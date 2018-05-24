DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ŞIRNAK\'TA SİLAHLI SALDIRI: KORUCU ŞEHİT OLDU, OĞLU YARALANDI

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyünde oğlu ile birlikte araç ile hayvanlarını görmeye giden güvenlik korucusu silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, güvenlik korucusu şehit oldu, oğlu ise yaralandı.Beytüşebbap ilçesi Taşarası köyünde oturan güvenlik korucusu Faik Ecer ve oğlu Sipan Ecer bugün öğlen saatlerinde araçları ile köyün dışında bulunan hayvanlarını görmeye gitti. Araç köy dşında seyir halinde iken silahla saldırıya uğradı. PKK\'lı teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda güvenlik korucusu Faik Ecer şehit olurken, oğlu Sipan Ecer ise yaralandı. Yaralı Sipan Ecer, Beytüşşebap Devlet hastanesine kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Devlet hastanesi önünde alınan önlemler

-Devlet Hsatanesinin görüntüsü

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP,(Şırnak)

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2)ULUDERE\'DE KÜÇÜK BİR KIZ, SAĞANAK YAĞMUR ALTINDA ATATÜRK BÜSTÜ\'NE ŞEMSİYE TUTTU

ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen Ramazan etkinliğinde sanatçı Aydın Aydın\'ın verdiği konseri izlemeye gelen vatandaşlar, sağanak yağmura rağmen alanı terketmedi. Vatandaşlar sırıl sıklam olurken, küçük bir kız çocuğu konserin verildiği parkta bulunan Atatürk Büstü\'ne, ıslanmasın diye şemsiye tuttu. Irak sınırına en yakın olan yerleşim merkezlerinden biri olan Uludere ilçesinde, belediye tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sanatçı Aydın Aydın\'ın da aralarında olduğu sanatçıların katıldığı konser sırasında şiddetli yağış başladı. Sağanak yağmura rağmen vatandaşlar etkinliğin düzenlendiği 15 Temmuz Demokrasi Parkı\'nı terketmeyerek, sanatçıların söylediği türküleri dinledi.

KÜÇÜK KIZ, ATATÜRK BÜSTÜ\'NE ŞEMSİYE TUTTU

Konser esnasında başlayan yağmur, ilçe merkezindeki derelerin taşımasına ve sel oluşmasına neden oldu. Bir çok ev ve işyeri sel suları altında kalırken, etkinliği katılan vatandaşlar da, sandalyeleri kafalarının üzerine tutarak korunmaya çalıştıkları görüldü. Sağanak yağmur sırasında vatandaşlar sırıl sıklam ıslanırken, küçük bir kız çocuğu, aldığı şemsiyeyi, parkta bulunan Atatürk Büstü\'ne tutarak büstün ıslanmasına engel olduğu görüldü.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, başarılı operasyonların sonucunda terörün temizlenmesiyle bölgeye huzurun hakim olduğunu söyledi. Uludere ilçesinde uzun yıllar sonra ilk kez müzik konseri ve bir etkinlik düzenlendiğini belirten Yakınoğlu, \"Uludere ilklerden birini yaşıyor diyebilirim. Bölgedeki başarılı terör olayları operasyonları sonucu, terörün temizlenmesi ve huzurun hakim kılınmasıyla birlikte gördüğünüz gibi sokaklarımız cıvıl cıvıl, vatandaşlarımız akşam oldumu gönül rahatıyla sokaklarda gezip eğleniyorlar, vakit geçiriyorlar. Her gün iftar çadırları kuruyoruz ve yüzlerce vatandaşımız iftara geliyor. Yine her gün ramazan etkinlikleri yapıyoruz. Geleneksel Hacivat ve Karagöz orta oyunu, tiyatro oyunları gibi gösteriler yapıyoruz\" dedi.

Görüntü Dükümü

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Polisin alana gelenleri araması

Sanatçıların canlı performansları

Aydın Aydın\'ın Kürtçe ve Türkçe türkü söylemesi

Konser sırasında yağmurun başlaması

Vatandaşların yağmur altında halay çekmesi

Kaymakam ve beraberindekiler

Şiddetli yağmurdan vatandaşların kaçmaya çalışması

Yağmur altındaki kameramanlar

Küçük kızın Atatürk Büstüne şemsiye tutması

Kaymakamın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)-

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3)SAYAÇ OKUMA GÖREVLİSİNE HİNDİ SALDIRISI

ARDAHAN\'ın Posof İlçesinde, elektrik abonelerinin sayaçlarını okumakla görevli Özgür Acar\'a, girdiği bir evin bahçesinde hindiler saldırdı. Posof ilçe merkezinde elektrik sayaçlarını kontrol etmek ve ücretlerini belirlemekte görevli ARAS EDAS personeli Özgür Acar\'a, girdiği bir evin bahçesindeki hindiler saldırdı. Etrafında dolaşan ve peşinden koşan hindilerden kurtulamayan Acar, sayacı okuyamadı. Ev sahibinin gelip hindileri uzaklaştırmasının ardından sayacı okuyup, rahat bir nefes alan Özgür Acar, \"Zaman zaman köpek saldırısına uğradığımız olmuştu. Ama ilk kez hindi saldırısıyla karşı karşıya kaldım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sayaç okumaya giden personelin hindiler tarafından saldırılması

