Farklı illerde de meslektaşlarım benzer olaylar yaşadı.\"

SALDIRI KINANDI

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen ortak basın açıklamasıyla saldırı kınandı. Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Maraşlı, Muğla Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇBİRSEN) Muğla İl Başkanı Adem Köseoğlu, Türkiye Tarım Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (TARIM ORMAN-SEN) Muğla İl Başkanı Servet Emiroğlu, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (ORKAM-SEN) Muğla İl Başkanı Bahadır Tamer, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak bir araya gelerek saldırıya tepki gösterdi. Topluluk adına açıklamayı okuyan Bahadır Tamer, şöyle dedi:

\"Görevi esnasında birçok defa tehdit edilen meslektaşımız, evinin önünde planlı olduğu çok açık olan bir saldırı sonucu ağır yaralanmış, kafasına ve koluna dikiş atılıp olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan saldırı tamamen kamu görevlisinin görevini yapmasına engel olmak ve yaptığı görev nedeniyle kamu görevlisine zarar vermek maksatlıdır. Öncelikle meslektaşlarımıza acil şifalar diliyor ve bundan sonraki hukuki süreçler sonuçlanıncaya kadar yanında olacağımızı bildirmek istiyoruz.\"

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)-

(KJ Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)



Havva Nur kanseri yendi, üstü açık araçla şehir turu yaptı



ANTALYA\'da, 2 yıl kemik ve akciğer kanseri tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Havva Nur Aydın (13), iyileşince \'en büyük hayalim\' dediği üstü açık araçla şehir turu yaptı.

Antalya Kamile Çömlekçi Ortaokulu 6\'ncı sınıf öğrencisi Havva Nur Aydın, 2 yıl önce rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonunda Havva Nur\'a kanser teşhisi konuldu. Hastalığı yüzünden okuluna ara vermek zorunda kalan Havva Nur, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi\'nde 2 yıldan bu yana kemik ve akciğer kanseriyle yaptığı zorlu mücadeleden galip çıkıp sağlığına kavuştu.

Hastaneden çıkan Havva Nur, en büyük hayalinin taburcu olduktan sonra üstü açık otomobille şehir turu atmak olduğunu söyledi. Havva Nur\'un bu dileğini, sınıf arkadaşları gerçekleştirdi. Havva Nur\'un arkadaşları, Antalya Yardımlaşma Platformu, Akdeniz Otizm Spor Okulu Derneği yönetim kurulu üyelerinin de desteğiyle, aileleriyle birlikte üstü açık otomobille Havva Nur\'a şehir turu yaptırdı. Arkadaşları daha sonra doğum günü sürprizi yapıp, pastasını da birlikte kesip mutlu bir gün yaşattı.

ARA VERDİĞİ EĞİTİMİNE GERİ DÖNDÜ

Üstü açık otomobille şehir turu atmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Havva Nur, \"Şehir turundan sonra başka bir sürprizle karşılaştım. Arkadaşlarım sürpriz doğum günü kutlaması hazırlamış, benim için müthiş bir gün oldu. Bu organizasyonu yapan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın burada bulunması beni çok mutlu etti. 2 yıl süren mücadelenin ardından kanserle mücadelem sona erdi, aynı zamanda bunun da kutlaması oldu. Tekrar okuluma dönmek ve yeni arkadaşlar edinmek çok güzel. Artık normal bir insan hayatına döndüm\" diye konuştu.

DOĞUM GÜNÜ KANSERİ YENDİĞİ GÜN

Kızının kanser mücadelesini kazandığını anlatan Havva Nur\'un annesi Hatice Yılmaz, \"Kızıma hazırlanan sürpriz çok anlamlıydı. Antalya Yardımlaşma Platformu ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü yöneticilerine destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Bugün Havva Nur\'un doğum gününü ve kanserle mücadelesini kazanmasını kutladık\" dedi.

Haber: Erol AKKIR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

BODRUM AÇIKLARINDA TEKNEDE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Güney Ege\'de bugün saat 09.45\'te devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum\'un Akyarlar açıklarında, \'Cizdar\' isimli tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Tekneye operasyon düzenleyen ekipler, Afgan ve Filistin uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

Töre cinayetine iki tutuklama

IĞDIR\'da F.Ş. adlı kadının başından vurularak öldürülmesinden sonra başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli, \'töre saikiyle tasarlayarak kardeşe karşı kasten öldürme\' suçundan tututlanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır merkez Aşağı Erhacı köyünde 10 Eylül\'de meydana gelen olayda C.E., kız kardeşi F.Ş.\'yi av tüfeğiyle başının sol arka kısmından vurdu. Ağır yaralanan F.Ş., olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları soruşturma sonucunda, \'Töre saikiyle tasarlanarak kardeşe karşı kasten öldürme, azmettirme\' olayıyla ilgili suça sürüklenen 2\'si çocuk olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 6\'sı savcılıktan, 4\'ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. C.E. ile birlikte 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

( Haber-Kamera: IĞDIR, (DHA)

ÇALDIKLARI MİNİBÜSLE HAYVAN ÇALAN 2 KİŞİ YAKALANDI

ŞANLIURFA\'da çaldıkları minibüse sahte plaka takıp, 4 büyükbaş çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Cumartesi günü Akziyaret Mahallesinde Ö.G.\'ye ait ahırdan 4 büyükbaş hırsızlığı için harekete geçen jandarma ekipleri, Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, durumundan şüphenilen sürücülüğünü Ramazan İ.\'nin kullandığı 44 BK 470 plakalı minibüsü durdurdu. Kasasında 4 büyükbaş hayvanın da bulunduğu minibüste bulunan sürücü İbrahim D. ile yanında bulunan Ramazan İ.\'nin tavırlarından şüphelenen jandarma ekipleri, detaylı incelemede plakası sahte olan minibüs ile kasasındaki 4 büyükbaş hayvanın çalıntı olduğunu belirledi. Jandarma, ehliyeti de bulunmadığı belirlenen İbrahim D. ile Ramazan İ.\'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin Göktepe kırsal mahallesinden çaldıkları minibüsle Akziyaret Mahallesi\'ndeki 4 büyükbaş hayvanı çaldıkları ortaya çıktı. El konulan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

(ÖZEL) - KAHRAMANMARAŞ\'A AVRUPA\'NIN EN BÜYÜK EXTREM PARKI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, Kapıçam Tabiat Parkı\'ndaki 179 bin metrekarelik alana, Büyükşehir Belediyesi tarafından \'yap-işlet-devret\' modeliyle Extrem Park yapıldı. Parkın hem alan büyüklülüğü hem de oyun çeşitliliği bakımından Avrupa\'nın en büyük extrem parkı olduğu belirtildi. Extrem Park Kapıçam Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Avrupa\'nın bazı ülkelerinde bulunan \'zorbing\' ve \'zip coaster\' oyunlarının Türkiye\'de sadece Kahramanmaraş\'ta olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nce yapılan ihalenin ardından mart ayında inşasına başlanan Extrem Park tamamlandı. Extrem Park Kapıçam\'ın resmi açılışının yakında yapılacağı belirtildi. Oyun parkurları dışında kafeterya, yaz okulu, büfe gibi sosyal alanların da yer aldığı Extrem Park, 70 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi. ATV safari ve at safari ile park alanı 179 bin metrekareyi buluyor. Kapladığı alan ve 13 çeşit oyunuyla Extrem Park\'ın Avrupa\'nın en büyüğü olduğu belirtildi.

TÜRKİYE\'DE SADECE KAHRAMANMARAŞ\'TA

Extrem Park\'taki oyunların bazıları ise Türkiye\'de sadece Kahramanmaraş\'ta bulunuyor. Macera ve adrenalin arayanların oyunları \'zorbing, zip coaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, dev salıncak, paintball, ATV safari, at safari, oryantiring, okçuluk ve balon futbolu\' Extrem Park Kapıçam\'da ziyaretçileri bekliyor. Yapımında hiçbir ağacın kesilmediği Extrem Park Kapıçam\'a gelenler, hem doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor hem de adrenalin, heyecan ve aksiyon dolu bir gün geçiriyor.

Extrem Park Kapıçam Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, hem Avrupa\'da hem de Türkiye\'de ilklere imza atan bir extrem park yaptıklarını söyledi. Balcıoğlu, takım oyunu olan paintball\'da kullanılan sahanın 11 bin metrekareyle Türkiye\'deki en büyük paintball alanı olduğunu kaydetti. Balcıoğlu, \"Bir \'zip coaster\' oyunumuz var; Türkiye\'de yok, Avrupa\'da birkaç ülkede var. Bir \'zorbing\' topumuz var; 3 metrelik ve 5 metrelik 2 topla hizmet verdiğimiz bir oyun. Topları 280 metre mesafeden çimler üzerinde yuvarladığımız oldukça keyifli bir oyun. Bu da Türkiye\'de yok; Avrupa\'da birkaç yerde var. Zipline oyunumuz var; bu oyun Türkiye\'de var ancak en uzununu 100 metre olarak biliyoruz. Bizim oyunumuz 305 metre mesafede\" diye konuştu.

\'DAHA İYİSİ OLSUN DERKEN AVRUPA\'NIN EN BÜYÜĞÜ OLDUK\'

Extrem Park Kapıçam\'da at çiftliği kuracaklarını da belirten Şahin Balcıoğlu, çocukların at binerken İngilizce öğrenmelerine katkı sunma adına seyisleri de Amerika ve İngiltere\'den getirmeyi planladıklarını söyledi. Balcıoğlu, şöyle dedi:

\"Çok keyif alıyoruz. Buraya gelen çocuklar gülerek geliyorlar, buradan giden arkadaşlarımız hep gülerek gidiyorlar; bu da izi çok mutlu ediyor. Oyunlarımız bir yerde bir şeyle kıyaslanacak, kimsenin \'Şöyle bir oyun, böyle bir oyun\' diyecekleri oyunlar değil. Çünkü ilk olan burası. Bunlar, keyifli ve güzel şeyler. Biz en büyüğü olmak için yola çıkmadık, biz güzel bir park yapma niyetiyle çıktık ama sonunda yaptığımız şeyler daha iyisi olsun, Maraş\'a daha iyisi layık derken Avrupa\'nın en büyüğü olduk.\"

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

KAZA SÜSÜ VERİLMİŞ ARAÇLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI, NARKOTİK KÖPEĞİNE TAKILDI

DİYARBAKIR\'da, Jandarma ekiplerinin yol kontrolüne takılan çekici üzerinde taşınan kazalı minübüste yapılan aramada, Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi. Kaza süsü verilmiş aracın fan bölümlerinden 27 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele şubesi ekipleri, Diyarbakır- Silvan Karayolu Üçyol mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında kaza yapmış süsü verilen bir minübüsü taşıyan çekiciyi durdurdu. Durdurulan araca uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine, çekici ve üzerindeki kazalı araçta detaylı arama yapıldı. Aramada, yolcu koltuk üstlerinde bulunan fan bölümlerinde uyuşturucu bulundu. Tek tek açılan fanların içerisinde 25 paket halinde satışa hazır vaziyette toplam 27 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri, Cumhuriyet savcılığı kararıyla muhafaza altına alınırken, olayla ilgisi bulunan 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