-Peşini bırakmayan hindiler

-Özgür Acarın konuşması

-Hindilerin topluca saldırısı

-Detaylar

(Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

(SÜRE: 2.50 DK- 317 MB)

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4)BİNGÖL\'DE 33 ŞEHİT ASKERE ANMA

BİNGÖL\'de 1993 tarihinde, PKK\'lı teröristlerce şehit edilen silahsız 33 asker, bugün düzenlenen törenle anıldı. O tarihde jandarma harekat timinde yeralan Yüksel Yerlikaya da Antalya\'dan gelerek katıldığı törende, duygusal anlar yaşadı.

24 Mayıs 1993 yılında Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkinde, yol kesen PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 asker, Anıttepe\'de düzenlenen törenle anıldı düzenlendi. Törene, Vali Ali Mantı, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Bingöl Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program, daha sonra Kuran\'ı Kerim tilaveti ve 33 şehit için yaptırılan, her birinde isim ve soy isimlerinin yazıldığı temsili mezar taşlarının üzerine çiçek bırakılmasıyla sona erdi. Törenin ardından gazetecilere konuşan Vali Mantı, \"Aradan 25 yıl geçmesine rağmen şehitlerimizin acısı yüreklerimizde taze bir şekilde duruyor. Bu şehitlerimiz vatan için, din için, millet için, bayrak için canlarını feda ettiler. Onlar inşallah şehitlik mertebesinde, rabbimizle beraberler. İnşallah ülkemiz ve milletimiz kutsal değerleri uğruna her zaman topyekun olarak canını vermeye hazırdır. Ülkemize ezelden, ebede kadar hizmet etmiş tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve selamet diliyorum. Allah ülkemizi ilelebet payidar kılsın\" dedi.

25 YIL ÖNCEKİ OPERASYONU ANLATTI

Antalya\'dan Bingöl\'e gelen ve 25 yıl önce, özel harekat b timinde görev yapan eski asker Yüksel Yerlikaya, duygu dolu anlar yaşadığını söyledi. Görev yaptığı bölgeye ilk kez geldiği için çok mutlu olduğunu, 33 askerin şehit edilmesinin ardından şehitlerin intikamının alındığını belirten Yerlikaya, \"O dönemde, 1993 yılında, burada jandarma özel harekat timinde görev yapmaktaydım. O gün burada operasyondaydık. Operasyon akabinde, akşam saat 5\'te yol kesildiğini duyduk. Yol kesildikten sonra hemen buraya intikal etmeye çalıştık, ancak bize pusu kurdular. Sonrasında 64 askerin kaçırıldığını duyduk. Arama tarama faaliyetleri için dağlara çıktık. Ertesi gün, bu askerlerin bir yerde şehit edildiği bilgisi geldi. O araziye gittik ve 33 şehidimizin cenazesine ulaştık. 2 askeri helikopter ile cenazelerimizi alaya getirdik. Sonrasında operasyonlara devam ettik. Teröristlerden aldıklarımız oldu. Kaçırılan 64 askerimizden 33\'ünü şehit ettikleri için, sağ kalan askerlerimizin kurtarılması için mücadele verdik. Peyderpey bunları aldık. Zor şartlar yaşadık. Bu askerlerimizi de kurtardık, bunların ellerinden ve intikamlarını da aldık. Bu olayı yaşadığımız içim üzgünüm. 25 yıl sonra buraya gelmek istedim. Burada olduğum için çok mutluyum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanından detaylar

-33 er için yaptırılan anıtta göndere bayrak çeken askerler

-asker detayları

-Vali Ali Mantı\'nın konuşması

-Özel Harekat Yüksek Yerlikaya\'nın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, (DHA)

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5)ELAZIĞ\'DA GÜNDE BİR TON BADEM ŞEKERİ ÜRETİLİYOR

Osmanlı\'dan günümüze gelen badem şekeri, Elazığ\'da Ramazan ayının da vazgeçilmezlerin arasındaki yerini koruyor. Vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu badem şekeri 4.5 saatlik bir işlem sonucunda badem, şeker ve su kullanılarak üretiliyor. Elazığ\'da günlük yaklaşık bir ton üretilen ve kilosu 35 liradan satılan badem şekerinin günlük tüketiminin ise 500 kilo gram olduğu belirtildi. Badem şekeri satışı yapan Erkan Kutlu, \"Vatandaşlarımız oldukça fazla ilgi gösteriyor. Yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Bazen vatandaşlara yok dediğimiz günlerde oluyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Badem Şekerinin yapılışı

-Badem Şekerinden görüntü

-Röportajlar

-Genel ve Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-